Новинка может стать первым смартфоном Huawei со встроенным вентилятором

В сети появляется всё больше подробностей о презентации, которую Huawei намерена провести в начале следующей недели. 23 марта компания покажет умные часы Watch GT Runner 2, игровой монитор MateView GT, а также относительно недорогие смартфоны Enjoy 90 Plus и Enjoy 90 Pro Max. Однако инсайдеры утверждают, что будет ещё один смартфон, причём флагманский.

Речь идёт о модели Mate 80 GTS. Слухи о ней неоднократно появлялись на протяжении прошлого года, однако анонса смартфона так и не последовало. В отличие от остальных моделей серии Mate 80 и вообще всех других смартфонов Huawei, новый Mate 80 GTS может получить встроенную систему активного охлаждения.

Она поможет процессору дольше удерживать высокую производительность под нагрузкой и не снижать частоты слишком рано. В теории это сделает игровые сессии более комфортными: частота кадров будет дольше оставаться стабильной, а её падение не окажется слишком резким.

Если слухи верны, новинка Huawei впишется в общий тренд на появление смартфонов с системой активного охлаждения. Подобные модели существуют уже давно, но прежде их выпускали в основном лишь отдельные производители вроде Nubia и Lenovo, причём только в рамках специализированных игровых линеек.

Однако в последнее время Honor, Oppo и iQOO также начали выпускать свои первые смартфоны со штатным вентилятором внутри корпуса. По слухам, до конца года к этому списку добавится и Xiaomi.

Что касается Mate 80 GTS, то иных данных о гаджете пока очень мало. Якобы новинка получит чип Kirin 9030 Pro и выйдет в четырёх расцветках. Один из инсайдеров приписывает смартфону «игровые особенности» и батарею ёмкостью около 7000 мАч, что отличает его от других моделей серии Mate 80 с их аккумуляторами не более 6000 мАч. Впрочем, более надёжные источники этот слух пока не подтверждали.

Отметим, что уже в апреле, по данным инсайдеров, Huawei готовит свою следующую большую презентацию, главными новинками которой станут новые камерофоны серии Pura и складной смартфон Pura X второго поколения.