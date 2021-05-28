Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360

Для пользователей, планирующих приобрести процессоры Intel 11-го поколения, компания MSI запустила акцию «Бесконечность не предел» по материнским платам Z590 & B560.
+
-40000р на RTX 3080 в Ситилинке
3Tb WD - цена упала <b>в полтора раза</b>
RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира
-9000р на 6Tb Seagate в Ситилинке
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают

Оглавление

Вступление

Спустя несколько недель после появления на рынке новеньких процессоров Intel 11-го поколения энтузиасты и рядовые пользователи начали задумываться об апгрейде игрового и профессионального «железа». В этом контексте наиболее актуально выглядит замена материнской платы и системы охлаждения; такое решение поможет выжать максимум производительности из CPU последнего поколения.

реклама

Какое же «железо» справится с поставленной задачей, и не будет при этом стоить запредельных денег? Для большинства пользователей, собирающих ПК для игр, видеомонтажа или стриминга, наиболее грамотным выбором с точки зрения цена-качество станет комбинация из материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и системы жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360.

Давайте разберемся, почему.

450x197 38 KB. Big one: 1920x844 365 KB

MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI

Начнем с материнской платы. MPG Z590 Gaming Carbon WiFi – флагман в линейке системных плат среднего ценового сегмента компании MSI. В ее основе лежит мощная цифровая система питания, выполненная по схеме «16+1+1», что вкупе с уникальной технологией Core Boost позволяет модели обеспечить надежную и стабильную работу процессора и выжать из него максимум потенциала.

анонсы и реклама
Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT
-40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке
2Tb Seagate: -30% за пару дней
7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз
RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU
2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней
4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru
Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров
-8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают
Galaxy S21 - цена упала на порядок

450x196 37 KB. Big one: 1366x598 226 KB

Отдельного внимания заслуживают три слота для накопителей M.2, один из которых получил поддержку шины PCIe 4.0. В то же время «Карбон» обращает на себя внимание богатым выбором суперскоростных сетевых интерфейсов, как для беспроводного, так и для проводного подключения.

Так, за беспроводное подключение отвечает новейшая технология WIFI 6E, способная работать на частоте в 6 ГГц, а за проводное – порт 2.5G Lan.

MSI MPG CoreLiquid K360

Для эффективной работы процессора – например, Intel Core i7-11700K – необходима качественная система охлаждения. К таковой по праву можно отнести новейшее решение MSI – MPG CoreLiquid K360.

реклама

В ее основе лежат мощные вентиляторы Torx Fan 4.0 со сдвоенными лопастями, которые позволяют эффективно управлять воздушным потоком, направляя его напрямую в радиатор. В результате удается обеспечить не просто максимально быстрое охлаждение, но и своевременный отвод тепла. Что касается водоблока, в его конструкцию встроен 60 мм вентилятор третьего поколения Torx Fan, благодаря которому происходит целенаправленное охлаждение силовых компонентов материнской платы, а также VRM зоны, процессора и накопителей M.2.

450x289 35 KB. Big one: 946x609 125 KB

Доказать эффективность пары MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360 специалисты MSI решили с помощью тестов производительности процессора Intel Core i7-11700K. По их расчету, тесты должны были показать способность MPG CoreLiquid K360 справиться с мощностью процессора 11-го поколения, обеспечив ему соответствующее охлаждение. Мониторинг эффективности теплоотвода от наиболее горячих зон материнской платы происходил при помощи утилит Cinebench и AIDA64.

Результаты тестов в Cinebench R20 показали, что при разных режимах работы вентиляторов уровень температуры процессора, частота ядра которого 4.6 ГГц (можно разогнать и до 5.0 ГГц), лежит в диапазоне 75-77 градусов по Цельсию. Не удивляет и тот факт, что наиболее низкие температуры обеспечил режим Gaming, а самые высокие – Silent.

У системы охлаждения MPG CoreLiquid K360 есть встроенный в водоблок вентилятор Torx Fan 3.0, цель которого отвести тепло от зоны VRM, а также накопителей M.2 формата. Инженеры MSI не сомневаются, что ключевые компоненты материнской платы будут обеспечены достаточным охлаждением. Для отслеживания температурных показателей M.2 накопителей и VRM зоны специалисты компании использовали программу AIDA64. С ее помощью удалось обнаружить, что зона VRM не прогревалась выше 57 градусов, если вентилятор был включен.

При выключенном вентиляторе температурные значения VRM зоны оставались в районе 74 градусов. Путем несложным подсчетов выясняется, что вентилятор помогает уменьшить температуру на целых 17 градусов.

Температура VRM (°C)

Похожую разницу можно отследить и на M.2 слотах. Если вентилятор находится в выключенном состоянии, то температура накопителей M.2 доходит до 80 градусов. В то же время вентилятор, находящийся в активном режиме работы, охлаждает M.2 до 63 градусов. Таким образом, эффективность охлаждения равна тем же 17 градусам.

Температура M.2 SSD (°C)

Из этого следует, что встроенный в водоблок вентилятор успешно справляется со своей задачей, эффективно охлаждая околосокетное пространство, а также накопители M.2, что позволяет обеспечить стабильно высокую работу процессора даже в разогнанном состоянии.

Заключение

Набор из материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и системы жидкостного охлаждения MPG CoreLiquid K360 станет отличным выбором для пользователя, который в первую очередь руководствуется принципом «цена-качество».

Те же, кто планируют совершить апгрейд ПК под процессоры Intel 11-го поколения, могут купить такой комплект на выгодных условиях по акции «Бесконечность не предел», получив кешбэк на сумму до 5 800 рублей.

Более подробную информацию можно получить по ссылке «Бесконечность не предел!», акция MSI по материнским платам Z590 & B560.

Александр Андерсон

реклама



200x57 13 KB

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест go.d-bq atx сжо gaming lga 1200 сво rocket lake core i7-11700k intel z590 carbon mpg coreliquid msi mpg coreliquid k360 msi mpg z590 gaming carbon wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Холодный дуэт из MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360
+
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: май 2021
19
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi: средний класс
10
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
4
Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
46
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
33

Интересные материалы

Изучаем влияние частоты DDR4 2666-4133 МГц на производительность процессора Intel Core i7-8700K: май 2021
25 мая 2021 46
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 10 тысяч рублей: май 2021
21 мая 2021 35
Ретроклокинг: легенда оверклокинга Ian «8Pack» Parry – начало
22 мая 2021 50
Тестируем NVIDIA DLSS в играх с трассировкой лучей и без нее
15 мая 2021 63
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Flow X13 (GV301QH)
24 мая 2021 33
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Ti VS Radeon RX Vega 56
20 мая 2021 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
142
Украинец набил на лице татуировку с логотипом компании и получил за это iPhone 12
88
Xiaomi Mi 9, Redmi Note 8, Redmi Note 10 Pro и ещё 26 смартфонов получили прошивку MIUI 12.5 Stable
+
Криптовалюта ERGO обошла Эфир по доходности майнинга и вернула в строй устаревшие GTX 1050Ti/RX 574
30
Видеокарты NVIDIA с антимайнерской защитой появились в магазинах – GeForce 3060 LHR оценена в $966
49
В сети появился полностью рабочий сюжет S.T.A.L.K.E.R. 2: история вернётся к Стрелку
12
21 смартфон Xiaomi получил новую прошивку MIUI 12.5 на Android 11 от 26 мая 2021 года
2
Розничные цены обновленных GeForce RTX 3060 оказались выше рекомендованных для RTX 3080
21
Начинаем майнить Chia Coin с максимальной эффективностью – оптимальная сборка ПК от Tomshardware
31
Майнеры Chia Coin будут получать SSD напрямую от производителей, а память 3D NAND станет дороже
11
Xiaomi Redmi Note 10 сильно подешевел – Snapdragon 678, экран AMOLED и 5 000 мА*ч со скидкой 20%
+
Основатель NVIDIA заявил, что ускорители для майнинга делаются из чипов, не подходящих по требованиям для игр
29
Huawei P40 Pro+ упал в цене – лучший камерофон 2020 года со скидкой 10%
2
В сеть раньше времени попал трейлер Battlefield VI
4
Новый закон обязывает граждан РФ платить налоги с электронных денег и вводит штрафы до 40%
19
Процессоры AMD Ryzen 6000 получат интегрированную графику, поддержку DDR5-5200 и рост IPC на 25%
49
Redmi Note 9 Pro, Mi 10, Mi 9T и другие 36 смартфонов Xiaomi получили стабильную версию Android 11
+
Стала известна июньская подборка бесплатных игр для подписчиков PlayStation Plus
1
Epic Games выпустила игровой движок Unreal Engine 5 в ранний доступ и представила шикарное техническое демо
21
Выбираем недорогую игровую видеокарту – Radeon 580 vs GeForce 1060 из шахты и магазина от Benchmark
8

Сейчас обсуждают

Renegade1979
11:59
Ну нет у него 15 млрд, которые он с понтом "украл", значит он их не украл, логично? Кстати на Форбесе есть все, даже статья про то что Джон Керри чьмо и педоразз https://www.forbes.com/sites/paulroder...
Украинец вживил себе 8 чипов для упрощения выполнения бытовых задач
i_ran_past
11:58
Потому-что ты живёшь В ЖОПЕ
В Украине закрыли майнинг-ферму с 55 картами, владельцы которой крали электричество у коммунальщиков
Inqizitor
11:58
Старость не в радость. Хотя в 20 лет так не выглядят, плюс Элой вообще не толстая, чуток накачанная, поэтому это чисто баг художников, а не похабщина бодипозитивная.
Состоялась премьера геймплея многообещающей Horizon Forbidden West
Иван Кузнецов
11:57
Для тех кому нужна помощь и хочет разобраться телеграм-чат t.me/chiarus, обращайтесь по любым вопросам
Chia крепчает на фоне падения рынка криптовалюты – объём превысил 10 млн ТБ
ахахах
11:55
1.3 это мелочи,а он украл 15 за своё президентство.Схемы разные он применял,на войне крал и т.д
Украинец вживил себе 8 чипов для упрощения выполнения бытовых задач
Renegade1979
11:53
У него еще до президенства было 1.3 млрд долларов. Сейчас только 800 млн примерно. Хотя... то было пару лет назад, сейчас уже 1.6 млрд. Курс акций гуляет, видимо. Все есть на Forbes
Украинец вживил себе 8 чипов для упрощения выполнения бытовых задач
i_ran_past
11:53
Тебе конкретно написали с какого времени растёт экономика, читать научись, пропагандон. И мозги иногда включай, чтоб свою ложь чем-то подкреплять, а то сильно жирно. Свой "рост экономики" показать не ...
При производстве процессоров AMD с архитектурой Zen 5 может быть задействован 3-нм техпроцесс
vigo
11:53
Да нет же, она всё равно осталась привлекательна, правда в другом ракурсе... Великие долины, они такие ;)
В Кыргызстане у майнеров изъяли более 2 000 видеокарт
Alan Kesaev
11:46
Опечатка похоже, миллионов вместо миллиардов должно быть
Майнеры могли обеспечить до $1 млрд выручки NVIDIA в минувшем квартале
ахахах
11:46
пораша умножил свои деньги и шоколадный бизнес-это всё мелочи у него были,а настоящие дела у него пошли,когда он президентом стал и начал воровать покрупному с кредитов мвф
Украинец вживил себе 8 чипов для упрощения выполнения бытовых задач
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем