Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI

Компания MSI выпустила интересную модель на флагманском чипсете Intel Z590, которая поддерживает все современные интерфейсы, включая PCI-e 4.0.
+
День Геймера в Ситилинке. Скидки до 45% на геймерское
Много RTX 6700XT поступило в продажу
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены

Оглавление

Вступление

Производители материнских плат спешат обновить модели своих устройств с выпуском нового чипсета Intel Z590. Сама платформа несколько изменилась, но сокет остался прежним – это LGA 1200. В целом ситуация странная. С новыми процессорами я бы не стал использовать платы на предыдущем чипсете, а с новыми платами использовать старые процессоры тоже странно – теряется весь смысл новой платформы. Например, не будет поддержки PCI-e 4.0. Кстати, не все платы на Intel Z490 к этому готовы. При покупке новой сборки есть смысл в приобретении нового поколения, а вот с прошлого я бы не спешил переходить сломя голову, во всяком случае пока.

реклама

Есть смысл подождать следующего поколения, где будет новый сокет и поддержка нового типа памяти, а еще новый техпроцесс и 100500 ядер. Но это пока в теории, а сегодня перед нами то, что представила компания Intel совсем недавно. На мой взгляд, будут споры и дебаты, ведь все получилось не так однозначно, но успех определенно есть. Новая платформа больше подойдет геймерам потому, что производитель увеличил производительность одного ядра. Поэтому я в основном рассматриваю материнские платы для геймеров, как наиболее перспективные.

Не знаю у кого как, но у меня слово Gaming ассоциируется только с одной компанией – MSI. Именно она одной из первых добавила эту приставку к названию своих устройств. Одно время даже была одна линейка MSI Gaming, где под крылом красного дракончика собрались самые быстрые и интересные устройства для игроманов. Потом произошел раскол на подгруппы, которые сформировались давно. И до сих пор MAG, MPG и MEG не так просто расшифровать. Лично я ориентируюсь по названию модели, чтобы понять ее уровень.

Сегодня мы изучим модель из линейки MPG – MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI. MPG – обозначает MSI Performance Gaming.

450x315 35 KB. Big one: 1000x701 152 KB

Это модель среднего уровня, которая предлагает интересный внешний вид и хорошую функциональность. Нам обещают много фаз питания, отличное охлаждение и приемлемую стоимость. Посмотрим, насколько все заявления соответствуют действительности и как новинка проявляет себя в работе.

анонсы и реклама
Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
6700XT в Ситилинке - смотри цену
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060

Упаковка и комплектация

Внешнее оформление пестрое, яркое и жизнерадостное. Оно отображает чувства счастливого покупателя. Спокойный темный фон, легкие волны и поток эмоций. Если бы не значки, надписи и логотипы, то можно было бы вырезать и повесить на стену. На черный фон упаковки наложена цветная композиция.

450x353 31 KB. Big one: 1000x785 139 KB

Никаких картинок, графиков, слоганов – все очень спокойно. Посередине крупными белыми символами обозначено наименование модели MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI.

Я уже не первый раз замечаю, что производители решили отказаться от черточки в Wi-Fi, а маленькие буквы заменить на большие. Можно прочитать даже как W1F1, оказывается, такое сочетание уже активно используют. Есть группа значков Intel в правом верхнем углу и группа значков снизу. А также никуда не делся фирменный логотип MSI Gaming, который разместился в левом верхнем углу.

реклама

Посмотрим на противоположную сторону.

450x359 40 KB. Big one: 1000x797 157 KB

В самом верху мы снова видим надпись большими буквами MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI. Справа находятся значки Intel. В середине есть крупное изображение платы. Слева и справа от него находятся три группы значков и подписи к ним. Они рассказывают о новых технических решениях, которые реализованы в данном устройстве. Левая группа посвящена функциям и технологиям, направленным на производительность, а две справа – описывают то же, но в отношении подсветки и охлаждения. Ниже находится небольшая спецификация и схематичное изображение разъемов задней панели.

Пора открыть упаковку. Сверху мы видим небольшую черную коробку, которая покоится на картонном лотке с платой. В ней размещается часть комплекта поставки. В картонном лотке лежит материнская плата, которая дополнительно упакована в антистатический пакет.

450x291 31 KB. Big one: 1000x646 119 KB

Убрав лоток с платой, мы видим на дне коробки оставшийся комплект поставки.

450x287 27 KB. Big one: 1000x638 100 KB

Информационная составляющая представлена следующим набором:

450x215 21 KB. Big one: 1000x478 74 KB
  • Users Guide (руководство пользователя);
  • Quick Installation Guide (руководство по установке);
  • Комплект наклеек для кабелей;
  • Комплект наклеек на корпус, плату и аксессуары;
  • Благодарственная карта;
  • Брошюра с продукцией фирмы;
  • Регистрационная карта;
  • Карта для участия в мероприятии;
  • Наклейка на корпус с логотипом MSI Gaming.

450x272 30 KB. Big one: 1000x605 109 KB

Диска нет. Хоть кто-то из производителей меня услышал и понял, что сейчас класть диск в плату такого уровня – все равно, что выстрелить себе в ногу. Плата стоит больше 20 000 рублей. Уже не просто можно, а нужно такие устройства обеспечивать современными носителями.

Вот такие аксессуары предусмотрены в комплекте.

450x290 29 KB. Big one: 1000x645 103 KB
  • Два кабеля SATA 6 Гбит/с;
  • Комплект креплений для накопителей M.2;
  • Три разных кабеля для подсветки с разными коннекторами;
  • Две отвертки;
  • Двухсторонняя кисточка;
  • Флешка;
  • Антенна для беспроводного модуля.

450x304 21 KB. Big one: 1000x675 83 KB

Заглушки на заднюю панель нет, а точнее она уже установлена на самой плате. Комплект солидный, есть все необходимое и даже больше.

реклама



Например, есть инструменты и средства по уходу. Да, кисточка нужна не для покраски корпуса или платы, а для чистки пыли.

450x274 14 KB. Big one: 1000x609 45 KB

Инструменты тоже не самые удобные, но они есть и это лучше, чем ничего. И наконец, флешка – разумный выбор в пользу современных носителей информации. К тому же производитель фактически дает инструмент для хранения профилей и резервной копии BIOS для последующего восстановления. Мелочь, но приятно.

450x274 14 KB. Big one: 1000x609 45 KB

Такие мелкие полезные детали подкупают заботой о пользователе и изначально располагают пользователя к новинке.

реклама

Дизайн и особенности платы

Перед нами материнская плата формата АТХ. Ее габариты не отличаются от классических и составляют 305 х 244 мм. Внешнее оформление узнаваемо и напоминает другие устройства из этой серии. Это заметно по характерному покрытию пленкой под карбон на кожухе слева и на нижнем радиаторе справа.

Материнская плата MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI выглядит строго и спокойно, основная игра цветов возложена на RGB подсветку.

450x389 39 KB. Big one: 1000x864 160 KB

Печатная плата черного цвета, поверхность матовая. Производитель сообщает о шести слоях металлизации и двух унциях меди на слой. Плата жесткая, не гнется и достаточно тяжелая. Понятно, что на ней есть несколько радиаторов, но она не легкая сама по себе потому, что при производстве печатных плат используются толстые слои меди.

реклама

Принтов на плате прилично при том, что есть несколько радиаторов. Основная часть спереди сделана как бы бэкграундом, выделяясь глянцем на черной матовой поверхности платы.

450x378 34 KB. Big one: 1000x839 132 KB

Это флагманская модель в своей линейке, но не самого высокого уровня. Мы видим развитую систему охлаждения и несколько элементов с подсветкой. В первую очередь заметен пластиковый кожух слева. На нем находится знакомый дракон серии MSI Gaming, который подсвечивается сзади.

450x340 34 KB. Big one: 1000x756 131 KB

С обратной стороны платы элементов практически нет, но есть знакомые маркеры белого цвета, которые показывают места на плате, где могут находиться втулки на корпусе. Производитель намекает, что неплохо бы их убрать. Светодиодов тут нет, только куча керамических конденсаторов.

реклама

Питание на материнскую плату подается через основной и два дополнительных коннектора ATX по схеме 24+8+8.

450x247 27 KB. Big one: 1000x548 102 KB

Такое сочетание разъемов встречается только на производительных платах, которые предназначены для разгона процессоров. Видно, что производитель позаботился о питании как следует.

450x289 37 KB. Big one: 1000x642 131 KB

Рядом с основным коннектором питания ATX размещена группа из четырех светодиодов, которые показывают прохождение загрузки и инициализации процессора, памяти, видеокарты и накопителя.

реклама

450x268 40 KB. Big one: 1000x596 160 KB

Для модулей памяти типа DDR4 предусмотрено четыре слота черного цвета. C одной стороны используются фиксаторы, а с другой – защелки. Чтобы активировать двухканальный режим, нужно установить две планки через слот друг от друга. Используется технология DDR4 Boost, которая должна улучшать стабильность памяти на высоких частотах.

Нужны ли здесь высокие частоты? Вопрос пока открытый потому, что есть противоречивая информация о новом контроллере памяти. Сам я уже успешно разгонял память на новой платформе до 4800 – 5000 МГц, но не сказал бы, что получил огромную прибавку.

450x390 48 KB. Big one: 1000x867 171 KB

Заполнять слоты модулями рекомендуется, начиная от правого края платы или дальше от сокета. Производителем заявлена поддержка режимов работы DDR4 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 (3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 / 4600 / 4800 / 5000 / 5333(разгон)) МГц со штатным напряжением 1.2 В, которое можно увеличивать. Максимально допустимый объем 128 Гбайт достигается путем установки четырех модулей по 32 Гбайт. Поддерживаются обычные (небуфферизированные) модули без коррекции ошибок.

реклама

Питание процессора выполнено по схеме 16+1+1, а точнее 8*2+1+1. Семь каналов сверху и одиннадцать каналов сбоку. Это хорошие показатели у материнской платы для сокета LGA 1200.

450x296 42 KB. Big one: 1000x658 149 KB

На каждый из 18 каналов приходится по одной ферритовой катушке индуктивности и по одной транзисторной сборке Renesas RAA220075. Они могут продолжительное время обеспечивать нагрузку 75 А.

450x359 43 KB

Драйверов нет, они интегрированы в сборки; удвоителей нет вовсе, даже с обратной стороны. В качестве основного ШИМ-контроллера используется знакомый чип Intersil ISL69269.

450x314 30 KB

MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI позиционируется больше как геймерское решение, а не оверклокерское. Несмотря на это, подсистема питания выглядит солидно. Подобные компоненты можно встретить на флагманских моделях и платах высокого уровня.

Возможно, так и должно быть, поскольку процессоры холоднее не становятся, а у новых моделей TDP не поменялся, и также составляет 125 Вт у топовых версий. В BIOS можно будет увидеть, что 125 – это для боксового кулера, с которым он будет постоянно троттлить, а для башенного кулера уже закладывают 288 Вт, но по опыту могу сказать, что мой старенький Noctua NH-D15 не вывозит i9-11900K.

Конденсаторы капсульные, твердотельные, распаяны неподалеку.

450x288 30 KB. Big one: 1000x639 112 KB

Тепло от транзисторов отводят два крупных радиатора с развитым оребрением. Они соединяются друг с другом тепловой трубкой. Однако сначала надо демонтировать пластиковый кожух с подсветкой, который возвышается над разъемами задней панели.

450x311 21 KB. Big one: 1000x692 73 KB

Он изготовлен из ABS пластика. Сверху находится наклейка под карбон с узором в виде логотипа MSI Gaming. Еще присутствует надпись MSI на зеркальной полоске. Внутри скрывается модуль с RGB-подсветкой, который подключается к материнской плате.

450x327 24 KB. Big one: 1000x726 82 KB

Каждый из двух радиаторов крепятся двумя винтами с обратной стороны. Они изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в темно-серый цвет.

450x302 18 KB. Big one: 1000x672 61 KB

Поверхность шероховатая. Оребрение достаточно развитое. В качестве термоинтерфейса используются серые терморезинки толщиной около 1 мм. Они соприкасаются не только с транзисторными сборками, но и катушками индуктивности. Прижим хороший, что заметно по отпечаткам.

Ниже находится каскад еще из трех радиаторов, которые предназначены для охлаждения SSD M.2 накопителей. Самый верхний слот получает линии непосредственно от процессора, поэтому он поддерживает PCI-e 4.0. Он выделен соответствующей надписью Lightning 4.0. Также на нем есть наклейка, которая подсказывает, что нужен процессор 11-поколения выше i5.

450x293 25 KB. Big one: 1000x650 93 KB

Средний совмещается с верхней панелью радиатора чипсета, который находится под ним. Снаружи заметна наклейка под карбон и соответствующая надпись.

450x301 23 KB. Big one: 1000x668 78 KB

Радиаторы SSD накопителей изготовлены из алюминиевого сплава и окрашены в серый цвет. На каждом присутствует терморезинка для улучшения контакта и теплопроводности, а также два винта для крепления к втулкам на плате. Один винт остается, а другой вынимается, что очень удобно при монтаже.

Остался только радиатор чипсета, который находится под пластиной.

450x304 20 KB. Big one: 1000x676 77 KB

Здесь скрывается небольшой радиатор с вырезами под светодиоды, распаянные на плате. Он изготовлен из алюминиевого сплава и окрашен в серый цвет. Крепление осуществляется двумя винтами с обратной стороны жестко.

450x318 16 KB. Big one: 1000x706 55 KB

В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка. Теперь, когда все радиаторы сняты, можно увидеть чипсет Intel Z590.

450x433 29 KB. Big one: 1000x962 119 KB

Чипсет поддерживает шесть портов SATA и все они выведены вбок справа.

450x190 16 KB

Выше боковых портов SATA распаяна одна колодка портов USB 3.2 Gen2. В правом нижнем углу находится разъем для подключения кнопок, индикаторов корпуса, а также спикерфона. Рядом можно заметить сразу четыре коннектора 4-pin Fan для вентиляторов. Там же находятся контакты сброса настроек Clr CMOS.

450x357 40 KB. Big one: 1000x793 158 KB

Левее расположена колодка USB 3.2 Gen1, разъем для подключения TPM-модуля и еще две колодки USB 2.0.

450x269 37 KB. Big one: 1000x597 149 KB

Далее по нижнему краю размещен разъем 6-pin PCI-e для дополнительной подпитки слотов PCI-e. Затем можно увидеть два разъема для подсветки. Один классический 12В, а другой ARGB LED 5B. Между ними выключатель подсветки. Он осуществляет включение и выключение подсветки.

450x243 36 KB. Big one: 1000x539 143 KB

В левом нижнем углу предусмотрено отгороженное место для звуковой подсистемы. Здесь мы видим разъем для передней аудиопанели, звуковые конденсаторы, операционный усилитель и звуковой кодек Realtek ALC4080.

450x331 42 KB. Big one: 1000x736 148 KB

Выше находится чип контроллера ввода/вывода и системного мониторинга Nuvoton NCT6687D. Далее по левому краю распаяна микросхема 2.5G сетевого контроллера Intel I225-V.

450x340 41 KB. Big one: 1000x755 152 KB

На этой плате мы видим пять слотов расширения: три PCI-e x16 и два PCI-e x1.

450x256 38 KB. Big one: 1000x568 161 KB

Два верхних слота PCI-e x16 обрамлены металлическими рамками. Именно они получают линии непосредственно от процессора и разделяют 16 линий PCI-e Gen3 или Gen4 (зависит от процессора) пополам. Оставшиеся слоты получает линии PCI-e Gen3 от чипсета. Последний PCI-e x16 ограничен до х4 аппаратно.

Над верхним слотом PCI-e x16 и между остальными PCI-e x16 находятся три разъема M.2 для установки накопителей.

450x271 41 KB. Big one: 1000x602 168 KB

Только верхний может работать в режиме PCI-e x4 Gen4. Остальные могут работать как в режиме SATA, так и PCI-e x4 Gen3. Существуют ограничения на совместное использование, поэтому лучше изучить подробную информацию на сайте производителя.

На задней панели размещены следующие интерфейсы.

450x142 16 KB. Big one: 1000x315 61 KB
  • Четыре разъема USB 2.0;
  • Два разъема USB 3.2 Gen1;
  • Три разъема USB 3.2 Gen2;
  • Один разъем USB 3.2 Type-C Gen2х2;
  • Один сетевой разъем RJ-45;
  • Пять аудиоразъемов типа minijack;
  • Один оптический выход;
  • Два вывода антенн;
  • Один видеовыход HDMI;
  • Один видеовыход Display Port;
  • Одна кнопка BIOS Flashback.

Беспроводной модуль основан на карте Intel Wi-Fi 6E AX210. Осталось упомянуть индикатор POST-кодов, который скрывается в правом верхнем углу.

Технические характеристики

Модель MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
Поддерживаемые процессоры 10 и 11-поколение Intel Core i5, i7, i9, Pentium Gold, Celeron в исполнении LGA 1200
Шина процессор-чипсет DMI 3.0 (8 GT/s)
Системная логика Intel Z590
Оперативная память 4 x 288-pin DDR4 DIMM,
двухканальный режим, до 128 Гбайт при частоте 2133 / 2400 / 2666 / 2800 / 3000 / 3200 ( 3300 / 3333 / 3400 / 3466 / 3600 / 3733 / 3800 / 4000 / 4200 / 4400 /4600 / 4800 / 5000 / 5333 (разгон)) МГц
Слоты расширения 2 - PCI-e x16 Gen4 (x16+x0, x8+x8);
1 - PCI-e x16 Gen3 (x4);
2 – PCI-e x1
Поддержка Multi-GPU SLI, CrossFireX
Поддержка SATA/RAID 6 x SATA 6.0 Гбит/с портов – Intel Z590; RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD;
3 x M.2 порта – 1x PCI-e x4 Gen4 + 2x PCI-e x4 Gen3 или SATA3 (есть ограничения с использованием SATA портов и линий PCI-e, см. на сайте производителя)
Поддержка M.2 SATA/PCI-e Да/Да
Сеть 1 x Intel I225-V;
1 x Intel Wi-Fi 6E AX210
Аудио Realtek ALC4080 – 8-канальный HD аудиокодек
USB 2.0 4 + 4 x USB 2.0 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen1 2 + 2 x USB 3.2 Gen1 (Intel Z590)
USB 3.2 Gen2 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C (Intel Z590);
2 + 1 x USB 3.2 Gen2 (Intel Z590)
Thunderbolt 3 Нет
Системный мониторинг Nuvoton NCT6687D
Питание материнской платы ATX 24-pin, 8-pin ATX 12V, 8-pin ATX 12V
Разъемы и кнопки задней панели 1 x HDMI 1.4b;
1 x Display Port;
4 x USB 2.0;
2 x USB 3.2 Gen1;
3 x USB 3.2 Gen2;
1 x USB 3.2 Gen2x2 Type-C;
1 x RJ45;
5 x 3.5 мм Jack;
1 x Optical Audio Out;
2 x Ant. Out;
1 x BIOS Flashback
Размеры, мм 305 x 244
Форм-фактор ATX.

Возможности BIOS

Оболочка не претерпела серьезных изменений. Перед нами все тот же Click BIOS 5. Основные изменения возможны в каких-то деталях оформления. Все остальные функции не изменились, включая встроенную систему мониторинга и регулировки вентиляторов, а также прошивальщик.

Все работает четко, нареканий нет. Инструментарий для разгона тут хороший и все находится в одном разделе, что очень удобно. Структура меню не поменялась и поэтому будет очень удобно при переходе с другой модели MSI. Для большинства пользователей будет достаточно режима EZ MODE, где можно осуществлять основные манипуляции: управлять устройствами загрузки, мониторить систему, включить XMP или активизировать автоматический разгон.

Все действительно делается одним кликом и отлично работает.

И, конечно же, здесь есть список внесенных изменений перед выходом из меню настроек. Компания MSI внедрила эту функцию в пятом поколении своей оболочки, и она действительно очень помогает, особенно когда долго осуществляешь настройки и вносишь сразу несколько изменений или что-то случайно меняешь по ошибке.

Добавлю, что системная плата MSI корректно ведет себя при переразгоне, и я почти не использовал кнопку ClrCMOS.

Тестовый стенд

Тестирование материнской платы MSI проводилось в составе следующей конфигурации:

  • Материнская плата: MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI, версия BIOS 1.36;
  • Процессор: Intel Core i9-11900K (3500 / 5300 МГц база/турбо);
  • Кулер: EKWB EK AIO Basic 360;
  • Термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • Память: 2 x 8 Гбайт DDR4-4600, Kingston HyperX Predator (Samsung B-die);
  • Видеокарта: ASUS ROG Strix GTX 1660 Ti (1500 / 1860 / 12002 МГц (ядро/boost/память));
  • Накопитель: SSD M.2 Kingston KC2500 500 Гбайт;
  • Блок питания: be quiet! Dark Power PRO 1200 Ватт.

Тестирование

Сборка системы не вызывает сложностей. Использование системы жидкостного охлаждения – вынужденная мера, поскольку она производительнее моего воздушного кулера, а еще так удобнее делать снимки тепловизором.

В таком случае околосокетное пространство будет греться сильнее из-за отсутствия обдува. Впрочем, радиаторы отлично справляются со своей задачей и температуры очень хорошие.

Основные нюансы платформы связаны с новым контроллером памяти. Он поддерживает два делителя: 1:1 и 1:2. Самое время собирать систему и начинать тесты. Посмотрим сначала на подсветку.

Такой свист стоит потому, что система уже разогнана. Теперь оценим работу системы при помощи утилит. В штатном режиме память работает на частоте DDR4-2400, а не 4800 МГц. Некоторые утилиты просто ошибаются, не совсем понимая новую платформу.

Первый же многопоточный тест возвращает с небес на землю, хотя использовалась последняя доступная версия BIOS с поддержкой Adaptive Boost Technology.

450x341 45 KB. Big one: 1000x757 187 KB

AIDA64 GPGPU Benchmark:

450x276 30 KB. Big one: 1000x614 119 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x431 40 KB. Big one: 827x792 113 KB

Cinebench R23:

450x262 22 KB. Big one: 1000x582 81 KB

Разгон легко осуществляется в автоматическом режиме. Результат получается очень хороший. Однако система охлаждения EKWB EK AIO Basic 360 работает на пределе возможностей, и постоянно находиться с таким уровнем шума невыносимо. Говорят, Ryzen горячий, но Ryzen 7 5800X легко обходился башней Noctua NH-D15. Тут же мне сразу пришлось думать о воде. И даже в штатном режиме температура солидная.

С самим разгоном тоже не все гладко, но инженеры пока еще дорабатывают нюансы новой платформы. Поэтому есть шанс, что скоро все будет работать отлично, и можно уже будет работать с разгоном, а точнее даже даунвольтингом, чтобы как-то возвращаться на воздух. Надеюсь, что Intel Core i5-11600K будет холоднее.

Далее я начал эксперименты с оперативной памятью. В синхронном режиме (или 1:1) удалось запустить память только в режиме DDR4-3600. Это привычный режим, а вот с высокой частотой удалось лишь ограничиться XMP профилем. Выше система работать не захотела.

450x450 59 KB. Big one: 1000x999 202 KB

Prime95:

450x324 42 KB. Big one: 1000x721 188 KB

AIDA64 Cache & Memory:

450x434 38 KB. Big one: 826x797 112 KB

Теперь взглянем на работу накопителя в утилите Crystal Disk Mark 8.0.0.

450x329 42 KB

Далее я запустил все тот же Prime95 и посмотрел на систему через тепловизор. Надо сказать, никакого криминала в температурах не отмечалось.

450x200 30 KB. Big one: 1500x667 143 KB

Секрет простой – это большие радиаторы, которые отлично справляются с нагрузкой в пассивном режиме. Кстати, чипсет не такой уж холодный, и его радиатор неплохо нагревается.

450x200 26 KB. Big one: 1500x667 131 KB

Встроенный звук

Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC4080. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD569 и акустики Creative GigaWorks T20 SeriesII.

Качество звучания никаких нареканий не вызывает. Звук очень чистый даже на максимальных уровнях громкости. Кроме того, я протестировал встроенный звук при помощи программы RMAA и получил следующие результаты.

16 бит, 44.1 кГц

450x164 19 KB. Big one: 898x328 65 KB

24 бит, 192 кГц

450x164 19 KB. Big one: 898x328 64 KB

Согласно результатам звуковая подсистема выходит на новый уровень качества. Скорее всего, это связано с работой обновленного кодека Realtek ALC4080.

Заключение

Новинка MSI– интересная материнская плата, которая должна быть флагманом в своей линейке. Тем не менее, когда я увидел стоимость модели в одном магазине, то немного удивился. Все же 65 000 рублей это дорого. Если цена будет сравнима с прошлым поколением (где-то ~25 000 рублей), то это будет хорошо.

В остальном MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI – модель среднего уровня на флагманском чипсете последнего поколения с поддержкой всех современных интерфейсов, включая PCI-e 4.0. Новую видеокарту с такой шиной сейчас купить непросто, поэтому это слабый аргумент, а цены могут не снижаться до следующего поколения. Функциональность хороша, но лучше всего устроена подсистема питания. Также очень продумана система охлаждения и сама по себе модель выглядит привлекательно. Реальных фаз не очень много, но они удвоены и обеспечивают приличное число каналов. Радиаторы крупные и хорошо справляются с охлаждением подсистемы питания, чипсета и накопителей.

Вся конструкция хорошо продумана, сборка системы проходит легко. Печатная плата сама по себе толстая и содержит шесть слоев металлизации по две унции меди. Для разгона предусмотрено все необходимое, только самого разгона на новой платформе практически нет. Зато разгон оперативной памяти осуществляется достаточно уверенно. Еще плата может предложить сетевые интерфейсы последнего поколения и Audio Boost 5 – звук нового поколения, представленный обновленным кодеком с действительно неплохими параметрами и качеством

Подсветка реализована неплохо. Под радиатором чипсета находятся светодиоды, а еще они скрываются в пластиковом кожухе сбоку за декоративной пластиной с фирменной символикой. Есть свой фирменный софт, много эффектов и синхронизация. Еще есть светодиоды, которые не связаны с подсветкой, но несут более важную функцию. Они сообщают о неполадках компонентов при запуске.

Взвесив все плюсы и минусы, становится понятно, что плата функциональная, современная и универсальная и подойдет не только для геймеров. Приятно видеть, что производитель подтянул информационную поддержку и предлагает вместо устаревших дисков современные флешки. Сколь-нибудь значимых недостатков я так и не нашел, поэтому MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI отличный вариант для сборки новой системы, если цена будет разумная.

Андрей Понкратов aka wildchaser

200x57 13 KB

Выражаем благодарность:

  • Компании MSI за предоставленную для теста материнскую плату MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор тест wildchaser atx gaming lga 1200 core i9-11900k intel z590 carbon mpg msi mpg z590 gaming carbon wifi

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix Z590-E Gaming WiFi
+
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Gaming Carbon WIFI
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700F & GeForce RTX 2070 VS Ryzen 7 3700X & Radeon RX 5700
+
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
+
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: март 2021
+
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
+
Битва процессоров: Core i7-9700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6700 XT
17 марта 2021 105
Обзор игровой клавиатуры ASUS TUF Gaming K3
18 марта 2021 25
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 Patriot Viper Steel RGB PVSR432G360C0K объемом 32 Гбайт
20 марта 2021 38
Битва процессоров: Core i3-10100F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
23 марта 2021 25


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые смартфоны Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5
+
Финальный список из 49 смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12.5 весной 2021 года
+
Блогер сравнил 3060 12GB и 6700XT в майнинге - нужны ли майнерам эти карты
+
Xiaomi Mi Band 6: датчик SpO2, NFC, GPS и 1,56" AMOLED-дисплей
+
6-ядерный Intel Core i5-10600K упал в цене
+
CD Projekt RED выпустила для Cyberpunk 2077 гигантское обновление 1.2
+
Против Ryzen 9 5900X у Core i9-11900K нет шансов — тесты владельца флагманского CPU Rocket Lake-S
+
Распродажа Blackview на AliExpress со скидками до 70%
+
Linux-геймеры смогут играть в Windows-игры без ухищрений — NVIDIA разрешила проброс видеокарты в VM
+
Патч 1.2 для Cyberpunk 2077 не до конца исправил проблему с полицией
+
Энтузиаст нашёл способ майнить криптовалюту через портативную консоль GameBoy
+
Процессорный кулер Thermalright Frost Commander 140 весит один килограмм
+
Владелец биткоинов на $600000 потерял свои сбережения из-за поддельного приложения и винит Apple
+
Новые процессоры Intel Core 11-го поколения появились в российских магазинах — смотрим цены
+
Intel Core i9-10900K подешевел до 400 долларов
+
Вилли Ву считает безумием продажу биткоина по текущей цене
+
Sony повышает цены на PlayStation 5 в России
+
3 доступных процессора, ориентированных на требовательные игры последних лет при слабой видеокарте
+
Некоторые клиенты Tesla заплатили за свой электромобиль дважды
+
Смотрим российские цены на материнские платы для новых процессоров Intel 11-го поколения
+

Сейчас обсуждают

Игорь Бурцев
07:45
у ведьмака 3 не было защиты, но при этом ее покупали пачками. Если игра качественная то за нее и заплатить не грех, а вот если шлак и стоит при этом 4-5к то тут только торрент
Хакерша 0xEMPRESS смогла взломать Forza Horizon 4
warmuza
07:42
Терпентий готовится к голодным временам.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Сергей Курамшин
07:37
А че температуры слабо было показать?) Интересное соглашение у всех новостных порталов с АМД... Никто почти температуры не показывает. Те самые 70-80 градусов в нагрузке на кастомной водянке.
В руках оверклокера: Ryzen 7 5800X vs Intel Core i9 11900K
DarkShaman
07:35
Какое-нибудь практическое применение этим портянкам текста для рядового юзера имеется ? "Несмотря на меньшее количество расширений у AMD, версии таких API как Vulkan, OpenCL и OpenGL выше чем у nVidi...
Графические и не очень API, возможности драйверов (21.2.2 - GCN 4 / 461.40 - Pascal)
Филипп Киркоров
07:26
Ну сейчас наверное так и зарабатывают, на скачках цен на валюту и те, кто копает уже давно.
Доходы майнеров продолжают падать, а вернуть вложения в видеокарту GeForce 3080 можно за 10 месяцев
terenty79
07:22
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:22
И что с того? Хочется вой слушать-бери.
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:21
Сейчас глянул,в нашем ДНС куча(10 штук) 3070 появилось от 123 тыс и выше.Абсолютно конская цена за потомка 1070
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
wwr222
07:16
Глупо рисковать за такие деньги.Вот отличный вариант(шутка)
Сборка на GeForce GTX 1660 Super, показывающая, что игровой компьютер в 2021 году стал роскошью
Семён Николаевич
07:14
Андроид и этим всё решено, будет без игор, а зачем она такая нужна. Единственный вариант её вытащить это сделатт подобие невзлетевшего nvidia shield
Qualcomm создаёт портативную игровую консоль на базе Android
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем