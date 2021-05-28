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Вступление

Спустя несколько недель после появления на рынке новеньких процессоров Intel 11-го поколения энтузиасты и рядовые пользователи начали задумываться об апгрейде игрового и профессионального «железа». В этом контексте наиболее актуально выглядит замена материнской платы и системы охлаждения; такое решение поможет выжать максимум производительности из CPU последнего поколения.

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Какое же «железо» справится с поставленной задачей, и не будет при этом стоить запредельных денег? Для большинства пользователей, собирающих ПК для игр, видеомонтажа или стриминга, наиболее грамотным выбором с точки зрения цена-качество станет комбинация из материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и системы жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360.

Давайте разберемся, почему.

MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI

Начнем с материнской платы. MPG Z590 Gaming Carbon WiFi – флагман в линейке системных плат среднего ценового сегмента компании MSI. В ее основе лежит мощная цифровая система питания, выполненная по схеме «16+1+1», что вкупе с уникальной технологией Core Boost позволяет модели обеспечить надежную и стабильную работу процессора и выжать из него максимум потенциала.

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Отдельного внимания заслуживают три слота для накопителей M.2, один из которых получил поддержку шины PCIe 4.0. В то же время «Карбон» обращает на себя внимание богатым выбором суперскоростных сетевых интерфейсов, как для беспроводного, так и для проводного подключения.

Так, за беспроводное подключение отвечает новейшая технология WIFI 6E, способная работать на частоте в 6 ГГц, а за проводное – порт 2.5G Lan.

MSI MPG CoreLiquid K360

Для эффективной работы процессора – например, Intel Core i7-11700K – необходима качественная система охлаждения. К таковой по праву можно отнести новейшее решение MSI – MPG CoreLiquid K360.

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В ее основе лежат мощные вентиляторы Torx Fan 4.0 со сдвоенными лопастями, которые позволяют эффективно управлять воздушным потоком, направляя его напрямую в радиатор. В результате удается обеспечить не просто максимально быстрое охлаждение, но и своевременный отвод тепла. Что касается водоблока, в его конструкцию встроен 60 мм вентилятор третьего поколения Torx Fan, благодаря которому происходит целенаправленное охлаждение силовых компонентов материнской платы, а также VRM зоны, процессора и накопителей M.2.

Доказать эффективность пары MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и MPG CoreLiquid K360 специалисты MSI решили с помощью тестов производительности процессора Intel Core i7-11700K. По их расчету, тесты должны были показать способность MPG CoreLiquid K360 справиться с мощностью процессора 11-го поколения, обеспечив ему соответствующее охлаждение. Мониторинг эффективности теплоотвода от наиболее горячих зон материнской платы происходил при помощи утилит Cinebench и AIDA64.

Результаты тестов в Cinebench R20 показали, что при разных режимах работы вентиляторов уровень температуры процессора, частота ядра которого 4.6 ГГц (можно разогнать и до 5.0 ГГц), лежит в диапазоне 75-77 градусов по Цельсию. Не удивляет и тот факт, что наиболее низкие температуры обеспечил режим Gaming, а самые высокие – Silent.

У системы охлаждения MPG CoreLiquid K360 есть встроенный в водоблок вентилятор Torx Fan 3.0, цель которого отвести тепло от зоны VRM, а также накопителей M.2 формата. Инженеры MSI не сомневаются, что ключевые компоненты материнской платы будут обеспечены достаточным охлаждением. Для отслеживания температурных показателей M.2 накопителей и VRM зоны специалисты компании использовали программу AIDA64. С ее помощью удалось обнаружить, что зона VRM не прогревалась выше 57 градусов, если вентилятор был включен.

При выключенном вентиляторе температурные значения VRM зоны оставались в районе 74 градусов. Путем несложным подсчетов выясняется, что вентилятор помогает уменьшить температуру на целых 17 градусов.

Температура VRM (°C)



Похожую разницу можно отследить и на M.2 слотах. Если вентилятор находится в выключенном состоянии, то температура накопителей M.2 доходит до 80 градусов. В то же время вентилятор, находящийся в активном режиме работы, охлаждает M.2 до 63 градусов. Таким образом, эффективность охлаждения равна тем же 17 градусам.

Температура M.2 SSD (°C)



Из этого следует, что встроенный в водоблок вентилятор успешно справляется со своей задачей, эффективно охлаждая околосокетное пространство, а также накопители M.2, что позволяет обеспечить стабильно высокую работу процессора даже в разогнанном состоянии.

Заключение

Набор из материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI и системы жидкостного охлаждения MPG CoreLiquid K360 станет отличным выбором для пользователя, который в первую очередь руководствуется принципом «цена-качество».

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Александр Андерсон