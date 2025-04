Игра представляет собой усовершенствованную версию одноимённой головоломки.

Вчера вечером головоломка The Talos Principle Reawakened добралась до релиза. Учитывая, что новинка представляет собой графически усовершенствованную при помощи возможностей движка Unreal Engine 5 версию оригинальной игры, было логично предположить, что её пользовательские оценки будут высокими.

По прошествии суток это предположение подтвердилось: на момент публикации данной заметки The Talos Principle Reawakened довольствовалась 90-процентным пользовательским рейтингом в Steam, что свидетельствует о том, что обновление удалось реализовать без допущения досадных ошибок.

The Talos Principle Reawakened отличается от оригинальной головоломки The Talos Principle улучшенным освещением, усовершенствованным дизайном окружения, а также текстурами более высокого разрешения, что в общей сложности создаёт гораздо более детализированный игровой мир по сравнению с оригиналом. Также разработчики внесли некоторые улучшения в игровой процесс и добавили в игру новые головоломки. Так что называть The Talos Principle Reawakened простым ремастером уже по определению не совсем верно.

Игра доступна в российском сегменте Steam по цене в 1 300 рублей за базовое издание.