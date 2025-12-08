Соединенные Штаты, судя по всему, начали задумываться о целесообразности использования авианосцев для противодействия своему потенциальному противнику...

На фоне введения в строй третьего по счету авианосца китайских ВМС, о котором было официально объявлено в начале ноября этого года, представители американского ВПК занялись совершенно беспрецедентном для себя делом — они начали призывать к снижению расходов на закупку техники и вооружений.





На данный момент Пентагон имеет в своем активе одиннадцать авианосцев, каждый из которых теоретически способен заступить на боевое дежурство уже завтра, однако многие из этих мастодонтов давно разменяли пятый десяток, а в списке кораблей относящихся к новейшему классу и вовсе числится один единственный «Джеральд Р. Форд», являющийся головным кораблем серии.

Стоит пояснить, что задачей подобных мастодонтов было не столько ведение войны с геополитическими противниками США, сколько устрашение второстепенных региональных игроков, которые должны были впадать в ужас от одной только мысли о том, что завтра дядя Сэм может пригнать авианосец их их берегам.

В этой связи серьезного обсуждения стоимости эксплуатации подобных плавучих городов никогда не велось, как не пытался никто оценить и стоимость обстрела Бейрута в 1984, когда ради подавления шиитских повстанцев дядя Сэм прислал к побережью Ливана линкор «Нью-Джерси», открывший огонь орудиями главного калибра по окрестностям города.

Смысл придуманной британцами «дипломатии канонерок» всегда был в максимальном устрашении более слабого противника, а тут никакие расходы нельзя считать избыточными. И тем не менее, после начала операции «Южное копье» в ноябре этого года, целью которой стало уничтожение катеров венесуэльского наркокартеля, американское издание Defense One опубликовало целую серию статей, которые выражали самую глубокую озабоченность о высокой стоимости проведения операций ВМФ США с использованием авианосцев.

Стоит отметить, что указанное выше издание представляет интересы американского ВПК, а потому слышать из уст его представителей слова о том, что дяде Сэму следует начать сокращать военные расходы по крайней мере странно. Более того, материалы издания зачем-то сравнивают общую закупочную стоимость авианосца «Джеральд Р. Форд» с приданным ему эскортом, которая превысила 40 миллиардов долларов с оценочной годовой выручкой венесуэльского наркокартеля, которая составила 8 миллиардов долларов. Стоит ли говорить, что подобные сравнения не очень логичны или репрезентативны.

Однако ответ на причину странных публикаций скорей всего следует искать в упоминании того факта, что Пентагон потратил миллиарды долларов на противодействия йеменским хуситам в Красном море, но так и не добился сколько-нибудь заметного результата. Издание также приводит в качестве примера «удачных» операций украинские атаки на стратегическую авиацию РФ, а также предположительное вторжение российских дронов на территорию Польши в сентябре этого года.

Другими словами, когда авианосцы больше никого не устрашают, а Китай давно оккупировал пальму первенства в строительстве военных кораблей, Вашингтон рассматривает возможность отказа от «дипломатии канонерок» ради проведения операций малыми силами с использованием дешевых дронов, точно так, как это делают йеменские повстанцы. Но для этого дяде Сэму нужно обоснование отказа от поддержания старых авианосцев, как и от закупок новых, над которым журналисты Defense One и трудятся не покладая рук.