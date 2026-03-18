Alex040
Смартфон Samsung Galaxy A57 получит функцию расшифровки голоса
Раньше она была доступна лишь во флагманах бренда

Как сообщает портал Android Headlines, в грядущем смартфоне Galaxy A57 может появиться нейросетевая функция, которую прежде Samsung использовала только в своих флагманских моделях Galaxy S. Речь идёт о расшифровке голоса.

Эта возможность вместе с другими ИИ-функциями появилась ещё в Galaxy S24, но, в отличие от многих других технологий, так и не была перенесена на нефлагманские модели.

Инструмент умеет преобразовывать любые голосовые записи, включая телефонные разговоры, в текст. Кроме того, он может выполнять перевод, делать краткую выжимку содержания, а также идентифицировать говорящих. Последняя функция особенно полезна для совещаний и интервью. Также эта возможность пригодится во время лекций и при создании собственных записей через приложение «Диктофон», с которым она тесно интегрирована.

Источником информации стала опубликованная в сети фотография, демонстрирующая экран будущего Galaxy A57, причём интерфейс новинки отображается на русском языке.

Журналисты не берутся утверждать, станет ли Galaxy A57 единственным представителем серии A, который получит данную функцию, или же расшифровка голоса вскоре станет доступна и на других нефлагманских смартфонах Samsung.

Напомним, анонс Galaxy A57 ожидается в ближайшие недели или даже дни. Многие характеристики гаджета, включая аккумулятор и камеры, будут почти или полностью идентичны характеристикам предшественника. Пользователей ожидают OLED-дисплей с диагональю около 6,6-6,7 дюйма, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и тыльные камеры на 50+12+5 Мп.

Главным отличием станет процессор Exynos 1680, который уверенно набирает более миллиона баллов в тесте AnTuTu и может оказаться до 30% быстрее, чем Exynos 1580 из Galaxy A56. Кроме того, Galaxy A57 получит значительно увеличенную испарительную камеру, что позволит процессору дольше удерживать высокую производительность под серьёзной нагрузкой.

#samsung #galaxy a57
Источник: androidheadlines.com
Популярные новости

Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
6
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
6
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
6
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
26
Провайдер «Дом.ру» начал урезать скорость доступа при потреблении более 3 ТБ в месяц
10
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
+
Юрист Зернов объяснил, когда провайдеру придется отвечать за замедление скорости домашнего интернета
7
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
4
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
1
Продажи Resident Evil Requiem перевалили за 6 миллионов копий
+
«Росатом» завершил опытно-промышленную эксплуатацию толерантного ядерного топлива
+
«Коммерсант»: «Яндекс» может провести сокращение сотрудников по ключевым направлениям
+
Коммерсантъ: Эксперты заявили о начале блокировки Telegram в России
1

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
20
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
11
Почему Forza Horizon для Xbox 360 в 2026 году остаётся самым уникальным эксклюзивом Microsoft
4
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
11
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
3
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
+
Обзор беспроводной гарнитуры Creative Zen Hybrid Pro Classic
+

Сейчас обсуждают

HWSCRU
12:19
Она же не agp, в чем ее ценность?
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
Project_Raiden
12:18
Пока что и сам пользуюсь этой пастой. Да, в нанесении она не самая удобная. Но а так, ее хватает. Сижу на 14700KF (250W PL). Кулёк - ID-COOLING FROZN A720 (с 1 замененным кулером на 120мм из-за плашки...
Краткое тестирование термопасты ID-Cooling Frost X25
R74
12:16
Через год прогорит, похоронив кучу инвестиций
Смартфон Samsung Galaxy A57 получит функцию расшифровки голоса
Сергей Анатолич
12:09
Так о чём и статья, что настальгируют не по серпам и молотам с генсеками, какая чушь, а по социалистическому образу жизни, равенству и братству. И не надо собирать государства по какому то там договор...
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
usr721
12:09
А кто-то сожалеет и о развале Российской империи, соответственно и о самом появлении совка. Сколько лет будем еще отматывать?
ВЦИОМ: Большинство граждан РФ сожалеют о развале Советского Союза
Алексей Вушкин
11:46
Зачем им Н200, когда они набрали MI300, у которых и памяти больше, и быстрее в 2.5 раза
NVIDIA возобновит продажу чипов H200 для искусственного интеллекта Китаю
eai
11:42
Года 3 еще наверно до выхода.
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
OgoGoLog
11:36
Для их полёта ракетоносители не нужны, достаточно говорить им правду. Крым - российский, а борщ - русское блюдо, и дупа сразу превращается в первую ступень.
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
IRanPast
11:34
У меня есть идея. Садить хохлов без скафандров и запускать их в космос
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
Сергей Анатолич
11:33
Ты на российских сайтах смотри, а не на хохлятских.
SpaceX за 7 лет вывела на низкую околоземную орбиту 10 тысяч спутников Starlink
