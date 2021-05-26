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Вступление

Многие пользователи не понаслышке знают, что модельный ряд компании MSI включает три поистине «народные» материнские платы семейства Intel – это модели «A Pro», «Tomahawk» и «Gaming Carbon WiFi». Они оптимальны по соотношению качеств, возможностей и стоимости.

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Мы не убираем со счетов и другие интересные продукты производителя (например, линейка MEG считается одной из наиболее признанных для бескомпромиссных пользователей и энтузиастов), однако акцент делаем именно на массовых и популярных версиях. И сегодня мы поговорим об одной из них.

Материнская плата MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi – это отличная попытка компании MSI повторить успех прошлых «Томагавков» с внедрением поддержки процессоров одиннадцатого поколения Intel Core и актуальных технологий, среди которых интерфейс PCI Express 4.0. Что ж, по характеристикам выгляди неплохо.

Технические характеристики

Полное название: MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi; код производителя: MAG Z590 TOMAHAWK WIFI.

Модель MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi Процессорный разъем Intel LGA 1200 Поддерживаемые процессоры Supports 10th Gen Intel Core, 11th Gen Intel Core, Pentium Gold and Celeron Оперативная память 4 x DIMM DDR4, Dual Channel DDR4-5333+ МГц (OC) Слоты расширения 1 х PCIe 4.0 x16;

1 х PCIe 3.0 x4;

2 х PCIe 30 x1 Сетевые контроллеры Intel I225-V 2.5G LAN;

Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудиокодек 7.1-канальный HD-аудиокодек Realtek ALC4080 Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 4-pin ATX 12V Разъемы на задней панели 1 x Flash BIOS Button;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;

2 x USB 2.0;

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out. Форм-фактор ATX.

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Внешний вид и особенности дизайна

Материнская плата MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi оформлена в фирменном милитаристском стиле с черной печатной платой и россыпью могучих радиаторов темно-серого цвета. У модели проявляются интересные конструктивные и технические решения, о которых мы поговорим по ходу сюжета.

Новинка выполнена на шестислойном текстолите в форм-факторе ATX с габаритами 305 х 244 мм. От привычного прямоугольника материнскую плату выделяет специальный вырез в области подключения SATA-накопителей.

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MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi базируется на процессорном разъеме Intel LGA1200. Поддерживаются все актуальные процессоры десятого и одиннадцатого поколений Intel.

На борту материнской платы располагаются четыре DIMM-слота оперативной памяти стандарта DDR4 с максимальным поддерживаемым объемом 128 Гбайт.

Производителем заявлена поддержка тактовой частоты 2133 / 2666 / 2933 / 3200 МГц в штатном режиме и в диапазоне 3333 – 5333 МГц при оверклокинге. Питание организовано по схеме «24 + 8 + 4» pin.

Неподалеку располагается светодиодная панель Ez Debug LED, позволяющая идентифицировать этапы прохождения POST.

Между слотами DIMM и основным радиатором подсистемы питания производитель спряталcz порт 4-Pin CPU, который удобно развернули, позволяя замаскировать подключение процессорной системы охлаждения.

Материнская плата оснащена одной колодкой для подключения внешних портов USB 3.2 и одним USB 3.2 Gen 2 Type-C. Для организации дисковой подсистемы предусмотрены шесть коннекторов SATA-III: основные четыре порта располагаются в специальном вырезе текстолита, два других перемещены на нижнюю часть модели.

У материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi замечено огромное количество дополнительных коннекторов, не имеющих определений в руководстве пользователя. Опытный глаз в большинстве из них выявляет колодки для тестирования и отладки.

Внизу материнской платы располагаются различные интерфейсы и порты для подключения всевозможных устройств и оборудования. Дополнительный порт 6-pin VGA направлен на обеспечение усиленного питания разъемов PCI Express для топовых графических ускорителей.

Модель по минимуму оснащена подсветкой RGB, единственным свечением обладает нижняя грань радиатор чипсета, но разработчики добросовестно оснастили новинку переключателем LED, располагающимся над разъемом 6-pin VGA, убирая необходимость в инсталляции отдельного ПО.

Для расширения функциональности MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi снабжена четырьмя слотами расширения PCIe:

PCI Express 4.0 x16 с технологией Steel Armor;

PCI Express 3.0 x1;

PCI Express 3.0 x4;

PCI Express 3.0 x1.

Для построения конфигурации из нескольких видеокарт новинка поддерживает технологию AMD CrossFireX.

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В качестве звукового тракта задействован восьмиканальный кодек Realtek ALC4080 с использованием аудиоконденсаторов Nichicon Fine Gold.

Между разъемами PCI Express скрываются слоты для накопителей формата M.2 с поддержкой следующих форм-факторов и интерфейсов:

Первый слот M.2 – процессорные линии, поддержка накопителей PCIe 4.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280 /22110;

Второй слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280;

Третий слот M.2 – чипсетные линии, поддержка накопителей PCIe 3.0 x4 и SATA-III, 2242/ 2260 /2280.

Для удобства ориентирования на текстолите материнской платы есть разметка, какие линии и интерфейсы поддерживаются слотами M.2. За детальной информацией советуем обратиться в руководство пользователя.

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Новинка поддерживает подключение до восьми вентиляторов, разработчики сгруппировали коннекторы для удобного использования. Порты с пометкой SYS (системные) управляются исключительно в режиме DC, коннекторы помпы имеют PWM регулировку, а процессорный разъем поддерживает оба варианта и по умолчанию функционирует в режиме автоматического определения.

Перед нами печатная плата MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi во всем ее великолепии и внутренними изменениями.

Подсистема питания повторяет и насчитывает 17 фаз (14+2+1) и располагается вокруг процессорного сокета. В качестве ШИМ-контроллера используется микросхема с маркировкой ISL69269 производства Intersil. В качестве сборок применены Alpha & Omega AOZ5312U с максимальной силой тока 60 А.

Благодаря такому тандему итоговая формула получается следующая: семь фаз с удвоением отведены на CPU, по одной на VCCIO и VCCSA и две – на iGPU.

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MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi наделена обширным количеством элементов системы охлаждения – два массивных радиатора отвечают за подсистему питания, чипсет охлаждает небольшой толстый алюминиевый брусок, а трем слотам M.2 достались независимые пластины.

Отдельное внимание заслуживают два главных радиатора области VRM, которые получились очень внушительными. Производитель сделал охладители очень толстыми, подобные задействуются и на более дорогой модели MSI MEG Z590 ACE премиум-класса, только с наличием тепловой трубки.

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Напоследок изучим набор интерфейсов на панели ввода-вывода:

1 x Flash BIOS Button;

1 x DisplayPort;

1 x HDMI;

4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A;

1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C;

2 x USB 2.0;

1 x 2.5G LAN;

2 x Wi-Fi/Bluetooth Antenna Connectors;

5 x audio jacks;

1 x Optical S/PDIF-Out.

Упаковка и комплектация

Новинка поставляется в большой упаковке с характерным военным стилем оформления.

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Лицевая часть коробки MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi сдержанно информирует о наименовании продукта, поддежке интерфейса PCIe четвертого поколения и наличии подсветки Mystic Light.

Переворачиваем упаковку и можем насладится техническими характеристиками модели, ее изображением и важными особенностями, которые производитель посчитал выделить.

Комплектация MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi значительно расширилась в сравнении с прошлыми «Томагавками» и тем более другими доступными моделями! Диск с драйверами наконец-то заменил USB-накопитель, пара инструкций так же ожидает своего часа, у нас есть два SATA-кабеля, антенны Wi-Fi, по правде классные качественные наклейки, металлический логотип MSI, три винта крепления M.2 и брошюры.

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Возможности BIOS

Материнская плата MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi оснащена обновленным программным обеспечением MSI Click BIOS 5 с некоторыми нововведениями и дополнительными функциями с появлением Intel Core 11Gen.

По умолчанию мы попадаем в базовое меню MSI Click BIOS 5 (EZ Mode) с основными настройками для простой конфигурации.

Расширенный режим (Advanced) включается клавишей F7. В нем пользователя встречает главная заставка, для модели MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi – это металлическая броня искалеченная сражениями.

Шесть основных вкладок разбивают огромное количество опций на подразделы.

Основные настройки системы – процессор и оперативная память – в разделе OC.

Производителем выделена отдельный раздел «Beta Runner» вместо информационного поля «Board Explorer», в котором графически отображалось подключенное оборудование. В новой вкладке находятся экспериментальные опции, больше информации найти не удалось.

Тестовый стенд

Материнская плата: MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi (Intel LGA 1200);

Процессор: Intel Core i5-11600K;

Система охлаждения: MSI MAG CoreLiquid 360R;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super;

Накопители: Western Digital Black SN750, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850 Ватт;

Операционная система: Microsoft Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

BIOS материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi был обновлен производителем до последней версии за номером «215» в статусе Beta.

В тестировании использовался процессор Intel Core i5-11600K.

Чтобы исключить слабые стороны системной платы при работе с оперативной памятью (из-за проблем непосредственно с самой DDR4), в тестировании был задействован «экстремальный» комплект Team Xtreem 8Pack с тактовой частотой 4500 МГц.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения крыльчаток вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 26 градусов Цельсия.

Тест MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi

На мой взгляд, компания Intel торопилась с анонсом процессоров одиннадцатого поколения и материнских плат серии «500», поэтому постепенно выявляются и устраняются многие недоработки микропрограммного обеспечения.

«Из коробки» поведение системы с MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi (версия BIOS 215) следующее: CPU бустит до 4900 МГц по всем ядрам, в режиме стресс-теста с AVX для шести ядер средняя частота составляет 4600 МГц.

Однако система катастрофически задирает напряжение – практически до 1.5 В, что ведет к мгновенному росту температуры до 100°C, перегреву и троттлингу. Потребление процессора Intel Core i5-11600K с легкостью достигает 200 Вт.

Скажем прямо, ситуация не самая приятная: вероятно всему виной бета-версия прошивки тестового экземпляра. Для Core i5-11600K напряжение 1.48 В очень высокое и для обычного использования ему достаточно меньше.

Поэтому при тестировании оно было снижено вручную до 1.3 В, что никак не сказалось на стабильности и работе всей системы. Зато потребление Core i5-11600K упало до 145 Вт!

Результаты удивляют, но вернемся к тестированию материнской платы MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi.

В первую очередь взглянем на AIDA64 бенчмарк кэша и памяти на стоковой системе. Кольцевая шина по умолчанию функционирует на отметке 4100 МГц.

Тестирование твердотельного накопителя Western Digital Black SN750 с поддержкой NVMe происходило при его установке в первый слот M.2 (отмечен как M.2_1) с установленным фирменным радиатором M.2 Shield Frozr.

Стоит отметить практически двойное снижение производительности в режиме записи, но возросла случайная запись RND4K Q1T1 с 180 МБ/с (для платформы AMD) до 235 МБ/с.

С введением новой подсистемы памяти Intel добавила «передачи» (Gear), которые представляют собой разные делители между частотой оперативной памяти и контроллера.

Для процессора Intel Core i5-11600K режим «Gear1» ограничен частотой 3600 МГц: выставление отметки выше ведет к отсутствию старта системы. В таком режиме (1:1) система наиболее производительна, а с учетом того, что многие современные модули памяти легко покоряют данную частоту, можно понижать тайминги.

Я ограничился параметрами 3600 МГц при задержках «16-16-16 32-Т2» для сравнения с другими платформами из моего цикла статей.

В режиме «Gear 2» контроллер памяти работает на половине частоты памяти. Нам доступны более высокие частоты, что сравнимо с процессорами Ryzen 3000/5000, но при этом теряем пропускную способность.

На материнской плате MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi при активации профиля XMP-4500 система из-за ограничений множителя предлагала интересный выбор: либо «довольствоваться» 4400 МГц, либо параметры BIOS выставятся таким образом, что для получения лишних 100 МГц (до 4500 МГц) идет повышение частоты основной шины до 102.3 МГц (вероятно, приводящее к нестабильности некоторых других компонентов).

Более того, мною встречена старая проблема платформы, когда сильно завышается напряжение VCCIO и VCCSA. Их необходимо понижать вручную.

Стоит отметить, что материнская плата MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi легко проходила часть тестов с частотами оперативной памяти 4066 – 4400 МГц, но крашилась в LinX. При этом ощущалось, что проблема программная, но никакие изменения BIOS и напряжений не повышали стабильность. Надеюсь, в следующей версии BIOS это исправят.

AIDA64 бенчмарк кэша и памяти с частотой 4000 МГц в режиме «Gear2» (1:2).

С разгоном процессора Intel Core i5-11600K произошла аналогичная ситуация. На материнской плате MSI с версией BIOS «215» при любом повышении множителя выше х49 стабильности не было в тестах LinX и Cinebench R20, при этом в других бенчмарках мне удавалось получить результаты и при х53 (5300 МГц). Ждем исправлений.

Поэтому результаты тестирования будут приведены в различных режимах только относительно разгона оперативной памяти.

Cinebench R20

Single Core, All Cores, pts





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3DMark Time Spy

Physics, баллы





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Linx v0.9.5

Memory = 8192, GFlops





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory read, Мбайт/с





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory write, Мбайт/с





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory copy, Мбайт/с





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AIDA64 6.33 Cache & Memory Benchmark

Memory latency, нс





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WinRAR 5.90 x64

Speed, KB/s





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Температурный режим

С жидкостной системой охлаждения MSI MAG CoreLiquid 360R, которая была изучена ранее в отдельном обзоре, получились следующие температуры:

Температура процессора, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Температура зоны VRM, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Температура чипсета, °C



Linx v0.9.5

Меньше – лучше





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Заключение

Материнская плата MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi мне понравилась: она сочетает грамотное ценовое позиционирование, хорошее современное оснащение, нейтральный дизайн и богатые возможности. Серия Tomahawk всегда отличалась хорошим балансом и отличным заделом на будущее, и новинка оправдывает свое название.

Единственное, что печалит на данном этапе – компания Intel явно торопилась с выпуском новых продуктов, и это ощущается. На примере MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi наблюдаем хороший разгонный потенциал центрального процессора и оперативной памяти в широком диапазоне, однако нестабильный для верхних границ. И я надеюсь, что ближайшие исправления BIOS исправят ситуацию и улучшат оверклокинг.

В итоге, если вы хотите получить в свое распоряжение хорошие функциональные возможности (и вас не пугают мелкие временные осложнения с разгоном), то MSI MAG Z590 Tomahawk WiFi заслуживает внимания. На ее стороне отличная подсистема питания, превосходная система охлаждения VRM и M.2, обилие портов и сетевых интерфейсов, внушительный комплект поставки и отличный задел для оверклокинга.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: