Судя по всему, за ним скрывается новая версия модели

Как сообщает портал ITHome, на этой неделе в DeepSeek без каких-либо предварительных анонсов и объяснений появился экспертный режим. Включить его можно одним кликом прямо в окне создания нового чата. В описании режима указано лишь, что он предназначен для сложных и комплексных задач, а также может быть значительно медленнее в часы пиковой нагрузки.

Примечательно, что возможность «думать» перед ответом доступна и в обычном режиме, который теперь называется «быстрый». Логично было предположить, что в экспертном режиме модель просто тратит больше времени на рассуждения. Однако базовая проверка показывает, что используются две разные модели, причём одна из них – новая.

При отключённом доступе к сети стандартный режим ассоциирует себя с DeepSeek V3 и R1, заявляя, что его знания ограничены июлем 2024 года. В экспертном режиме модель не упоминает ни V3, ни R1, а окончание её знаний приходится уже на май 2025 года.

Ответы системы в обычном и экспертном режиме

Авторы ITHome провели с экспертным режимом серию тестов, включавших сбивающие с толку вопросы, создание анимированных изображений и мини-игр. В большинстве случаев новый режим проявил себя заметно лучше, хотя радикального превосходства зафиксировано не было.

Журналисты осторожны в выводах и не утверждают, что новый экспертный режим – это и есть DeepSeek V4, выход которого инсайдеры ранее обещали сначала в феврале, а потом в марте. Напомним, что V4, по слухам, должен получить полноценную мультимодальность и контекстное окно объёмом до миллиона токенов (увеличение в восемь раз).

ITHome, ссылаясь на мнение китайских пользователей, предполагает, что экспертный режим всё же может быть ранней версией DeepSeek V4. Главным аргументом в пользу этой гипотезы служит существенно расширенная база знаний – до мая 2025 года. Как правило, значительное обновление даты происходит именно при выпуске новой крупной версии модели, в то время как небольшие апдейты лишь оптимизируют работу с уже имеющимися данными.