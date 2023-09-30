Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Второй народный суд Шанхая признал первую криптовалюту "Биткоин" цифровой валютой
Основные трудности, с которыми сталкиваются судебные решения по цифровым валютам.

реклама

Юридическое регулирование цифровых валют 

В судебной практике возникали споры по поводу квалификации преступных деяний, направленных против основных цифровых валют, таких как Биткоин: 

  1. Кража имущества;
  2. Незаконное обретение данных компьютерной информационной системы.

реклама

Когда судебные работники станут рассматривать дела, связанные с цифровыми валютами, то они  будут квалифицировать их по-разному, в зависимости от того:

  1. Цена цифровых монет может быть рассчитана;
  2. Оценить стоимость криптовалюты в данном случае невозможно.

Например, в одном случае прокуратура обвинила ответчика в краже монет Теда на сумму более 12 миллионов юаней, а прибыль от продажи, по оценкам экспертов, составила примерно 900.000 юаней. Судья квалифицировал преступление как кражу, и определил стоимость по оценкам экспертов, как сумму кражи.

В другом случае, поскольку только гособвинитель квалифицировал деяние подсудимого, как кражу определенного количества виртуальных валют, таких как биткоин, и не было чёткой суммы обвинения, судья в итоге признал виновным и наказал за преступление, заключающееся в незаконном получении данных из компьютерной информационной системы.

Случаи схожи, но качественно различаются. Причина в том, что существуют разные представления о юридических атрибутах цифровых валют. Прежде чем анализировать юридические атрибуты цифровых валют, давайте сначала разберемся с трудностями, с которыми сталкивается судебное регулирование цифровых валют в судебной практике, и используем это определение, в качестве отправной точки для демонстрации юридических атрибутов виртуальных валют:

  • неопределяемые юридические свойства криптовалют;
  • трудности с отслеживанием и обращением;
  • необратимость и анонимный характер транзакций.

В отчете отмечается, что биткоин унаследовал ключевые характеристики валют, включая масштабируемость, простоту обращения, хранение и оплату. При этом монета продолжает использоваться во всем мире, несмотря на его децентрализованный характер, подчеркнула судья.

«В настоящее время цифровая валюта в нашей стране не признана средством платежа, существуют разные описания ее характеристики как товара и денежной единицы, однако она и не является контрабандой, а ее имущественные свойства нельзя полностью отрицать», — добавила Сусянь.

Во избежание дальнейшей путаницы в докладе предложены варианты модернизации судебной системы. Во-первых, необходимо ввести рассмотрение дел на двух уровнях — «люди» и «вещи». Таким образом станет проще классифицировать ключевые объекты слушания. 

Во-вторых, правительству нужно установить порядок принудительных мер в отношении криптовалют, включая механизм конфискации. Напоследок Сусянь посоветовала улучшить систему идентификации держателей цифровых активов. 

С 2017 года в Китае торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона. Позднее власти только ужесточали контроль над участниками индустрии.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Напомним, в начале сентября 2023 года Народный суд Китая признал криптовалюту имуществом. Согласно постановлению, виртуальные активы обладают экономическими свойствами и их можно классифицировать как имущество под защитой закона. 

#китай #биткоин #суд #валюта #валюта брикс
Источник: mp.weixin.qq.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

За один доллар снова дают более 98 рублей, несмотря на предпринятые Банком России меры
Китай и Саудовская Аравия проведут в октябре вторые совместные военно-морские учения
Украинские формирования начинают испытывать дефицит в беспилотных летательных аппаратах
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Полуторатонная ФАБ-1500 попала и взорвалась в место расположения личного состава ВСУ
33
Unity планирует собирать по 20 центов с разработчиков за каждую установку игры
3
Business Insider: Больше вреда Abrams могут причинить техники ВСУ, а не мины, ракеты и дроны русских
14
Немецкое правительство поймали на укрывательстве фактов об отключении последних АЭС
3
Оператор дрона и командир гаубицы Д-30 получили денежную премию за уничтожение танка Leopard
2
Тактику "молот разминирования" показали ВС РФ, запустив танк-камикадзе Т-62 на минные поля ВСУ
10
Атакой "дуплекс" дроны ВТ-40 уничтожили улучшенную модификацию Leopard - шведский танк Strv122
4
Риттер: Гунько в канадский парламент пригласили люди Трюдо, а у последнего в этом "виноват" Путин
3
Долгожданная технология AMD FSR 3 дебютирует уже через несколько часов — рост fps более чем в 3 раза
19
20-ядерный процессор Intel Core i7-14700KF показал частоту 6 ГГц в утечке бенчмарка
+
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
+
Госсекретарь США Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
2
Власти Франции одобрили распространение прошивки, позволяющей избежать запрета на продажу iPhone 12
+
Хозяева приграничных земель с РФ получат выплаты от финских военных за строительство укреплений
3
ВС США заявили, что иранские корабли применили лазер против вертолета
9
Грин: палата представителей хочет исключить помощь Украине из бюджета на оборону
4
iPhone 15 отдает заряд внешним аккумуляторам вместо того чтобы заряжаться от них
1
Самый быстрый игровой ПК в мире Revolt продаётся за $4549 и может устареть уже через 2 месяца
7
МИД России предупредило об ухудшении отношений с Арменией в случае ратификации Римского статута
+
Microsoft добавила генератор изображений в Paint для Windows 11
1

Популярные статьи

Проверяю систему анализа текстов и статей TEXT.RU
3
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
4
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
22
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
53
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
5
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
MX Linux и игры: Подготовка операционной системы для запуска игр, и проблема таймеров Godot Engine
11
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
+
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
3
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+

Сейчас обсуждают

glavhyilo
20:55
байрактары-это семейный бизнес эрдогана,это он себе.Толку нет от этого завода всё равно,они байрактары сами по себе говно.
Производитель БПЛА Bayraktar собрался за 1,5 года достроить завод на Украине
ЧatoБoт
20:51
Пусть укровлада с трусикеров шаровары снимает да горячим воздухом их, не трусикиров, надувает, получатся дирижоплевы войска. Тут-то маскали и кончатся, лопнув от смеха.
В сети появилась фотография серийного процессора Intel Core i9-14900K
Сергей Якупов
20:49
Ну есть ещё "сантиметр", смельчак". Корректируемого добра навалом. Недавно писали, что реализовали корректировку по 2м каналам.
"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
ЧatoБoт
20:49
>утопающего отпустят... ... на дно. Но он крепко будет держаться за хозяйчика.
В Британии признали, что держать Украину на плаву становится всё труднее
Гер Краузе
20:42
у тебя дебила в твоих дебильных фантазиях проблемы с топливом и с головой
Глава Херсонщины Владимир Сальдо заявил о желании вернуть Измаил в состав России
Тruth Seеker
20:36
Про новые волны могилизации он забыл упомянуть
Зампред Совбеза Медведев пообещал больше новых регионов в составе России
Тruth Seеker
20:33
Так получается и в РФ самостоятельных фигур нету, так как получают команды из Пекина)
В Германии считают, что Украина якобы имеет право применять ракеты Taurus для ударов по территории РФ
миша беляк
20:28
Это может привести к склонению Армении в НАТО.
В Госдуме допустили возможность выхода Армении из ОДКБ
glavhyilo
20:28
18:28 30.09.2023 Палата представителей внесла проект финансирования без помощи Киеву.По холодку,будешь бомжевать,как бич.
Российский бюджет в будущем году должен получить 850 миллиардов рублей разовых «прочих» доходов
Тruth Seеker
20:26
Может Нептуны
Российский бюджет в будущем году должен получить 850 миллиардов рублей разовых «прочих» доходов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем