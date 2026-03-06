Разговор с большой языковой моделью должен стать ещё более правдоподобным

Компания OpenAI взяла весьма быстрый темп в выпуске новых моделей: крупные обновления выходят уже буквально каждые несколько месяцев. К примеру, только за текущую неделю пользователям стали доступны GPT-5.3 и GPT-5.4. При этом другая составляющая ChatGPT – голосовой режим – столь быстрого развития не получает и по некоторым параметрам до сих пор остаётся на уровне 2024 года.

Согласно данным инсайдерского издания The Information, OpenAI наметила большое обновление голосового режима ChatGPT на второй или третий квартал текущего года. Изначально обновлённая система якобы готовилась к релизу в начале текущего года, но сроки сдвинулись. Основным нововведением должна стать ещё более высокая реалистичность разговора. Изначально голосовой режим в ChatGPT произносил ответ независимо от реакции пользователя, но позже ChatGPT стало возможно перебивать – словно живого собеседника.

Однако у этого изменения были и негативные стороны: многие фразы пользователя вроде «окей» в знак согласия заставляли систему неестественно прерывать разговор. В это время модель перестраивала ответ из‑за появления новых голосовых данных, пусть даже они не имели особого значения.

Новая модель, разработкой которой занимается OpenAI, сможет непрерывно обрабатывать голосовой ввод пользователя. Более того, она будет способна немедленно корректировать текущий ответ вместо того, чтобы начинать генерировать новый. Иными словами, странных прерываний во время разговора больше быть не должно. Также OpenAI стремится к тому, чтобы «интеллект» речевых моделей перестал отставать от текстовых. Пока что здесь есть серьёзная разница: голосовой режим в ChatGPT – это не озвучивание ответов текстовой модели, а отдельная речевая модель, которая может заметно уступать ей по уровню «мышления».

Напомним, в этом году OpenAI намерена выпустить первые гаджеты под собственным брендом, где основным станет именно голосовой, а не текстовый ввод. По предварительным данным, компания может работать над портативной колонкой, беспроводными наушниками, а также умными очками. Кроме того, в ближайшие месяцы готовится к выпуску так называемый «взрослый режим» для ChatGPT: пользователь, подтвердив свой возраст, сможет общаться с ботом на более широкий круг тем.