Для абсолютного большинства наших соотечественников бренд Hasbro не несет в себе того ностальгического флёра, которым он обладает в глазах среднестатистического американца. Оно и понятно, если кому-то из нас и посчастливилось в детстве играть в игрушки этой компании, то вот уже побывать в одном из живописных магазинов этого легендарного производителя в свои самые памятные годы едва ли кому-то пришлось.

Впрочем, есть другой бренд, который буквально-таки чарует видавших виды железячников буквально с пол-оборота — это Magic the Gathering. За подобный феномен надо сказать «спасибо» отцам-основателям нашей игровой журналистики, которые в ранних еще черно-белых российских журналах про игры публиковали достаточно подробные статьи про эту коллекционную карточную игру (ККИ). Какой логикой они при этом руководствовались — не понятно, поскольку мы тогда упивались поделками наших пиратов (зачастую весьма, кстати, качественными), в то время как Magic the Gathering был увлечением достаточно элитарным даже для американских школьников, которые играли в лицензионные игры из больших красивых коробок.

Но что сделано, то сделано, однажды наложенное «заклинание» обмену и возврату не подлежит, а потому сегодня вполне уже рациональный и взрослый мозг вынужден раз за разом одергивать вчерашнего шалопая, которого все тянет пойти потратить деньги на цветной картон.

Слава богу, благодаря стараниям некогда легендарной Blizzard, сегодня сложно найти человека, который не знаком с таким явлением, как Hearthstone. Так вот, MTG — это бумажный Hearthstone на стероидах, которого мучают те же самые проблемы, что и большинство электронных ККИ — бесконечные обновления пула карт, которыми можно играть. В итоге мы имеем игроков, кошельки которых постепенно пустеют по мере развития у играющего обсессивно-компульсивного расстройства.

Впрочем, у MTG есть, одно важное отличие от Hearthstone — карты в этой игре стоят реальных денег, а подчас достаточно больших денег. К примеру, в январе 2021 года самая ценная карта в MTG — Black Lotus ушла с аукциона в США за долларовый эквивалент 33 миллионов рублей. Да, да, за кусок цветного картона. Как это возможно?

После того как компания Wizards of the Coast выпустила в 1993 году первый сет игры Magic the Gathering, который назывался просто Alpha, популярность игры начала расти по экспоненте. Стараясь побыстрее нажиться на популярности своего продукта, Wizards of the Coast начали переиздавать карты из Alpha в последующих сетах, чем подорвали доверие игроков и практически погубили собственную игру прямо на старте.

Тогда создатели MTG, которые были сотрудниками собственной компании, а не какой-то там корпорации, дали в 1996 году своим фанатам обещание: никогда не переиздавать заранее оговоренный список карт, что и стало основой долголетия их продукта и сделало возможным продажу и покупку не подлежащих переизданию карт за астрономические суммы.

Однако далее происходит одно крайне важное событие: упомянутая выше корпорация Hasbro покупает компанию Wizards of the Coast в 1999 году и за пару лет делает её частью одного из своих подразделений. Почему это важно? Да потому, что между компанией и корпорацией есть принципиальная разница, которую мы, в силу других реалий, достаточно плохо понимаем.

Не важно за счет чего и каким способом в этом году корпорация заработала много денег, в следующем году она обязана заработать больше, а иначе произойдет самое страшное — котировки её акций упадут. За всем этим наблюдает генеральный директор, который получит астрономическую сумму в процессе увольнения с должности вдобавок к еще одной астрономической сумме, которую он получит за один год своей работы. Проще говоря, этого человека не интересует ничего, кроме необходимости повысить годовую выручку компании, на какие бы ухищрения ему не пришлось для этого пойти, даже если его поймают, то уж на юристов у него денег хватит с избытком.

Все это побудило Hasbro в 2022 году заставить Wizards of the Coast нарушить данное ими почти тридцать лет назад обещание и переиздать самые редкие и дорогие карты MTG с другим задником, на котором был изображен тот самый Black Lotus. Стоит ли говорить, что сообщество игры устроило настоящее восстание против подобного произвола, пока блогеры без конца отмечали, что за стоимость переиздания 30th Anniversary Edition, в котором содержалось четыре бустера со случайными картами, можно было бы купить две приставки PlayStation 5!

В итоге продажи Hasbro просели настолько, что акции корпорации потеряли половину своей стоимости. И что бы вы думали? В следующем году стоимость основных продуктов MTG для покупателей должна вырасти вдвое! В этом контексте важно различать, пользуетесь вы продуктами частной компании, которая на бирже не торгуется, либо же корпорации. И если справедливо последнее, то, в случае резкого падения выручки корпораций, можно без зазрения совести начинать беспокоиться о работоспособности их продуктов.