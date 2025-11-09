Сайт Конференция
Блоги
10test
Представлен мод для Red Dead Redemption 2 «Nuevo Paraíso», который воссоздает Мексику из RDR1
Nuevo Paraíso предоставляет расширенную карту, новые поселения, тропы, типы растительности и проработанные локации

Представлен новый фанатский мод для Red Dead Redemption 2. Проект под названием Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier, созданный моддером Rixus724, воссоздает мексиканские земли из оригинальной Red Dead Redemption, полностью переделанные с использованием современной графики и расширенных игровых механик. Официальный трейлер, опубликованный на YouTube-канале Rixus, демонстрирует масштабный мир модификации и улучшения графической составляющей.

Как указано в трейлере, пользователи смогут «исследовать позабытый штат Нуэво-Параисо, полностью переделанный с вниманием к деталям, но с сохранением стилистики обеих игр». Каждый город, деревушка и лагерь тщательно воссозданы, чтобы передать атмосферу Мексики, включая новую флору для каждого региона, усовершенствованные дороги, а также захватывающие пейзажи, оживленные действиями NPC в их повседневной жизни.

Действие Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier происходит в 1907 году, сохраняя атмосферу, освещение и общую стилистику Red Dead Redemption 2, что позволяет создать целостный и гармоничный игровой опыт, соответствующий канону. В трейлере отмечается, что армия патрулирует границы, а каждое местоположение идеально вписано в карту мира RDR 2.

Модификация Nuevo Paraíso для RDR 2 обещает предоставить не только расширенную карту. Она добавляет новые поселения, тропы, типы растительности и проработанные локации, а также дополнительные побочные квесты, секреты и контент, расширяющий сюжетную линию RDR 2.

Согласно описанию мода, поведение жителей региона отличается динамичностью, что создает ощущение живой и настоящей части мира Red Dead Redemption 2. Несмотря на то, что Nuevo Paraíso – The Forgotten Frontier не является официальным дополнением от Rockstar Games, в трейлере модификация позиционируется как масштабный фанатский проект, сопоставимый по объему с полноценным DLC.

В трейлере указано, что мод находится на стадии демонстрации и пока не доступен для загрузки. Разработка продолжается и осуществляется исключительно для ПК. Информация о релизе и будущей доступности на Nexus Mods будет объявлена позже.

#red dead redemption 2 #nuevo paraíso #rdr1
Источник: notebookcheck.net
Сейчас обсуждают

Мегавольт
22:26
сказочники
В сервисе «Автотека» определили самый безаварийный китайский автомобиль на просторах России
Мегавольт
22:24
пойду дилогию пересмотрю.сколько можно на старых кайфах выезжать.переплюнуть не получится, а молодежь посмотрит и забудет.кароче жалкое подобие правой руки.
Новый «Хищник» 2025 года понравился фанатам даже больше чем критикам
32Влад32
22:14
Когда зеленые человечки высадятся на Землю.
Ученым впервые удалось зафиксировать сигнал от кометы 3I/ATLAS
Главврач ПНД "Три кукушки", где клизмируют Бернигана и Чимбала
22:12
Так он сбежал из клиники
Обзор и доработка старого аккумуляторного шуруповёрта MOLOT MBD 1213 Li и ремонт стула
Albert Wesker
21:50
не 990pro а 9100pro
Kingston представила 8-терабайтную версию своего флагманского SSD-накопителя Fury Renegade G5
Тоха Варвар
21:43
Вот и местный дяде с новой понятной как всегда пустой , давай про Марио и нинтендо , я не читаю как вижу тебя , самому этот бред нормально , над табой все смеются , тебе 45 в годах и все такой же муда...
«Это происходит на PlayStation» — Sony тонко высмеивает Xbox в новой рекламной кампании
ФельдшеR
21:39
Раз в неделю чистить системник? А надо каждый час!
Проверяю эффективность разных типов пылевых фильтров для компьютерного корпуса
Entity
21:22
Не будет такого, это бред.
К 2028 году голосовой ввод станет основным интерфейсом на рабочем месте
Алескандр Индустриевич
20:56
Надо было вам в клинике ему зубы удалить. Мы с Шешей так и поступили, правда два передних зуба оставили, верхний и нижний, что бы он мог пивные банки открывать. Мы же не изверги, пусть хоть пивка попь...
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
Mallory
20:42
Так как вы узнали про 300 пакетных менеджеров в арче? Расскажите. Мне очень интересно.
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 1)
