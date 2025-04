Нечастое явление, между прочим.

ПК-геймеры — это весьма привередливая каста, привыкшая получать от игр максимум качества за свои деньги. Разработчики нередко огорчают игроков, выпуская ненадлежащего качества компьютерные версии игр, но в случае с вышедшей вчера вечером ПК-версией The Last of Us Part II Remastered всё оказалось на удивление безупречно.

Как следует из комментариев пользователей Steam, оптимизация The Last of Us Part II Remastered, особенно на фоне ПК-версии первой части серии, выше всяких похвал, что позволяет проходить игру на компьютерах среднего ценового диапазона на максимальных настройках качества графики.

На данный момент ПК-версия The Last of Us Part II Remastered — это лучший вариант ознакомления с историей повзрослевшей Элли, так что если вы до сих пор этого не сделали, то настала подходящая пора.

При этом следует помнить, что официально The Last of Us Part II Remastered, как и другие выходящие под эгидой Sony видеоигры, в России недоступна. Приобрести игру можно либо через Steam с изменённым регионом учётной записи, либо через сторонние площадки.