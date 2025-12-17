Консоль будет оснащена 4,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 × 960 и частотой обновления 120 Гц

В преддверии Рождества компания Anbernic планирует выпуск своей новой портативной консоли. После предварительного анонса модели в начале месяца, из достоверных источников стали известны детали о дате выхода и цене Anbernic RG477V, выполненной в ретро-стиле.

Ранее на этой неделе Anbernic представила расширенную информацию об RG477V в детальном видео с распаковкой. Теперь же компания раскрыла данные о стоимости и времени начала продаж устройства. RG477V будет более доступной по цене, чем RG477M, несмотря на идентичное аппаратное обеспечение.

Установлена начальная цена в 199 долларов США за версию RG477V с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, что на 20 долларов дешевле, чем RG477M. Однако после завершения 72-часового периода предварительного заказа цены от Anbernic увеличатся на 20 долларов. В результате цена на конфигурацию с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти вырастет с 239 до 259 долларов.

Соответственно, окончательная розничная цена RG477V составит 219 долларов. Все модели оснащены 4,7-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1280 × 960 и частотой обновления 120 Гц, батареей емкостью 5500 мАч и чипсетом MediaTek Dimensity 8300.

Предварительные заказы на RG477V начнутся 20 декабря. На текущий момент Anbernic планирует предложить устройство только в черном и сером цветовых вариантах.