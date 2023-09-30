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В судебной практике возникали споры по поводу квалификации преступных деяний, направленных против основных цифровых валют, таких как Биткоин:
- Кража имущества;
- Незаконное обретение данных компьютерной информационной системы.
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Когда судебные работники станут рассматривать дела, связанные с цифровыми валютами, то они будут квалифицировать их по-разному, в зависимости от того:
- Цена цифровых монет может быть рассчитана;
- Оценить стоимость криптовалюты в данном случае невозможно.
Например, в одном случае прокуратура обвинила ответчика в краже монет Теда на сумму более 12 миллионов юаней, а прибыль от продажи, по оценкам экспертов, составила примерно 900.000 юаней. Судья квалифицировал преступление как кражу, и определил стоимость по оценкам экспертов, как сумму кражи.
В другом случае, поскольку только гособвинитель квалифицировал деяние подсудимого, как кражу определенного количества виртуальных валют, таких как биткоин, и не было чёткой суммы обвинения, судья в итоге признал виновным и наказал за преступление, заключающееся в незаконном получении данных из компьютерной информационной системы.
Случаи схожи, но качественно различаются. Причина в том, что существуют разные представления о юридических атрибутах цифровых валют. Прежде чем анализировать юридические атрибуты цифровых валют, давайте сначала разберемся с трудностями, с которыми сталкивается судебное регулирование цифровых валют в судебной практике, и используем это определение, в качестве отправной точки для демонстрации юридических атрибутов виртуальных валют:
- неопределяемые юридические свойства криптовалют;
- трудности с отслеживанием и обращением;
- необратимость и анонимный характер транзакций.
В отчете отмечается, что биткоин унаследовал ключевые характеристики валют, включая масштабируемость, простоту обращения, хранение и оплату. При этом монета продолжает использоваться во всем мире, несмотря на его децентрализованный характер, подчеркнула судья.
«В настоящее время цифровая валюта в нашей стране не признана средством платежа, существуют разные описания ее характеристики как товара и денежной единицы, однако она и не является контрабандой, а ее имущественные свойства нельзя полностью отрицать», — добавила Сусянь.
Во избежание дальнейшей путаницы в докладе предложены варианты модернизации судебной системы. Во-первых, необходимо ввести рассмотрение дел на двух уровнях — «люди» и «вещи». Таким образом станет проще классифицировать ключевые объекты слушания.
Во-вторых, правительству нужно установить порядок принудительных мер в отношении криптовалют, включая механизм конфискации. Напоследок Сусянь посоветовала улучшить систему идентификации держателей цифровых активов.
С 2017 года в Китае торги биткоином и другими криптовалютами на местных биржах объявлены вне закона. Позднее власти только ужесточали контроль над участниками индустрии.
Напомним, в начале сентября 2023 года Народный суд Китая признал криптовалюту имуществом. Согласно постановлению, виртуальные активы обладают экономическими свойствами и их можно классифицировать как имущество под защитой закона.