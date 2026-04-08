10test
Телевизор Huawei Vision Smart Screen 6 SE с разрешением 4K официально поступил в продажу
Телевизор поддерживает частоту обновления экрана 288 Гц

Huawei выпустила свой новый смарт-телевизор — Huawei Vision Smart Screen 6 SE, отличительными чертами которого являются высокое качество изображения и расширенные сетевые возможности. Super Mini LED-панель шестого поколения с разрешением 4K Ultra HD является основой телевизора Smart Screen 6 SE. Особого внимания заслуживает частота обновления в 288 Гц. Экран также обеспечивает широкий угол обзора в 178 градусов, улучшенную яркость и контрастность.

Huawei Vision Smart Screen 6 SE. Источник изображения: Superplanshet

В основе устройства лежит разработанный Huawei чипсет Honghu, построенный на базе двухъядерной конфигурации A73 и двухъядерной A53. Телевизор располагает 3 ГБ оперативной памяти, с возможностью расширения до 4 ГБ за счет виртуального увеличения, и 64 ГБ встроенной памяти. Huawei заявляет, что скорость отклика новой модели примерно на 15% выше, чем у предыдущего поколения.

В плане подключения Smart Screen 6 SE имеет два порта HDMI 2.1, поддерживающих игры с высокой пропускной способностью и комфортное воспроизведение в разрешении 4K. Операционной системой выступает HarmonyOS, что обеспечивает плавную интеграцию в экосистему Huawei. Встроенная камера с ИИ-функциями поддерживает видеозвонки, функцию домашнего наблюдения и отслеживание тренировок.

Huawei Vision Smart Screen 6 SE. Источник изображения: Superplanshet

Дополнительные возможности включают интеллектуальное улучшение изображения, режим защиты зрения, детский режим и функции межъярусного взаимодействия, что делает его многофункциональным смарт-телевизором. Модель доступна в размерах 55, 65, 75 и 85 дюймов.

#huawei #телевизор #harmonyos #4k ultra hd #honghu #vision smart screen 6 se
Источник: gizmochina.com
