Четвёртая модель в серии оказалась лучшей в плане аккумулятора и защиты от воды

Компания Realme продолжает развёртывание по всему миру своей новой серии бюджетных смартфонов C100, примечательных использованием кремний-углеродных батарей ёмкостью от 7000 мАч. Как оказалось, в линейку входят не три, а четыре модели. В частности, помимо Realme C100 (5G), C100i и C100x, существует также версия C100 4G. Она совсем недавно появилась на вьетнамском сайте компании и оказалась лучше трёх других представителей серии по ёмкости батареи и уровню защиты от воды.

Realme C100 4G защищён по стандарту IP69K, что даёт ему возможность выдерживать погружения в воду и струи воды под высоким давлением. При этом три других модели защищены лишь на уровне IP64, т. е. только от брызг. Также C100 4G получил самую ёмкую батарею из всей четвёрки – 8000 мАч. С учётом того, что корпус устройства имеет толщину всего 8,6 мм, можно весьма уверенно говорить об использовании кремний-углеродной батареи. Она не только ёмкая, но и по сравнению с традиционными должна стабильнее вести себя на морозе.

Является ли аккумулятор на 8000 мАч таким же выносливым, как батарея 7500 мАч в Realme C100x, способная выдерживать 1600 циклов зарядки без существенной деградации – пока неизвестно. Мощность зарядки C100 4G составляет 45 Вт, поддерживается функция обратной зарядки.

Среди иных характеристик: IPS-экран 6,8" с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Яркость заявлена на неплохом уровне – 1200 нит. Основная камера – 50 Мп с апертурой f/1.8 и пятью линзами в объективе, но без оптической стабилизации. Фронтальная – 8 Мп. Сканер отпечатков находится сбоку. Есть поддержка NFC.

Для удешевления гаджет лишён поддержки 5G (поддерживается только 4G), используется относительно простой процессор Helio G92 Max, а постоянная память – бюджетная eMMC 5.1. Зато самой памяти много: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) + 256 ГБ постоянной памяти. Есть поддержка карт памяти. Журналисты GSMArena также отмечают, что существует вариант 6+128 ГБ. Они же добавляют, что цены на гаджет во Вьетнаме отнюдь не низкие и начинаются с ~290 долларов. Впрочем, для местного рынка подобные ценники вполне привычны.

Заметим, что линейка C100 постепенно становится доступна во всё большем количестве стран, версия C100x успела даже попасть в лабораторию Евросоюза. Это означает, что появление хотя бы некоторых представителей серии в России – лишь вопрос времени.