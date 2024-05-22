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Alex040
Высокий уровень графики не смог уберечь Hellblade 2 от слабого старта в Steam
Несмотря на поддержку Microsoft и впечатляющее графическое исполнение, новая игра от Ninja Theory стартовала в Steam слабее первой части Hellblade. Уступает новинка и прошлогодней Redfall, после которой издатель закрыл студию Arkane Austin.

Мрачный приключенческий экшн в жанре тёмного фэнтези Senua's Saga: Hellblade II, несмотря на относительно неплохие отзывы критиков, весьма посредственно стартовал в Steam. 

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Версия игры для ПК на данный момент имеет рейтинг 81/100 на агрегаторе оценок Metacritic. В своих рецензиях журналисты высоко оценивают графическую составляющую проекта. Она удостоилась таких эпитетов, как «абсолютно красивая» и «визуально великолепная». Один из рецензентов даже назвал уровень картинки «величайшим графическим чудом». При этом геймплей некоторые авторы называют устаревшим, а головоломки «тусклыми».

В Steam оценка от пользователей сейчас составляет 88%, однако главная удручающая новость для Microsoft касается низкого числа игроков. На пике онлайн в игре одновременно находилось менее 4000 геймеров, что для проекта, который разрабатывался пять лет при поддержке крупнейшего издателя, откровенно низкая цифра.

Senua's Saga: Hellblade II

К сравнению, даже первая часть Hellblade в дни старта в 2017 году сумела привлечь большее число пользователей. Пиковый онлайн там составил более 5600 игроков. При этом в те времена студия Ninja Theory была независимой и даже сама выступала издателем для собственной игры.

Пользователи ещё до выхода Hellblade 2 упрекали Microsoft в слабой маркетинговой поддержке. Однако с этим сложно полностью согласиться. Hellblade 2 показывали на многих ключевых презентациях компании, анонсирующий трейлер проекта только на портале IGN собрал более 6,5 миллионов просмотров.

В конце прошлого года Microsoft также привезла большой трейлер Hellblade 2 на презентацию The Game Awards, количество просмотров которой, по словам создателей, составило около 118 миллионов.

Senua's Saga: Hellblade II

Нынешний слабый старт Hellblade 2 отчасти перекликается с прошлогодним запуском Xbox Game Studios мультиплеерного шутера Redfall, который получил весьма низкие (53/100 на Metacritic) отзывы в прессе и также выходил в мае. В итоге Redfall сумел привлечь на пике более 6000 одновременно играющих геймеров, что весьма скромно, но в полтора раза больше Hellblade 2.

Плохие отзывы и скромные продажи привели к закрытию студии Arkane Austin, создавшей Redfall. Если верить инсайдерам, эта команда уже работала над другим проектом, и новость о закрытии для них стала неожиданностью. Arkane Austin, напомним, в 2017 выпустили относительно хорошо принятый критиками Prey (24 600 Steam-игроков в пиковый момент).

Вместе с Arkane Austin Microsoft недавно закрыла также японскую студию Tango Gameworks. Странность заключается в том, что игры Tango выходили чаще и собирали больше игроков.

Senua's Saga: Hellblade II

Первая часть хоррора The Evil Within в 2014 привлекла в пиковый момент 4500 пользователей Steam, Evil Within 2 в 2017 собрала онлайн на уровне 10 000 человек. В 2022 мистический боевик Ghostwire: Tokyo отличился цифрой в 14 000 одновременных игроков. А менее чем через год в музыкальный экшн Hi-Fi Rush одновременно зашли более 6000 геймеров. Игра вдобавок собрала особо положительные отзывы.

При этом инсайдеры сейчас сообщают, что якобы студии Ninja Theory ничего не угрожает и команда разработчиков уже договорилась с боссами подразделения Xbox о своём следующем проекте. Таким образом, непонятно, по каким критериям корпорация выбирает одни студии для закрытия, а другим продолжает обеспечивать финансирование.

Главный конкурент Microsoft на рынке видеоигр – японская Sony для своей Ghost of Tsushima на днях сумела добиться цифры в 77 000 одновременных Steam-игроков. Игра вышла в 2020 на PlayStation и в 2024 добралась до ПК. Впрочем, не всё гладко и в лагере Sony: «Tsushima», очевидно, могла бы показать ещё более высокие цифры, если бы компания не сняла её с продажи в 170 (!) странах мира, где пока нельзя зарегистрировать аккаунт PSN.

Трейлер Hellblade II с церемонии The Game Awards

#microsoft #игры #steam #ninja theory #статистика steam #hellblade 2
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