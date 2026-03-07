Новый флагман Samsung показал лучшее время работы от батареи, хотя её ёмкость осталась прежней

Портал GSMArena опубликовал обзор Galaxy S26 Ultra с результатами серии тестов. Пожалуй, самым неожиданным итогом тестирования стало заметное увеличение времени автономной работы. Этого мало кто ожидал, поскольку ёмкость аккумулятора у S25 Ultra и S26 Ultra одинакова и составляет 5000 мАч. Более того, на официальном сайте Samsung для нового и предыдущего флагманов указано одинаковое время автономной работы – 31 час при просмотре видео.

Может быть интересно

Galaxy S26 Ultra. Фото: GSMArena

У GSMArena методика более комплексная: она включает голосовые вызовы, работу в интернете, просмотр видео и игры. По итогам тестов Galaxy S26 Ultra продержался более 16 часов, тогда как его предшественник не дотянул и до 15 часов. Стоит отметить, что Samsung уже несколько лет подряд увеличивает автономность своих флагманов за счёт оптимизации. При неизменной батарее ёмкостью 5000 мАч, каждая новая версия Ultra в тестах GSMArena работает дольше предыдущей:

Galaxy S26 Ultra: 16 часов 23 минуты

Galaxy S25 Ultra: 14 часов 49 минут

Galaxy S24 Ultra: 13 часов 49 минут

Galaxy S23 Ultra: 13 часов 24 минуты

Сравнение автономности S26 Ultra с предшественниками

Если посмотреть на отдельные подтесты, то окажется, что по сравнению с S25 Ultra новая модель особенно сильно прибавила автономности при просмотре видео и сёрфинге в сети. При этом время работы в режиме голосовых вызовов выросло не так заметно, а в играх S26 Ultra и вовсе разряжается чуть быстрее, чем предшественник. Примечательно, что рост автономности Galaxy S26 Ultra отметили не только в GSMArena, но и в лаборатории Европейского союза. По их методике новинка продержалась около 55 часов против 45 часов у предшественника.

В то же время говорить о полной победе Samsung пока рано. Если верить GSMArena, у Apple оптимизация всё же лучше: iPhone 17 Pro Max в этих тестах выдерживает 17 часов 58 минут. А лидируют многие китайские флагманы с их новыми кремний-углеродными батареями.

Сравнение автономности S26 Ultra с конкурентами

Что касается остальных характеристик S26 Ultra, то авторы отметили слегка возросшую полноэкранную яркость – 1480 нит против 1417 у предшественника и новую функцию «приватный дисплей». Среди других плюсов – немного более качественный звук, улучшенная работа нейросетей, более мощная зарядка и несколько новых функций для видеосъёмки.

Система камер, по мнению авторов, хороша, но на аппаратном уровне всё же уступает китайским флагманам. Дисплею не хватает 10-битной матрицы, поддержки Dolby Vision и высокой частоты ШИМ. Наконец, процессор плохо удерживает производительность при длительной нагрузке.