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Вступление

Многих, наверное, посещала идея сделать для игрового ноутбука внешнюю видеокарту, которая была бы похожа на обычную и просто стояла бы рядом с ним. Сама по себе задумка неплохая, но осуществить такое непросто. Нужно продумать питание, охлаждение и еще обеспечить надежную шину передачи данных между устройством и ноутбуком.

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Поэтому, как только задумаешься о реализации подобного проекта, сразу принимаешься делать все по старинке: распаивать все компоненты на материнской плате ноутбука и запихивать в корпус. Так действительно проще, это уже отработано десятилетиями и все уже к этому привыкли. Однако есть такая компания как ASUS, которая постоянно находится «в поисках невероятного», и для ее инженеров это не является сверхзадачей. А значит, можно попробовать реализовать все, и даже такую на первый взгляд фантастическую идею.

На самом деле внешние боксы для видеокарт уже не являются чем-то революционным, но это не совсем компактные и портативные устройства. Оно и понятно, ведь производительные дискретные ускорители для ПК крупные и прожорливые. Можно ведь использовать мобильную версию графического процессора только в отдельном корпусе…

Смысл тут прост: отдельное устройство со своим отдельным питанием и системой охлаждения может выходить за рамки жесткого TDP компактной системы в корпусе ноутбука, которая делит мощность пополам с процессором. А если этот корпус маленький? Например, 13”. Так появилась компактная и очень мощная модель – ASUS ROG Flow X13.

Это уникальный ноутбук, который открывает сегмент совершенно других устройств. Мощь и высокая производительность в компактном корпусе трансформера. Это звучит как фантастика. Если бы кто-нибудь пару лет назад мне сказал, что можно будет на 13” ультрабуке-трансформере играть в 4K разрешении во все современные игры, я бы просто рассмеялся. А сегодня это уже реально. Осталось лишь проверить, все ли работает как заявлено.

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Технические характеристики

Модель ASUS ROG Flow X13 (GV301QH) Тип устройства Ультрабук-трансформер с возможностью использовать внешний видеоадаптер Процессор AMD Ryzen 9 5980HS;

AMD Ryzen 7 5800HS Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 с 4 ГБ видеопамяти GDDR6 Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память 2 x 8 ГБ двухканальные модули памяти LPDDR4X с тактовой частотой 4266 МГц;

2 x 16 ГБ двухканальные модули памяти LPDDR4X с тактовой частотой 4266 МГц Накопитель 1 x твердотельный накопитель (M.2 2230, PCI-e 3.0 x4) емкостью 512 ГБ / 1 ТБ Экран 13.4 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение UHD WQUXGA (3840 x 2400 пикселей), поддержка сенсорного ввода, матрица IPS, частота обновления 60 Гц, охват цветового пространства – 116% sRGB, сертификация Pantone Validated;

13.4 дюйма, соотношение сторон 16:10, разрешение FHD WUXGA (1920 x 1200 пикселей), поддержка сенсорного ввода, матрица IPS, частота обновления 120 Гц, охват цветового пространства 100% sRGB, сертификация Pantone Validated;

Защитное стекло Corning Gorilla;

Ширина рамки по краям экрана – 4.9 мм Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 6; Bluetooth v5.1 Порты 1 x порт для подключения внешнего модуля ROG XG Mobile (интерфейс PCIe 3.0 x8);

1 x USB 3.2 Gen2 Type-A;

2 x USB 3.2 Gen2 Type-C (DisplayPort 1.4 + PD support);

1 x комбинированный аудиоразъем (наушники и микрофон);

1 x HDMI (поддержка интерфейса HDMI 2.0b) Аккумулятор 62 Вт*ч Размеры 299 x 222 x 15.8 мм Масса 1.3 кг Цена 139 990 / 299 990 рублей*

Характеристики крутые, но за что 300К рублей? В эту сумму входит внешний модуль ROG XG Mobile. Взглянем на его спецификации.

Модель ROG XG Mobile Графика NVIDIA GeForce RTX 3080 с 16 ГБ видеопамяти GDDR6 Тип подключения Интерфейс ROG XG Mobile (PCIe 3.0 x8) и комбинированный порт Type-C с интерфейсом USB 3.2 Gen2 Подключение по Ethernet 10/100/1000 Мбит/с Порты ввода/вывода 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A;

1 x HDMI (поддержка интерфейса HDMI 2.0a);

1 x DisplayPort 1.4;

1 x слот для карты памяти SD;

1 x разъем RJ-45;

1 x разъем питания Система питания Встроенный адаптер питания мощностью 280 Вт Размеры 208 x 155 x 29.6 мм Масса 1 кг

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Оказывается, это док-станция, которая подключается к ноутбуку через специальный порт и превращает его в настоящую геймерскую станцию.

Упаковка и комплектация

Уже тут начинаются странные и необычные вещи. Следует для начала вспомнить, что это компактная модель с диагональю 13”. Тем не менее, мы видим просто огромную коробку.

Сверху есть пластиковая ручка для транспортировки. Несмотря на большие габариты, коробка не кажется очень тяжелой. Спереди и сзади находятся логотипы ROG, и больше нет никаких других опознавательных знаков.

Открыв коробку, мы наблюдаем интересную картину.

Пластиковая ручка установлена в другую коробку, которая расположена внутри, а всего здесь находятся три независимых элемента.

Это две коробки и один пакет. Начнем с последнего. В нем расположены транспортировочные сумки. Да, именно во множественном числе, просто одна скрыта в другой и снаружи это незаметно. Один чехол предназначен для ноутбука, другой – для внешнего модуля ROG XG Mobile.

В той коробке, что поменьше, размещен тот самый модуль ROG XG Mobile.

Вместе с ним в комплекте поставляется силовой кабель и инструкция по подключению устройства.

Забегая вперед, скажу, что тут максимально учтены меры безопасности по подключению и извлечению устройства. В самом устройстве есть специальный софт-помощник для создания соединения с модулем.

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В самой крупной коробке находится ноутбук. Традиционно внутри все сделано из картона и из него же изготовлен подъемный механизм. Работает он так, что при подъеме крышки устройство приподнимает снизу специальный картонный выступ.

Сбоку предусмотрен отсек для аксессуаров и еще одна коробка находится снизу.

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В комплекте есть несколько бумажек, блок питания с разъемом USB Type-C на 100 Вт с силовым кабелем и стилус.

Итак, поставка включает все самое необходимое для использования устройства и его переноски.

Внешний вид и корпус

Давайте сначала рассмотрим сам ноутбук, а потом более детально приставку ROG XG Mobile. Как мы уже видели, габариты устройства небольшие, сам ноутбук очень легкий и компактный.

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Верхняя и нижняя крышки изготовлены из алюминиевого сплава, и на них нанесено какое-то многослойное покрытие, которое снаружи тактильно приятно на ощупь. Сразу заметно, что это премиальное устройство, но не только из-за качества материалов, а по некоторым деталям.

Так, например, есть интересная вставка с логотипом ROG, надписью SUPERNOVA и обозначением модели процессора AMD Ryzen 9 5980HS. Даже такая мелкая деталь подчеркивает статус новинки.

Крышка поднимается с усилием. Петли достаточно плотные и ход у них не такой свободный. Одной рукой крышку открыть непросто, даже учитывая, что это трасформер и крышка открывается на 360 градусов.

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Исходя из этого, петли здесь не совсем обычные и больше похожи на скобки, а шарниры есть в нижней и в верхней части корпуса. При этом ход верхних, которые находятся в корпусе экрана, жестче и сначала работают нижние. Только когда нижние дошли до своего упора, подключаются верхние.

Сзади нет никаких портов или кнопок. Все они находятся по бокам. Это небольшая компактная модель, поэтому их не очень много, а основная часть размещена на внешнем модуле ROG XG Mobile. Для соединения с ним слева находится специальный разъем. Он обеспечивает интерфейс PCI-e x8 Gen3, и это внушительная пропускная способность.

Еще с этого же бока находится разъем HDMI, комбинированный аудиоразъем 3.5 мм для гарнитуры и два индикатора: заряда и активность накопителя.

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На задней крышке нет каких-то крупных логотипов, только небольшая табличка, о которой уже упоминалось.

На левой грани можно увидеть один порт USB 3.2 Gen1, один USB 3.2 Gen2 Type-C, кнопку включения и прорези для выхлопа горячего воздуха. В основном они расположены по заднему торцу.

Спереди ничего нет, только небольшой выступ на крышке, за который удобно ее поднимать.

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Тыльная сторона изготовлена из алюминиевого сплава. На ней есть четыре небольших резиновых ножки по углам. Стоит ноутбук на ровной поверхности очень устойчиво. Также не следует забывать, что устройство можно использовать как планшет, и тогда оно будет опираться на клавиатуру. Разумеется, программное обеспечение блокирует кнопки, избегая случайного нажатия.

Крышка снимается довольно просто. Для этого достаточно открутить несколько винтов с крестообразным шлицом. Один угловой приподнимает крышку. Нужна только пластиковая карточка или что-то другое, такое же гибкое, чтобы открыть защелки.

Демонтируем крышку и посмотрим, как скомпонован аппарат внутри. Разборка не занимает много времени, хотя здесь эта процедура лишена смысла.

Возможно, она пригодится для замены аккумулятора, а больше тут менять нечего потому, что накопитель M.2 тут не совсем стандартный по размерам, и я затрудняюсь ответить на вопрос: есть ли более емкие и быстрые модели в таком конструктиве?

Модель компактная, поэтому свободного места нет. Основную часть внутреннего пространства занимает система охлаждения и аккумулятор. В этом нет ничего удивительного, ведь у данного устройства очень мощная начинка.

Помимо мощного процессора, здесь еще есть своя дискретная графика NVIDIA GeForce GTX 1650 со своей собственной памятью типа GDDR6. На самом деле этого уже достаточно для игр, но не в 4K разрешении.

Для такого компактного устройства начинка достаточно мощная, поэтому охлаждать ее нужно соответствующим образом. Именно поэтому снаружи мы могли видеть множество отверстий для выхлопа горячего воздуха, но вот откуда он поступает в таком объеме, я так и не понял. Процессор, видеочип, память, видеопамять, беспроводной модуль – все это распаяно непосредственно на материнской плате, и заменить это можно только перепайкой.

В системе охлаждения используются фирменные вентиляторы усовершенствованной конструкции Arc Flow, которые усиливают воздушный поток до 35% для центрального процессора и до 21% для графического процессора по сравнению с предшествующими моделями – без увеличения уровня шума.

Вентиляторы оптимизированной конструкции Arc Flow используют особую крыльчатку, состоящую из 84 лопастей особой формы с загнутыми кончиками, чтобы уменьшить турбулентность. Лопасти, изготовленные из жидкокристаллического полимера, у основания имеют толщину всего 0.2 мм, что способствует усилению воздушного потока, при этом они достаточно прочны, чтобы вращаться на высокой.

Система охлаждения ноутбука сможет с легкостью поддерживать высокую производительность в течение длительного срока службы. Ее элементы – тепловые трубки, радиаторы и вентиляционные отверстия – оптимизированы под ультра-компактный корпус устройства, а технология самоочистки препятствует накоплению пыли.

В качестве термоинтерфейса центрального процессора применяется высокоэффективный жидкий металл. Термоинтерфейс из жидкого металла способствует эффективной передаче тепловой энергии от процессора к тепловым трубкам. Разница в рабочей температуре процессора с жидкометаллическим термоинтерфейсом и обычной термопастой составляет до 10 градусов Цельсия.

Подразделение ROG первым автоматизировало процесс нанесения термоинтерфейса из жидкого металла для массового производства ноутбуков. Затем этот запатентованный производственный процесс был адаптирован для ноутбуков с процессорами AMD Ryzen с учетом конструктивных особенностей этих процессоров, в том числе особого расположения контактов по краям. Так компания ASUS первой начала применять термоинтерфейс из жидкого металла в массовом производстве для процессоров AMD.

Аккумулятор здесь всего на 62 Вт*ч. Не очень много, но он и так занимает почти половину внутреннего пространства, поэтому больше уже просто некуда. Также мы видели, что возможности апгрейда сильно ограничены, точнее их практически нет, если не рассчитывать на какое-то чудо с накопителем.

Клавиатура и тачпад

Устройство компактное и производителю пришлось пойти на компромисс в вопрос е с клавиатурой. В итоге решили сделать хорошие, большие, удобные кнопки, но отказались от части клавиш совсем.

Понятно, что нет цифрового блока – это было ожидаемо, но нет части привычных функциональных клавиш, например, Print Screen. Из-за этого мне пришлось использовать беспроводной комплект клавиатуры и мыши, а учитывая, что здесь всего один USB Type-A, то тестирование превратилось в аттракцион. Однако в целом клавиатура вышла удобная с тремя уровнями белой подсветки.

Большой и удобный тачпад находится внизу по центру. Отдельных кнопок нет, они традиционно встроены под панелью по нижним углам.

Здесь используется клавиатура мембранного типа с небольшим ходом клавиш. Она очень неплохая, но производитель не выделяет ее, поскольку это не единственное устройство ввода. Им также служит экран с тачскрином, где можно оперировать пальцем или стилусом.

Поэтому клавиатура и тачпад особо не отмечаются, здесь нет каких-то технологий типа ScreenPAD или NumberPAD.

Экран

Дисплей с диагональю 13.4 дюйма обладает разрешением 3840 х 2400 точек. Соответственно показатель количества точек на квадратный дюйм очень высокий. Зерна не видно будет даже с увеличительным стеклом, но я не до конца понимаю, зачем тут нужно такое разрешение, ведь играть в нем будет не очень комфортно.

Зато соотношение сторон 16:10 как бы намекает на профессиональное использование. Применена матрица SHARP LQ134R1JW51.

Для этой модели также доступна другая матрица с разрешением FHD WUXGA (1920 x 1200 пикселей), и мне кажется, что она подошла бы больше, но в топовом исполнении решили использовать лучшее.

Поэтому здесь установлена UHD WQUXGA (3840 x 2400 пикселей) IPS матрица с цветовым охватом 116% sRGB и сертификацией Pantone Validated. Заявлено обновление в 60 Гц, а про время отклика ничего не сказано. С дисплеем, раскрытым на 360°, ноутбук Flow X13 превращается в компактный планшет для просмотра веб-страниц и графического контента, а совместимость с активным стилусом ASUS Pen означает возможность делать зарисовки или записывать что-то от руки прямо на экране. Защитное стекло Corning Gorilla надежно оберегает сенсорный экран от царапин и повреждений.

Поворотное крепление дисплея также позволяет устанавливать ноутбук Flow X13 на столе шарниром вверх, как палатку. В таком режиме экран удобно обращен к пользователю, а само устройство занимает минимум площади на столе. Кроме того, в таком положении не создается препятствий для движения воздушных потоков, создаваемых вентиляторами, и рабочая температура устройства значительно снижается – разница составляет до 8 градусов.

Производитель заявляет соответствие цветовому пространству sRGB: 116%, Adobe: 86%, DCI-P3: 85%. Однако с штатной предустановкой про это не скажешь.

Углы обзора широкие, цвета не изменяются в зависимости от угла зрения. В процессе использования яркость воспринимается сравнимой и никакого контраста не наблюдается. Черный цвет не выделяется засветками или сильными паразитными оттенками.

Белый цвет смотрится натуральным и без отклонений в гамме или цветовой температуре. Под углом проявляется небольшой розоватый оттенок. Судя по всему, это результат применения антибликового покрытия. Впрочем, на реальном использовании это никак не отражается.

С помощью колориметра я провел замеры яркости подсветки в различных режимах яркости, а также протестировал качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 378 0.267 1472 50 182 0.091 1465 0 24 0.018 1462

Яркость регулируется в достаточно большом диапазоне, сам дисплей показывает приличный уровень контрастности. Благодаря антибликовому покрытию отсутствуют паразитные засветки даже при использовании на улице.

Все графики практически совпадают друг с другом, и достаточно заметно отклонились от «референса». Впрочем, нельзя назвать это критичным.

Цветовая температура практически совпала с референсным показателем. Увидеть отличия с эталоном в процессе эксплуатации не получится.

Изначально у экрана есть проблемы с калибровкой в штатном режиме, но благодаря предустановкам в приложении Armoury Crate можно подобрать хороший режим.

В целом это универсальная модель, и идеальную цветопередачу можно настроить. А если необходимо, то устройство можно откалибровать и установить профиль.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Пользователю не придется наблюдать паразитные оттенки.

Модуль ROG XG Mobile

Устройство представляет собой небольшую коробку, обрамленную пластиковыми панелями. Она выполнена в соответствии с общим стилем вместе с ноутбуком.

Одна боковина оборудована крышкой, которая является опорой для вертикальной установки. Именно такой вариант подразумевается для использования потому, что обеспечивается наилучшее охлаждение.

Для него предусмотрен специальный вентилятор, который прячется внутри, а снаружи есть отверстия для забора воздуха и его выхлопа. Сам кулер получается турбинного типа.

Этот внешний модуль оборудован с одного бока четырьмя портами USB 3.2 Gen1, одним видеовыходом HDMI, одним Display Port, сетевым разъемом RJ-45 и обычным разъемом питания IEKC-320-C14. Сверху находится слот для карт памяти SD.

Устройство разбирается, но практического смысла в этом никакого нет. Что-то проапгрейдить там невозможно. До турбины тоже просто так не добраться, поэтому лучше туда просто не лазить.

Внутри находится печатная плата с видеопроцессором и памятью и отдельный блок питания на 280 Вт. Это солидная мощность даже для огромных игровых ноутбуков.

Разъем оборудован сверху специальным переключателем, который осуществляет программно-аппаратный контроль над соединением.

Тестирование

Ноутбук поставляется с предустановленной лицензионной копией операционной системы Microsoft Windows 10. Традиционно доступны профессиональная или домашняя версии.

Перед использованием рекомендуется обновить все через центр обновлений потому, что там обновляется даже прошивка устройства. Кроме этого, есть знакомая утилита ASUS Armoury Crate. Еще здесь небывалый случай – можно некоторые параметры быстродействия настраивать вручную.

Это приложение позволяет настраивать практически все параметры устройства, включая экран. Наиболее близкой по цветопередаче является предустановка Default.

Производительность системы и эффективность охлаждения можно настраивать в пользовательских профилях. Режим Turbo – это максимальная производительность ноутбука для самых требовательных игр, при которой вентиляторы также вращаются на максимальной скорости, а для работы и развлекательных приложений предназначен бесшумный режим Silent.

При низких нагрузках на центральный процессор и видеокарту, когда их рабочая температура не превышает 60?, вентиляторы останавливаются и ноутбук работает бесшумно.

В пользовательских профилях можно не только выбрать режим охлаждения, но и настроить целый ряд других параметров системы, например, отключить клавишу Windows, чтобы случайно не нажать ее в процессе игры, или изменить эффекты подсветки. Для быстрого переключения между профилями настроек удобно использовать сочетания горячих клавиш.

В этом ноутбуке реализована возможность подключения внешнего модуля с видеокартой. Данная процедура осуществляется при поддержке специального программного обеспечения, чтобы это проходило максимально просто и безопасно.

В приложении есть различные подсказки и подробно описан алгоритм действий при подключении и отключении.

Процедура только кажется простой, но на самом деле все проходит не так быстро. Кроме этого, после подключения необходимо обновить внутренний софт устройства для корректной работы.

Зато единожды все настроив, дальше будет уже гораздо проще. Извлечение разъема тоже осуществляется под контролем софта. Ведь ноутбук должен быть готов к переходу на встроенную дискретную карту и на другое питание.

CPU-Z:

GPU-Z:

AIDA64 GPGPU:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R20:

Cinebench R23:

3DMark Port Royal:

3DMark Time Spy:

PCMark:

CrystalDiskMark 8.0.1:

Metro Exodus FHD, Ultra:

Metro Exodus UHD, High:

Время автономной работы, нагрев и шум

Ноутбук оборудован аккумулятором на 62 ватт*час – для игровой модели показатели скромные. Но не будем забывать о габаритах.

Полная зарядка устройства занимает 1 час и 48 минут, до 50% аккумулятор заряжается за 30 минут. Такой результат достигается благодаря мощному блоку питания, поставляемому в комплекте.

Играть без подключения к розетке долго не получится. Тестовый пакет PCMark с предустановкой Gaming работает немногим более часа. Зато тест Applications, который эмулирует работу в MS Office, демонстрирует уверенную работу 7 часов 30 минут.

Понятно, что от батареи играть никто не будет, и она нужна скорее, как ИБП при кратковременном отключении питания. При этом внешний модуль ROG XG Mobile не работает без питания от сети.

Нагрев ноутбука достаточно умеренный. Даже при использовании самых тяжелых приложений (Prime95 и Furmark) температура клавиатуры не поднимается выше 39?, но можно заметить, что нагрев не равномерный: основная часть горячего воздуха выходит по бокам и сзади.

При этом спереди видны места, где располагаются вентиляторы, и в этих местах корпус самый прохладный даже сзади за счет притока воздуха.

Что касается шума, то его пик достигается в режиме Turbo, когда вентиляторы начинают вращаться на скорости 3900 об/мин в нагрузке. В таких условиях уровень шума составляет 41.2 дБ на расстоянии одного метра от устройства.

Заключение

Сложно давать оценку ноутбуку, у которого нет аналогов – его просто не с чем сравнить. ASUS ROG Flow X13 – это очень крутая модель. Если быть точнее, то это целый комплекс для современного обеспеченного геймера, который позволяет перемещаться в пространстве с очень мощным «железом» практически налегке. Закинул в рюкзачок весь набор, и ты готов к игре везде, где есть электричество. А играть долго от аккумулятора пока нельзя ни на одной модели с мощной видеокартой. Здесь внешний модуль – это не только графический ускоритель, но и блок питания, и док-станция с портами расширения.

Сам же ультрабук ROG Flow X13 легкий, компактный и очень мощный даже без внешнего модуля. Он обладает отличным экраном-трансформером, которым можно пользоваться как планшетом. Отметим отличное качество изготовления, отличные материалы и запредельную для такого устройства производительность. И удивляет обширный комплект поставки, где предусмотрено буквально все необходимое для использования и транспортировки.

Поскольку новинка обладает уникальными характеристиками, то цена соответствует. Очень дорого, но это универсальная модель с большой вариативностью использования. Можно работать, можно создавать контент, можно играть, и все эти возможности заключены в компактном корпусе с дискретной видеокартой внутри и внешним достаточно мощным графическим ускорителем снаружи. Именно за эту уникальность, эксклюзивность и универсальность и придется доплатить.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора ноутбук ASUS ROG Flow X13 (GV301QH) получает награду:

Выражаем благодарность: