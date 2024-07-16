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Astra_news
Ученые разработали культивированное мясо с улучшенным вкусом и ароматом
Ученые научились воспроизводить настоящий аромат мяса.

Насыщенные мясные ароматы создаются при высокой температуре. Разработка калифорнийских ученых в несколько раз улучшает привлекательность искусственно созданного продукта питания. Чтобы достичь результата, ученые добавляли в выращенные клетки животных соединения, связанные с реакцией Майяра, которая придает пище темный цвет и аппетитный внешний вид за счет взаимодействия аминокислот и сахаров при высокой температуре.

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Источник изображения: Ntdtv

У культивированного мяса есть преимущества перед традиционным видом. Во-первых, чтобы его получить, не нужны животные. К тому же массовое производство уменьшит углеродный сред по сравнению с разведением крупного и мелкого рогатого скота. Ученые разработали соединение, в котором содержится фурфурилмеркаптан, являющийся продуктом реакции Майяра. Она активируется при нагревании как минимум до 150°C.

Исследователи интегрировали соединение в гидрогель, выступающий в роли каркаса для стволовых клеток, чтобы они приобретали свойства мяса. Вкус получается приближенным к говядине, помимо насыщенных ароматов присутствуют сливочные ноты. Употребление такого продукта не вредит здоровью. Ученые заключили, что культивированное ароматное мясо является устойчивой альтернативой традиционному мясу.

#новости
Источник: securitylab.ru
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