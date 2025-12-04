Сайт Конференция
10test
Sony представила камеру a7 V с 33-мегапиксельной матрицей и улучшенными возможности видеосъемки
Камера оснащена новым процессором обработки изображений BIONZ XR2

Компания Sony представила новую модель камеры a7 V, в своей линейке полнокадровых беззеркальных фотоаппаратов. Среди ключевых нововведений a7 V – усовершенствованный частично стекированный CMOS-сенсор с тем же разрешением в 33 МП, что и у модели a7 IV. Этот сенсор обладает удвоенной скоростью считывания по сравнению с предыдущей версией, согласно внутренним тестам компании.

В тандеме с новым процессором обработки изображений BIONZ XR2, оснащенным чипом на основе искусственного интеллекта, камера a7 V позволяет вести серийную съемку со скоростью 30 кадров в секунду без затемнения благодаря электронному затвору, что в три раза превышает показатель a7 IV (10 кадров/с). Скорость механического затвора осталась на прежнем уровне – 10 кадров в секунду.

Новая интеллектуальная система автофокусировки расширяет возможности a7 IV в плане распознавания людей, животных и птиц, добавляя обнаружение самолётов, автомобилей, поездов, насекомых, а также определение позы человека, запоминание лиц и отслеживание глаз, головы и тела животных.

Новый автофокус выполняет расчёты 60 раз в секунду и поддерживает функцию предзаписи до 1 секунды с отслеживанием автофокуса и автоматической экспозиции. Это значит, что камера сохраняет полноразмерные снимки со скоростью 30 кадров в секунду за секунду до нажатия кнопки спуска.

Корпус a7 V получил обновленный 3,2-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 2,1 млн точек и четырёхосевым механизмом поворота, позволяющим наклонять его на 90 градусов вверх или на 45 градусов вниз с сохранением полной подвижности. В дополнение к существующему порту USB 2.0 (480 Мбит/с) USB-C добавлен второй, более скоростной порт USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с). Это позволяет использовать оба порта одновременно для потоковой передачи и зарядки, а также для передачи данных и зарядки.

В части видео a7 V поддерживает запись видео в формате 4K с частотой до 60 кадров в секунду с использованием 7K-передискретизации и полным считыванием пикселей (без объединения). Камера также дает возможность снимать 4K со скоростью до 120 кадров в секунду с кроп-фактором 1,5x (APS-C), что является новшеством для базовой линейки a7. Компания утверждает, что камера может записывать до 90 минут видео в формате 4K с частотой 60 кадров в секунду, в формате XAVC S 150 МБ, 4:2:0, 8 бит, при температуре 25 °C. 

#sony #фотоаппарат #a7 iv #a7 v #bionz xr2
Источник: gsmarena.com
Сейчас обсуждают

Михаил Лукиных
07:52
Какой секрет может быть в поздравлении на нг? Конечно, если ты будешь свои голые фото слать, возможен их слив в сеть
Артемий Лебедев: WhatsApp должен быть задушен и нам не надо переживать на эту тему
Rever Rever
07:22
Основной посыл, что большинству 550 честных ватт за глаза
Как собрать актуальный игровой ПК в декабре 2025 года и не разориться при покупке ОЗУ
Дима Свитин
07:02
Лучший производитель... Это не уход. Это переориентация.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
Ezdiumno ru
06:55
Мдяяяя... Очень "вовремя"... Цены на ОЗУ и SSD ещё подскочат...
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
ИСКАНДЕР
06:48
Они намекают на то, что раз есть фото инцидента, значит есть точные данные по времени его происхождения, и они умеют к этому времени добавлять смещение часового пояса! )))
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16 во время учебного полёта
AndreySE-VL
05:41
"21:45 по московскому времени" - таки вы на што намекаете таким точным указанием времени? ))
В Калифорнии потерпел крушение истребитель F-16 во время учебного полёта
Cowboy Huggies
02:55
За 4 года использования, ничего не отвалилось. Корсар кстати у меня свистел и трещал, почему? Получается качество БП у корсаров оставляет желать лучшего.
Обзор и тестирование блока питания Deepcool DQ750-M-V2L WH (80 Plus Gold)
Роман Кудлай
01:59
Научите кто-нибудь, его пользоваться скриншотами, ну или на крайний случай, фокусироваться на экране при фотографировании этого самого экрана (даты в углу и общая мыльность навевает ностальгические во...
Почему FreeBSD и Linux непригодны для использования
Сергей Анатолич
01:55
Золотой рубль это не золотая монета. Это виртуальная мера стоимости при которой 1 рубль соответствовал, в то время, 0,222168 граммам чистого золота. Это решение было предпринято после отмены привязки ...
В ВТБ заявили о «ненастоящем» курсе рубля и призвали признать наличие проблемы курсообразования
Kaabar
01:32
Когда они уже нажрутся все эти майнеры и иишники.
Micron полностью закрывает свой суббренд Crucial, выпускавший ОЗУ и SSD для потребительского рынка
