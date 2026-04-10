Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Смартфон Realme C100 4G оснастили батареей 8000 мАч и защитой IP69K
Четвёртая модель в серии оказалась лучшей в плане аккумулятора и защиты от воды

Компания Realme продолжает развёртывание по всему миру своей новой серии бюджетных смартфонов C100, примечательных использованием кремний-углеродных батарей ёмкостью от 7000 мАч. Как оказалось, в линейку входят не три, а четыре модели. В частности, помимо Realme C100 (5G), C100i и C100x, существует также версия C100 4G. Она совсем недавно появилась на вьетнамском сайте компании и оказалась лучше трёх других представителей серии по ёмкости батареи и уровню защиты от воды.

Realme C100 4G защищён по стандарту IP69K, что даёт ему возможность выдерживать погружения в воду и струи воды под высоким давлением. При этом три других модели защищены лишь на уровне IP64, т. е. только от брызг. Также C100 4G получил самую ёмкую батарею из всей четвёрки – 8000 мАч. С учётом того, что корпус устройства имеет толщину всего 8,6 мм, можно весьма уверенно говорить об использовании кремний-углеродной батареи. Она не только ёмкая, но и по сравнению с традиционными должна стабильнее вести себя на морозе.

Realme C100 4G

Является ли аккумулятор на 8000 мАч таким же выносливым, как батарея 7500 мАч в Realme C100x, способная выдерживать 1600 циклов зарядки без существенной деградации – пока неизвестно. Мощность зарядки C100 4G составляет 45 Вт, поддерживается функция обратной зарядки.

Среди иных характеристик: IPS-экран 6,8" с частотой обновления 120 Гц и разрешением HD+. Яркость заявлена на неплохом уровне – 1200 нит. Основная камера – 50 Мп с апертурой f/1.8 и пятью линзами в объективе, но без оптической стабилизации. Фронтальная – 8 Мп. Сканер отпечатков находится сбоку. Есть поддержка NFC.

Realme C100 4G

Для удешевления гаджет лишён поддержки 5G (поддерживается только 4G), используется относительно простой процессор Helio G92 Max, а постоянная память – бюджетная eMMC 5.1. Зато самой памяти много: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR4X) + 256 ГБ постоянной памяти. Есть поддержка карт памяти. Журналисты GSMArena также отмечают, что существует вариант 6+128 ГБ. Они же добавляют, что цены на гаджет во Вьетнаме отнюдь не низкие и начинаются с ~290 долларов. Впрочем, для местного рынка подобные ценники вполне привычны.

Заметим, что линейка C100 постепенно становится доступна во всё большем количестве стран, версия C100x успела даже попасть в лабораторию Евросоюза. Это означает, что появление хотя бы некоторых представителей серии в России – лишь вопрос времени.

#realme #realme c100x
Источник: gsmarena.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter