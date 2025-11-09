Nuevo Paraíso предоставляет расширенную карту, новые поселения, тропы, типы растительности и проработанные локации

Представлен новый фанатский мод для Red Dead Redemption 2. Проект под названием Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier, созданный моддером Rixus724, воссоздает мексиканские земли из оригинальной Red Dead Redemption, полностью переделанные с использованием современной графики и расширенных игровых механик. Официальный трейлер, опубликованный на YouTube-канале Rixus, демонстрирует масштабный мир модификации и улучшения графической составляющей.

Как указано в трейлере, пользователи смогут «исследовать позабытый штат Нуэво-Параисо, полностью переделанный с вниманием к деталям, но с сохранением стилистики обеих игр». Каждый город, деревушка и лагерь тщательно воссозданы, чтобы передать атмосферу Мексики, включая новую флору для каждого региона, усовершенствованные дороги, а также захватывающие пейзажи, оживленные действиями NPC в их повседневной жизни.

Действие Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier происходит в 1907 году, сохраняя атмосферу, освещение и общую стилистику Red Dead Redemption 2, что позволяет создать целостный и гармоничный игровой опыт, соответствующий канону. В трейлере отмечается, что армия патрулирует границы, а каждое местоположение идеально вписано в карту мира RDR 2.

Модификация Nuevo Paraíso для RDR 2 обещает предоставить не только расширенную карту. Она добавляет новые поселения, тропы, типы растительности и проработанные локации, а также дополнительные побочные квесты, секреты и контент, расширяющий сюжетную линию RDR 2.

Согласно описанию мода, поведение жителей региона отличается динамичностью, что создает ощущение живой и настоящей части мира Red Dead Redemption 2. Несмотря на то, что Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier не является официальным дополнением от Rockstar Games, в трейлере модификация позиционируется как масштабный фанатский проект, сопоставимый по объему с полноценным DLC.

В трейлере указано, что мод находится на стадии демонстрации и пока не доступен для загрузки. Разработка продолжается и осуществляется исключительно для ПК. Информация о релизе и будущей доступности на Nexus Mods будет объявлена позже.