Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Samsung поставит для iPhone 18 Pro экраны новейшего поколения
Новые дисплеи должны отличаться повышенной яркостью, долговечностью и точностью цветопередачи

Южнокорейский портал ETNews поделился важными подробностями о дисплеях, которые Samsung планирует поставить для осенних моделей iPhone. Согласно их данным, экраны будущих iPhone 18 Pro, а также первого складного iPhone будут основаны на дисплейном органическом материале M16. Это новая технология, которая на данный момент отсутствует в каких-либо смартфонах на рынке. Аналогичные дисплеи Samsung также намерена поставить Google для Pixel 11, которые выйдут примерно за месяц до iPhone 18 Pro.

Ситуация интересна тем, что сама Samsung использует в своих флагманах Galaxy S26 и S26 Plus дисплеи на основе M13, а экранами M14 оснащена только версия S26 Ultra. Более того, согласно предыдущим данным все складные смартфоны компании, которые будут анонсированы летом, также получат лишь дисплеи OLED M13.

Главные преимущества, которые открывают новые версии органических материалов, заключаются прежде всего в яркости, долговечности, а также в точности цветопередачи и общем качестве картинки. Например, для M14 заявлялась яркость на 20-30% выше, чем у M13, а прибавка к долговечности – до 20%. Наконец, в случае одинаковой яркости экраны M14 потребляют меньше энергии, чем M13.

Дисплей iPhone 17 Pro Max. Фото: GSMArena

Судьба M15 и цифры по M16 на данный момент ещё неизвестны, однако нетрудно предположить, что разница с M13 будет ещё выше. Таким образом, Samsung решила поставить своим ключевым конкурентам экраны на 2-3 поколения новее, чем использует в собственных флагманах. Первоначальные поставки для iPhone 18 Pro и Pro Max составят около 50 миллионов единиц, а для складного iPhone – около 10 миллионов.

Первоисточник также отмечает, что помимо iPhone 18 Pro и складной модели новые экраны от Samsung могут достаться и иным новинкам компании. Среди них – первый ноутбук Apple с сенсорным OLED-экраном, а также первый iPad mini с дисплеем OLED вместо IPS. Оба девайса будут анонсированы в этом году. Сама Apple впервые установила дисплеи OLED M14 в iPhone 16 Pro и Pro Max. В линейке iPhone 17 OLED M14 используются уже во всех моделях без исключения.

#samsung #apple #iphone 18 pro
Источник: m.etnews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter