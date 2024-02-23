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10test
Гарнитура Sony PSVR 2 станет более полезной и функциональной
Гарнитура следующего поколения сможет разнообразить игры с помощью ПК

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Компания Sony работает над расширением функциональности своего второго поколения гарнитуры Sony PlayStation VR. И планирует добавить возможность пользователям подключать PlayStation 5 к ПК для использования гарнитуры VR следующего поколения. В официальном блоге Sony объявили, что запуск новой функции планируется на 2024 год. Основная цель компании заключается в том, чтобы предоставить игрокам больше возможностей и разнообразия в сравнении с тем, что доступно на PlayStation 5 в настоящее время.

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На данный момент, функции PVR 2 находятся в стадии тестирования, и в ближайшие несколько месяцев станет известно, сможет ли Sony предоставить поддержку для ПК к концу текущего года. В блоге компании сообщили, что гарнитура следующего поколения сможет расширить ассортимент игр с помощью ПК, доступных вместе с теми, что уже доступны на PlayStation 5. И компания хочет предоставить эту функцию в 2024 году.

Стоит отметить, что поддержка ПК может сделать PVR 2 привлекательным выбором для пк-геймеров, которые заинтересуются устройством для виртуальной реальности. В другой части блога Sony также подробно рассказывают о нескольких играх, которые появятся на платформе в ближайшие месяцы.

Среди уже анонсированных игр - "The Wizards - Dark Times: Brotherhood", которая в ближайшие дни поступит в продажу, "Wanderer: The Fragments of Fate" - выйдет 27 июня, а "Little Cities: Bigger!" - ожидается 12 марта. В этом году также был опубликован первый трейлер игры "Zombie Army VR".

#sony #playstation 5 #пк #psvr 2 #playstation vr
Источник: trustedreviews.com
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