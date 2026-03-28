Ugreen MagFlow Air Qi2 оснащен встроенным кабелем

Компания Ugreen представила ультратонкий внешний аккумулятор MagFlow Air Qi2 с магнитной фиксацией и поддержкой Qi2, обладающий мощностью 15 Вт и интегрированным кабелем USB-C. Толщина данного компактного аксессуара составляет 13,9 мм.

Ugreen MagFlow Air Qi2. Источник изображения: Notebookcheck

Благодаря поддержке беспроводной зарядки мощностью до 15 Вт, MagFlow Air Qi2 способен, согласно заявлениям Ugreen, пополнить заряд iPhone Air на 35% всего за 30 минут. Встроенный плетеный кабель USB-C выдерживает более 10 000 циклов сгибания. Этот двунаправленный кабель также позволяет использовать его для быстрой зарядки как совместимых устройств, так и самого аккумулятора с мощностью до 30 Вт.

Сердцем Ugreen MagFlow Air Qi2 является аккумулятор емкостью 10 000 мАч от ATL. Этого объема достаточно для примерно 1,7 полных зарядок iPhone Air или 1,3 зарядки iPhone 17 Pro Max. Устройство также оснащено системой интеллектуального контроля температуры для безопасной работы. Корпус аксессуара выполнен с матовым покрытием, устойчивым к отпечаткам пальцев, его габариты составляют 111,0 x 69,8 x 13,9 мм, а вес – 213 граммов.