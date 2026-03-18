Раньше она была доступна лишь во флагманах бренда

Как сообщает портал Android Headlines, в грядущем смартфоне Galaxy A57 может появиться нейросетевая функция, которую прежде Samsung использовала только в своих флагманских моделях Galaxy S. Речь идёт о расшифровке голоса.

Эта возможность вместе с другими ИИ-функциями появилась ещё в Galaxy S24, но, в отличие от многих других технологий, так и не была перенесена на нефлагманские модели.

Инструмент умеет преобразовывать любые голосовые записи, включая телефонные разговоры, в текст. Кроме того, он может выполнять перевод, делать краткую выжимку содержания, а также идентифицировать говорящих. Последняя функция особенно полезна для совещаний и интервью. Также эта возможность пригодится во время лекций и при создании собственных записей через приложение «Диктофон», с которым она тесно интегрирована.

Источником информации стала опубликованная в сети фотография, демонстрирующая экран будущего Galaxy A57, причём интерфейс новинки отображается на русском языке.

Журналисты не берутся утверждать, станет ли Galaxy A57 единственным представителем серии A, который получит данную функцию, или же расшифровка голоса вскоре станет доступна и на других нефлагманских смартфонах Samsung.

Напомним, анонс Galaxy A57 ожидается в ближайшие недели или даже дни. Многие характеристики гаджета, включая аккумулятор и камеры, будут почти или полностью идентичны характеристикам предшественника. Пользователей ожидают OLED-дисплей с диагональю около 6,6-6,7 дюйма, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч и тыльные камеры на 50+12+5 Мп.

Главным отличием станет процессор Exynos 1680, который уверенно набирает более миллиона баллов в тесте AnTuTu и может оказаться до 30% быстрее, чем Exynos 1580 из Galaxy A56. Кроме того, Galaxy A57 получит значительно увеличенную испарительную камеру, что позволит процессору дольше удерживать высокую производительность под серьёзной нагрузкой.