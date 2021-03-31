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Вступление

Производители материнских плат спешат обновить модели своих устройств с выпуском нового чипсета Intel Z590. Сама платформа несколько изменилась, но сокет остался прежним – это LGA 1200. В целом ситуация странная. С новыми процессорами я бы не стал использовать платы на предыдущем чипсете, а с новыми платами использовать старые процессоры тоже странно – теряется весь смысл новой платформы. Например, не будет поддержки PCI-e 4.0. Кстати, не все платы на Intel Z490 к этому готовы. При покупке новой сборки есть смысл в приобретении нового поколения, а вот с прошлого я бы не спешил переходить сломя голову, во всяком случае пока.

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Есть смысл подождать следующего поколения, где будет новый сокет и поддержка нового типа памяти, а еще новый техпроцесс и 100500 ядер. Но это пока в теории, а сегодня перед нами то, что представила компания Intel совсем недавно. На мой взгляд, будут споры и дебаты, ведь все получилось не так однозначно, но успех определенно есть. Новая платформа больше подойдет геймерам потому, что производитель увеличил производительность одного ядра. Поэтому я в основном рассматриваю материнские платы для геймеров, как наиболее перспективные.

Не знаю у кого как, но у меня слово Gaming ассоциируется только с одной компанией – MSI. Именно она одной из первых добавила эту приставку к названию своих устройств. Одно время даже была одна линейка MSI Gaming, где под крылом красного дракончика собрались самые быстрые и интересные устройства для игроманов. Потом произошел раскол на подгруппы, которые сформировались давно. И до сих пор MAG, MPG и MEG не так просто расшифровать. Лично я ориентируюсь по названию модели, чтобы понять ее уровень.

Сегодня мы изучим модель из линейки MPG – MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI. MPG – обозначает MSI Performance Gaming.

Это модель среднего уровня, которая предлагает интересный внешний вид и хорошую функциональность. Нам обещают много фаз питания, отличное охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как новинка проявляет себя в работе.

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Упаковка и комплектация

Внешнее оформление пестрое, яркое и жизнерадостное. Оно отображает чувства счастливого покупателя. Спокойный темный фон, легкие волны и поток эмоций. Если бы не значки, надписи и логотипы, то можно было бы вырезать и повесить на стену. На черный фон упаковки наложена цветная композиция.

Никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI.

Я уже не первый раз замечаю, что производители решили отказаться от черточки в Wi-Fi, а маленькие буквы заменить на большие. Можно прочитать даже как W1F1, оказывается, такое сочетание уже активно используют. Есть группа значков Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

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Посмотрим на противоположную сторону.

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI. Справа находятся значки Intel. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся три группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Левая группа посвящена функциям и технологиям, направленным на производительность, а две справа – описывают то же, но в отношении подсветки и охлаждения. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую черную коробку, которая покоится на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

Информационная составляющая представлена следующим набором:

Users Guide (руководство пользователя);

Quick Installation Guide (руководство по установке);

Комплект наклеек для кабелей;

Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;

Благодарственная карта;

Брошюра с продукцией фирмы;

Регистрационная карта;

Карта для участия в мероприятии;

Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

Диска нет. Хоть кто-то из производителей меня услышал и понял, что сейчас класть диск в плату такого уровня – все равно, что выстрелить себе в ногу. Плата стоит больше 20 000 рублей. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями.

Вот такие аксессуары предусмотрены в комплекте.

Два кабеля SATA 6 Гбит/с;

Комплект креплений для накопителей M.2;

Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами;

Две отвертки;

Двухсторонняя кисточка;

Флешка;

Антенна для беспроводного модуля.

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она уже установлена на самой плате. Комплект солидный, есть все необходимое и даже больше.

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Например, есть инструменты и средства по уходу. Да, кисточка нужна не для покраски корпуса или платы, а для чистки пыли.

Инструменты тоже не самые удобные, но они есть и это лучше, чем ничего. И наконец, флешка – разумный выбор в пользу современных носителей информации. К тому же производитель фактически дает инструмент для хранения профилей и резервной копии BIOS для последующего восстановления. Мелочь, но приятно.

Такие мелкие полезные детали подкупают заботой о пользователе и изначально располагают пользователя к новинке.

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Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это заметно по характерному покрытию пленкой под карбон на кожухе слева и на нижнем радиаторе справа.

Материнская плата MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI выглядит строго и спокойно, основная игра цветов возложена на RGB подсветку.

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что при производстве печатных плат используются толстые слои меди.

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Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом, выделяясь глянцем на черной матовой поверхности платы.

Это флагманская модель в своей линейке, но не самого высокого уровня. Мы видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой. В первую очередь заметен пластиковый кожух слева. На нем находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается сзади.

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

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Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

Такое сочетание разъемов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

Рядом с основным коннектором питания ATX размещена группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

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Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Сам я уже успешно разгонял память на новой платформе до 4800 – 5000 МГц, но не сказал бы, что получил огромную прибавку.

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт. Поддерживаются обычные (небуфферизированные) модули без коррекции ошибок.

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Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1, а точнее 8*2+1+1. Семь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1200.

На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 75 А.

Драйверов нет, они интегрированы в сборки; удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Intersil ISL69269.

MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Несмотря на это, подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся, и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 – это для боксового кулера, с которым он будет постоянно троттлить, а для башенного кулера уже закладывают 288 Вт, но по опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 не вывозит i9-11900K.

Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Однако сначала надо демонтировать пластиковый кожух с подсветкой, который возвышается над разъемами задней панели.

Он изготовлен из ABS пластика. Сверху находится наклейка под карбон с узором в виде логотипа MSI Gaming. Еще присутствует надпись MSI на зеркальной полоске. Внутри скрывается модуль с RGB-подсветкой, который подключается к материнской плате.

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в темно-серый цвет.

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен соответствующей надписью Lightning 4.0. Также на нем есть наклейка, которая подсказывает, что нужен процессор 11-поколения выше i5.

Средний совмещается с верхней панелью радиатора чипсета, который находится под ним. Снаружи заметна наклейка под карбон и соответствующая надпись.

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной.

Здесь скрывается небольшой радиатор с вырезами под светодиоды, распаянные на плате. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа.

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить сразу четыре коннектора 4-pin Fan для вентиляторов. Там же находятся контакты сброса настроек Clr CMOS.

Левее расположена колодка USB 3.2 Gen1, разъем для подключения TPM-модуля и еще две колодки USB 2.0.

Далее по нижнему краю размещен разъем 6-pin PCI-e для дополнительной подпитки слотов PCI-e. Затем можно увидеть два разъема для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B. Между ними выключатель подсветки. Он осуществляет включение и выключение подсветки.

В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

На этой плате мы видим пять слотов расширения: три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают линии непосредственно от процессора и разделяют 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора) пополам. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся три разъема M.2 для установки накопителей.

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели размещены следующие интерфейсы.

Четыре разъема USB 2.0;

Два разъема USB 3.2 Gen1;

Три разъема USB 3.2 Gen2;

Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;

Один сетевой разъем RJ-45;

Пять аудиоразъемов типа minijack;

Один оптический выход;

Два вывода антенн;

Один видеовыход HDMI;

Один видеовыход Display Port;

Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Осталось упомянуть индикатор POST-кодов, который скрывается в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200 Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s) Системная логика Intel Z590 Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM,

двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (x16+x0, x8+x8);

1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);

2 – PCI-e x1 Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;

3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя) Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да Сеть 1 x Intel I225-V;

1 x Intel Wi-Fi 6E AX210 Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z590) USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590) USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Intel Z590);

2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590) Thunderbolt 3 Нет Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;

1 x Display Port;

4 x USB 2.0;

2 x USB 3.2 Gen1;

3 x USB 3.2 Gen2;

1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;

1 x RJ45;

5 x 3.5 мм Jack;

1 x Optical Audio Out;

2 x Ant. Out;

1 x BIOS Flashback Размеры, мм 305 x 244 Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик.

Все работает четко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон.

Все действительно делается одним кликом и отлично работает.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Добавлю, что системная плата MSI корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI проводилось в составе следующей конфигурации:

Материнская плата: MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, версия BIOS 1.36;

Процессор: Intel Core i9-11900K (3500 / 5300 МГц база/турбо);

Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;

Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;

Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);

Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));

Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Dark Power PRO 1200 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Использование системы жидкостного охлаждения – вынужденная мера, поскольку она производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором.

В таком случае околосокетное пространство будет греться сильнее из-за отсутствия обдува. Впрочем, радиаторы отлично справляются со своей задачей и температуры очень хорошие.

Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2. Самое время собирать систему и начинать тесты. Посмотрим сначала на подсветку.

Такой свист стоит потому, что система уже разогнана. Теперь оценим работу системы при помощи утилит. В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2400, а не 4800 МГц. Некоторые утилиты просто ошибаются, не совсем понимая новую платформу.

Первый же многопоточный тест возвращает с небес на землю, хотя использовалась последняя доступная версия BIOS с поддержкой Adaptive Boost Technology.

AIDA64 GPGPU Benchmark:

AIDA64 Cache & Memory:

Cinebench R23:

Разгон легко осуществляется в автоматическом режиме. Результат получается очень хороший. Однако система охлаждения EKWB EK AIO Basic 360 работает на пределе возможностей, и постоянно находиться с таким уровнем шума невыносимо. Говорят, Ryzen горячий, но Ryzen 7 5800X легко обходился башней Noctua NH-D15. Тут же мне сразу пришлось думать о воде. И даже в штатном режиме температура солидная.

С самим разгоном тоже не все гладко, но инженеры пока еще дорабатывают нюансы новой платформы. Поэтому есть шанс, что скоро все будет работать отлично, и можно уже будет работать с разгоном, а точнее даже даунвольтингом, чтобы как-то возвращаться на воздух. Надеюсь, что Intel Core i5-11600K будет холоднее.

Далее я начал эксперименты с оперативной памятью. В синхронном режиме (или 1:1) удалось запустить память только в режиме DDR4-3600. Это привычный режим, а вот с высокой частотой удалось лишь ограничиться XMP профилем. Выше система работать не захотела.

Prime95:

AIDA64 Cache & Memory:

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

Далее я запустил все тот же Prime95 и посмотрел на систему через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

Секрет простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный, и его радиатор неплохо нагревается.

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

24 бит, 192 кГц

Согласно результатам звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4080.

Заключение

Новинка MSI– интересная материнская плата, которая должна быть флагманом в своей линейке. Тем не менее, когда я увидел стоимость модели в одном магазине, то немного удивился. Все же 65 000 рублей это дорого. Если цена будет сравнима с прошлым поколением (где-то ~25 000 рублей), то это будет хорошо.

В остальном MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI – модель среднего уровня на флагманском чипсете последнего поколения с поддержкой всех современных интерфейсов, включая PCI-e 4.0. Новую видеокарту с такой шиной сейчас купить непросто, поэтому это слабый аргумент, а цены могут не снижаться до следующего поколения. Функциональность хороша, но лучше всего устроена подсистема питания. Также очень продумана система охлаждения и сама по себе модель выглядит привлекательно. Реальных фаз не очень много, но они удвоены и обеспечивают приличное число каналов. Радиаторы крупные и хорошо справляются с охлаждением подсистемы питания, чипсета и накопителей.

Вся конструкция хорошо продумана, сборка системы проходит легко. Печатная плата сама по себе толстая и содержит шесть слоев металлизации по две унции меди. Для разгона предусмотрено все необходимое, только самого разгона на новой платформе практически нет. Зато разгон оперативной памяти осуществляется достаточно уверенно. Еще плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения и Audio Boost 5 – звук нового поколения, представленный обновленным кодеком с действительно неплохими параметрами и качеством

Подсветка реализована неплохо. Под радиатором чипсета находятся светодиоды, а еще они скрываются в пластиковом кожухе сбоку за декоративной пластиной с фирменной символикой. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная и подойдет не только для геймеров. Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашел, поэтому MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI отличный вариант для сборки новой системы, если цена будет разумная.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Выражаем благодарность: