Если апдейт One UI 7 стал одним из крупнейших в истории Samsung, то One UI 8, напротив, приносит ряд небольших новшеств.

Компания Samsung, кажется, решила нарушить привычный способ нумерации своих обновлений. Напомним, апдейт One UI 6.0 вышел вместе с серией Galaxy S23. В свою очередь, Galaxy S24 дебютировали с предустановленным обновлением One UI 6.1, а актуальные Galaxy S25 стартовали с One UI 7.0.

По такой логике следовало, что следующим на очереди был One UI 7.1, выходящий в 2026 году вместе с Galaxy S26. К удивлению, в реальности пользователей ждёт обновление One UI 8, которое выйдет уже весьма скоро. По данным портала SamMobile, распространение апдейта может начаться в течение ближайших трёх месяцев.

Представители этого же ресурса сумели получить доступ к ранней версии обновления, протестировав его несколько дней назад на складном Galaxy Flip 6, а теперь и на Galaxy S25 Ultra.

Увы, отличий пока наблюдается крайне мало. На Galaxy S25 Ultra авторы заметили только новые обои, изменённый дизайн элементов в приложении галереи и обновлённую функцию Quick Share. Последняя теперь позволяет сделать смартфон видимым для передачи файлов с других гаджетов столько времени, сколько потребуется. Вдобавок меню функции отныне разделено на секции «получить» и «отправить».

Обновлённые элементы персонализации в One UI 8 для Galaxy S25.



Также журналисты отметили улучшенное сопряжение смартфона с наушниками Galaxy Buds, для которого больше не требуется запуск приложения-компаньона.

Дополнительно One UI 8 принесёт на некоторые смартфоны Samsung функции, что обещались ещё для One UI 7, но на многих конкретных девайсах так и не появились. Например, на складном Flip 6 после апдейта до One UI 8 журналистам стала доступна функция Now Brief («Мой день» в русском варианте). Последняя отвечает за обновляемые персонализированные сводки и рекомендации по разным видам контента.

Также с One UI 8 на Flip 6 пришла функция записи LOG-видео, доступная в приложении камеры. Данная возможность уже есть по умолчанию на смартфонах Galaxy S25, а при обновлении до One UI 7 она появляется в Galaxy S24. Но вот для Flip 6, вероятно, придётся ждать именно One UI 8.

Пользователей, безусловно, всё это сбивает с толку. Дело в том, что развёртывание обновления до One UI 7 ещё только началось. Сейчас обновляются флагманы, а летом настанет черёд смартфонов Samsung среднего уровня.

В своей статье журналисты удивляются, зачем Samsung вообще нужен One UI 8, который с учётом мизерного числа новшеств с трудом можно было бы назвать даже One UI 7.1.

Интерфейс и настройки функции Now Brief.



Причина может скрываться в версии Android. Samsung слишком затянула работу над One UI 7, которая базируется на Android 15. Тем временем Google, напротив, неожиданно сдвинула график выпуска версий Android, ускорив создание Android 16.

Оболочка One UI 8 базируется как раз на Android 16. Именно из-за ускоренного выхода последней Samsung выпускает One UI 8 буквально через считанные месяцы после One UI 7.

Между тем сама по себе Android 16 приносит ряд важных новшеств. Среди прочего можно отметить новые функции экрана блокировки, мониторинг здоровья аккумулятора, внутренние оптимизации, поддержку видеокодека APV, «живых» уведомлений (Live Update), пакет новых функций для камер, включая поддержку Ultra HDR, расширение возможностей ИИ Gemini и многое другое.

Google планирует завершить работу над Android 16 уже в июне. Примерно в это же время выйдет и финальная версия One UI 8 от Samsung. Первыми девайсами с предустановленным One UI 8 станут складные Galaxy Fold 7 и Flip 7, анонс которых ожидается не позднее июля.