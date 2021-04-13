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Вступление

В компании MSI давно решили, что удобнее и полезнее разделить компоненты на продуктовые линейки, которые получили соответствующие наименования: топовая серия – MEG (MSI Enthusiast Gaming), направление для геймеров – MPG (MSI Performance Gaming), оптимальные решения – MAG (MSI Arsenal Gaming), корпоративные решения для бизнеса (с приставкой A Pro).

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В своих стремлениях производитель занял направление жидкостных систем охлаждения, и с парочкой моделей MAG CoreLiquid с радиаторами 240 мм и 360 мм мы уже познакомились. Но то было с младшей линейкой MAG, стоило ожидать в будущем чего-то более производительного из серии MPG, выше классом и статусом, и мы наконец-то дождались.

Система охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 отличается всем, чем только можно: уникальный дизайн блока помпы, вентиляторы Torx 4.0 со спаренной крыльчаткой, активное охлаждение области VRM материнской платы, специальное программное обеспечение и многое другое. Разработчики зашли с козырей всех мастей, чтобы оказаться особенными и запоминающимися, и скажу вам, компании MSI это удалось.



Обзор MSI MPG CoreLiquid K360

Упаковка и комплектация

В отличие от белоснежной упаковки жидкостной системы охлаждения MAG CoreLiquid коробка MSI MPG CoreLiquid K360 выполнена в манящем матовом черном цвете.

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Синеватое свечение подсветки на темном фоне оказывает гипнотизирующее воздействие, но не будем поддаваться чарам. Новинка выполнена на платформе Asetek последнего седьмого поколения.

Изображение MSI MPG CoreLiquid K360 полностью раскрывает ее основные «фишки», но детали открываются на обратной стороне: разработчики прибегнули к внедрению вентилятора в блок с помпой для околосокетного охлаждения, установили новые вентиляторы Torx FAN 4.0, встроили «монитор» и подготовили фирменное программное обеспечение для управления всеми органами нашей СЖО.

Подробные характеристики продукта вынесены на торцевую часть упаковки.

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Производитель рад нашему приобретению и позволяет поучаствовать в акциях бренда и получить коды Steam. Новинка не так проста с первого взгляда, и чтобы не заблудится в дебрях укомплектовали СЖО подробной инструкцией с иллюстрациями.

Для совместимости с актуальными процессорами внутри располагается знакомый комплект креплений Asetek, разбавленный Y-разветвителем подсветки 3-pin ARGB.

Внешний вид и особенности конструкции

Что же представляет собой новая жидкостная система охлаждения от компании MSI?

В первую очередь, при создании MSI MPG CoreLiquid K360 разработчики отталкивались от привычного концепта СЖО, решив переоборудовать его второстепенные части. Это сказалось на внешнем виде основного блока помпы, который стал практически неузнаваем. Но компания MSI не единственная в своем роде и подобные решения мы видели у других брендов. Разработчики из MSI решили сделать это … лучше.

MSI MPG CoreLiquid K360 оснащена дисплеем с диагональю 2.4 дюйма, поддерживающий загрузку собственных изображений.

Однако для начала надо понимать, что MSI MPG CoreLiquid K360 – более привычная готовая СЖО разряда «все в одном», и задумываться о дополнительных аксессуарах или сборке с заливкой жидкости не придется.

В старшей версии используется классический 360 мм алюминиевый радиатор с 14 плоскими каналами, между которыми располагаются ряды гофрированной ленты. Он рассчитан на установку трех 120 мм вентиляторов с возможностью расширения до шести.

Плотность расположения ребер составляет 19-20 FPI. Размеры трехсекционного радиатора достигают внушительные 394 х 120 х 27 мм, толщина рабочего тела составляет 17 мм.

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В теле радиатора MSI MPG CoreLiquid K360 применяется несъемный тип фитингов «елка» с обжатыми кольцами.

На другом торце располагается именная наклейка с логотипом платформы Asetek, из которой мы узнаем маркировку продукта и рабочее потребление помпы 3,9 Вт.

Выносной водоблок соединен с телом радиатора парой прорезиненных шлангов в нейлоновой оплетке длиной ~350 мм.

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Наконец мы переходим к самой интересной и интригующей части MSI MPG CoreLiquid K360 – блок помпы-водоблока с некоторыми нововведениями. Я постараюсь максимально подробно рассказать об его устройстве.

В основе готовых жидкостных систем охлаждения находится идея совмещения помпы и водоблока для минимизации конструкции. Но с таким подходом и организацией мы лишены активного охлаждения околосокетного пространства, в частности, страдает подсистема питания VRM материнской платы. И не так много производителей решили установить вентилятор в самом блоке: компания MSI взялась пополнить их число.

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В основе самой MSI MPG CoreLiquid K360 находится платформа Asetek 7th Gen: детальной информации об улучшениях нет, но вероятно они как всегда направлены на оптимизацию внутренней структуры помпы и повышение производительности. Разработчики из Asetek специально для компании MSI разработали иную форму помпы для возможности размещения отдельного элемента (надстройки).

Скорость вращения помпы составляет 1950 – 2800 об/мин.

Корпус основного блока слегка растолстел, с одного торца выведены два шланга с поворотным механизмом, угол ограничен.

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Организация конструкции и размещение вентилятора представлена на фотографии.

От корпуса отходит настоящий «букет» проводов, за который хочется поругать производителя, но данное решение преследует благую цель: MSI MPG CoreLiquid K360 оснащена независимым управлением каждого элемента СЖО, включая, внимание, регулировку скорости вращения каждого вентилятора типоразмера 120 мм. Для этого каждый кабель оснащен стикером, а другого подхода видимо разработчики не нашли.

В основании располагается знаменитая «шайба» Asetek с термопастой на подошве для первой установки.

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Медный пятак, как всегда, отполирован и защищен, выполнено на хорошем уровне.

Отпечаток теплораспределительной крышки процессора Intel Core i5-10600K демонстрирует равномерность термопасты и пятно контакта: заметен характерный горбик и сдвиг следа по диагонали.

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Корпус основного блока фиксируется на помпе-водоблоке на четырех магнитах.

Внутри ничего интересного: защитное прозрачное стекло и перфорация по периметру.

Инженерам MSI и Asetek пришлось изрядно потрудится в едином тандеме, чтобы первые подготовили грамотное техническое задание, а последние выполнили предписание.

Конструкция блока MSI MPG CoreLiquid K360 одновременно сложна и по возможности упрощена. Главным достижением новинки является экран LCD 2.4” с разрешением 240x320px.

Разработчики из Asetek подготовили новый дизайн корпуса помпы-водоблока конусовидного типа с четырьмя стойками, на которых крепится электронная начинка и вентилятор типоразмера 60 мм. Опытным путем установлен диапазон скорости вращения 1000 – 4000 об/мин.

За экраном с торца размещены три коннектора для подключения внешнего оборудования (вентиляторы), подсветки ARGB, разъем SATA для питания помпы, порт USB 2.0 для синхронизации с материнской платой.

Мне не удалось разобрать блок MSI MPG CoreLiquid K360 до основания, чтобы изучить все досконально, но одно можно сказать наверняка: крохотный вентилятор получил двойную крыльчатку.

Наглядная фотография строения блока (при взгляде с обратной стороны).

Вентиляторы MSI MPG CoreLiquid K360

Линейка MSI MPG CoreLiquid K задействует новые вентиляторы Torx четвертого поколения, получившие новый корпус с плотными прорезиненными вставками, полупрозрачную крыльчатку со спаренными лопастями, оснащеной подсветкой ARGB.

Модель MSI Torx FAN 4.0 с маркировкой PLA12025B12H выделяется среди собратьев. При силе тока 0.28А потребление каждого ветродуя составляет 3,36 Вт, скорость вращения регулируется в диапазоне 0 – 2500 об/мин, воздушный поток – 77,4 CFM.

Программное обеспечение MSI CoreLiquid APP

На официальной странице MSI MPG CoreLiquid K360 находится два программных комплекса и утилита CoreLiquid APP, которая нам и потребуется.

MSI CoreLiquid APP – фирменная программная оболочка для управления жидкостными системами охлаждения MPG CoreLiquid K. Утилита имеет три основных вкладки.

На главной странице нам открыт доступ небольшим экраном, где мы можем выводить полезную информацию на дисплей. Среди готовых пресетов пользователю открыта техническая информация о системе. Существует ограничение на три параметра из списка.

Дисплей оснащен разрешением 240х320px диагональю 2.4-дюйма с возможность выборки готовых анимаций и загрузки собственных изображений в формате BMP.

Дополнительно можно вывести текст из 62 символов, поддерживается только английский язык.

Последняя открытая функция – вывод системного времени в трех вариантах.

Следующая вкладка – настройки вентиляторов и помпы.

MSI MPG CoreLiquid K360 имеет четыре вентилятора и помпу, и производителем открыта гибкая настройка по регулировке каждого компонента в отдельности с возможностью сохранения персональных настроек. На официальной странице модели детально показаны готовые режимы.

На последней вкладке доступно изменение подсветки ARGB в зависимости от пожелания пользователя (доступны 10 режимов и синхронизация с материнской платой).

В зависимости от ориентации основного блока помпы в корпусе имеется возможность задать положение дисплея, а также яркость.

Детально изучив характеристики дисплея LCD 2.4 с разрешением 240х320px, мне решилось поностальгировать, и конечно я не смог не вспомнить далекие времена с телефонами Nokia и изображениями, передаваемые через ИК-порт. Что тогда была за атмосфера, какими картинками мы только не делились из киновселенных и игр.

При первом включении без установленного ПО жидкостная система охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 демонстрирует только одинокую анимацию.

После инициализации система по умолчанию выводит на дисплей полезную информацию о скорости вращения, температуре процессора и его частоту.

Выводимый текст на дисплей MSI MPG CoreLiquid K360, текст перелистывается с медленной скоростью.

Подсветка RGB

Вентиляторы MPG CoreLiquid K360 оснащены ARGB подсветкой и благодаря полуматовой крыльчатке лопастей свечение равномерное, не вызывающее.

Краткие технические характеристики

Модель MSI MPG CoreLiquid K360 Тип радиатора Трехсекционный Материал рассеивающей части радиатора Алюминий Внешние габариты радиатора, мм 394 х 120 х 27 Площадь рассеивания, мм2 (приблизительная оценка) ~12 000 Максимальное количество / типоразмер вентиляторов 6 х 120 Вентиляторов в комплекте, шт. 3 Маркировка вентиляторов MSI Torx 4.0, PLA12025B12H Диапазон скоростей вращения, об/мин ~0 – 2500 Масса системы с вентиляторами, г н/д Материал основания водоблока Медь Тип водоблока Микроканальный Скорость вращения ротора помпы, об/мин ~2800 (±100) Высота подъема жидкости, мм H 2 O н/д Максимальная производительность, л/ч н/д Максимальное энергопотребление помпы, Вт 3.9 Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 20XX, LGA 1366, LGA 115X, LGA 1200;

AMD TR4, sTRX, SP3, AM4, AM3+, AM3, AM2+, AM2, FM2+, FM2, FM1

Тестовый стенд

В очередной раз тестовая система претерпела некоторые изменения из-за постоянного обновления стенда и наличия необходимого оборудования.

Тестирование системы жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 проводилось со следующими компонентами:

Материнская плата: ASUS ROG Z490 Maximus XII Formula;

Процессор: Intel Core i5-10600K;

Системы охлаждения процессора:

MSI MPG CoreLiquid K360;



MSI MAG CoreLiquid 360R;



Deepcool Castle 240 RGB V2;



EKWB EK-KIT Classic RGB P240;



Noctua NH-U12A;



Noctua NH-D15S chromax.black;

Термоинтерфейс: паста Noctua NH-H1;

Оперативная память: Team Xtreem 8Pack 4500 МГц 16 Гбайт (2 x 8);

Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti;

Твердотельный накопитель: Western Digital Black SN750 NVMe, 500 Гбайт;

Блок питания: be quiet! Straight Power 11 850 Ватт;

Корпус: открытый стенд.

Программное обеспечение

Операционная система: Windows 10 x64.

Инструментарий и методика тестирования

Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБА. Измерения проводились с расстояния 0.3 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБА.

Все системные вентиляторы, включая установленный в блоке питания, отключались. Дополнительно снимались показания потребляемой мощности и температуры с помощью ваттметра Robiton PM-2 и ИК-термометра Fluke 59 Max.

На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг оборотов вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью последней версии утилиты HWiNFO. Температура воздуха во время проведения замеров составляла 25 градусов по Цельсию.

Результаты тестирования

Начнем тестирование с процессором Intel Core i5-10600K. Вначале результаты снимались в штатном состоянии с уровнем потребления ~120 Вт. В таком режиме в стресс-тесте LinX версии 0.9.5 демонстрировалась стабильная частота по всем ядрам 4500 МГц при напряжении 1.15 В.

Для сравнения с героем обзора были взяты два топовых воздушных кулера Noctua NH-U12A и Noctua NH-D15S chromax.black, честь бюджетных необслуживаемых СЖО защищает Deepcool Castle 240 RGB V2, добавлен кастомный контур компании EKWB модель EK-KIT Classic RGB P240 и, конечно же, сопоставим новинку с моделью MSI MAG CoreLiquid 360R.

В стоковом состоянии MSI MPG CoreLiquid K360 лишь ненамного обходит оппонентов и приближается к кастомному контуру. При минимальной скорости вращения отрыв сохраняется, что вероятно является заслугой новых вентиляторов MSI Torx 4.0 с более широкой и спаренной крыльчаткой, позволяющей легче прокачивать воздух.

Тест с комплектными вентиляторами

Штатные частоты



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



Теперь разгоним процессор Intel Core i5-10600K до отметки 5000 МГц при напряжении 1.35 В; уровень потребления при этом поднимется до 190 Вт.

После оверклокинга и повышения TDP до ~190 Вт разрыв увеличивается. Версия MPG CoreLiquid K360 обходит аналоги и топовые системы охлаждения благодаря увеличенным оборотам трио вентиляторов и помпе. Крохотную лепту вносит вентилятор 60 мм, предназначенный для обдува подсистемы питания.

Разогнанный процессор



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



Как уже говорилось, новинка MSI использует вентиляторы MSI Torx 4.0 (PLA12025B12H) с двойным подшипником качения. Их можно назвать условно бесшумными до 1000 об/мин, тихими – до 1350 об/мин, комфортными – до 1650 об/мин.

Тест с комплектными вентиляторами



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.3 м

Меньше – лучше



Обороты помпы удается регулировать в диапазоне 1950 – 2800 об/мин, что соответствует показателям стандартной версии Asetek.

Тестирование помпы



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



Помпа работает тихо, нареканий не вызывает. При первом включении после установки несколько секунд слышно журчание хладагента: это ротор выгоняет воздух. Конечно же, при повторном включении этого не происходит и СЖО работает бесшумно.

Тестирование помпы



Звуковое давление, дБА

С расстояния 0.1 м

Меньше – лучше



У меня не самый горячий процессор и материнская плата с отличной подсистемой питания, охлаждаемая массивными радиаторами. Тем не менее, оценить влияние вентилятора 60 мм блока помпы я обязан.

Тестирование вентилятора водоблока (60 мм)



Температура Intel Core i5-10600K, °C

Меньше – лучше

Linx 0.9.5



Судя по тестам производителя, такая организация позволяет остудить силовую часть материнской платы на 15-25°C. В моем случае результат скромнее, но есть: с разогнанным процессором Intel Core i9-10900K дельта температур была бы больше.

Заключение

Система жидкостного охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 выделяется среди огромной армии моделей данного типа необычной организацией помпы-водоблока со встроенным дисплеем 2.4” и вентилятором для активного охлаждения околосокетного пространства, новыми вентиляторами MSI Torx 4.0 со спаренной крыльчаткой и специально подготовленным программным обеспечением, позволяющим управлять любым жизненно важным элементом новинки.

Но разработчики не первопроходцы в данном направлении, мне доводилось знакомиться с моделью ROG Ryujin 360 компании ASUS, предлагающей идентичную функциональность. Что же такого оригинального в новинке? Она приспособлена лучше. У системы охлаждения MSI MPG CoreLiquid K360 более крупный дисплей с разрешением 240 х 320 пикселей с диагональю 2.4”, поддерживающий собственные изображения.

Встроенный в блок помпы вентилятор выполняет поставленную задачу эффективнее за счет ручной регулировки. Что касается серии Torx, то четвертое поколение стало мощнее и красивее. В свою очередь именитая и популярная платформа Asetek в представлении не нуждается: используется повсеместно, предлагает хорошую производительность, а в последних поколениях обеспечивает надежность на высоком уровне. За такие решения MSI MPG CoreLiquid K360 сложно в чем-то упрекнуть. Но кое-что есть.

Вентиляторы MSI Torx 4.0 получили новый максимальный порог скорости вращения 2500 об/мин, что делает их очень громкими. В таком режиме использовать MSI MPG CoreLiquid K360 почти невозможно, поэтому нужно либо ограничивать их мощность на отметке 1700-2000 об/мин, либо и вовсе довериться автоматическому режиму. Кстати, последний настроен сбалансированно. Мне понравилась утилита MSI CoreLiquid APP, но непонятно ограничение на выводимую информацию только трех параметров, например, частоты, температуры и оборотов. Хочется большего.

Подводя итоги, модель MSI линейки MSI Performance Gaming оправдывает характеристику «производительной» и создана для высокопроизводительных ПК и ценителей бренда, которые хотят заиметь что-то необычное в своей системе, способное и удивлять, и охлаждать, и информацию выводить.

Александр Андерсон

Выражаем благодарность: