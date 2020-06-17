Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов
Страницы материала
Оглавление
- Вступление
- Обзор магазина Keysworlds
- MID YEAR SALE for 2020: скидки 50%
- MID YEAR SALE for 2020: скидки 35%
- MID YEAR SALE for 2020: скидки 20%
- Заключение
Вступление
Не только торговые площадки вроде AliExpress, Banggood и Gearbest в середине июня устраивают распродажу. Keysworlds, магазин лицензий для ПО, тоже решил запустить новую промо-кампанию, в рамках которой всем желающим будет предложена уникальная возможность купить лицензии для любого софта компании Microsoft по низким ценам.
Распродажа MID YEAR SALE for 2020 уже стартовала. Скидки с купонами могут достигать 50%. Больше всего можно сэкономить на покупке комплекта из программного обеспечения Microsoft Office и ОС Windows 10. Но об этом мы поговорим чуть позже.
Пока уделим немного внимания самому интернет-магазину ключей Keysworlds. К слову, со всеми продуктами софтверного гиганта из Редмонда, на которые распространяются скидки от 20% до 50%, вы можете ознакомиться на главной странице промо-кампании, перейдя по ссылке.
Обзор магазина Keysworlds
Сразу стоит отметить, что сайт интернет-магазина Keysworlds совсем не русифицирован, но для современных пользователей это не должно стать проблемой. С главной страницы можно быстро перейти к некоторым категориям продуктов:
- Игры для ПК;
- Epic Games;
- Steam Games;
- EA Games;
- Ubisoft Games;
- Xbox Live Gold;
- PlayStation Network Plus.
Естественно, в разных категориях игры могут повторяться. Например, Civilization VI вы найдёте и в играх для ПК, и в играх Steam.
На домашней странице интернет-магазина есть россыпь самых лучших предложений из каждой категории. А вот чего не хватает, так это раздела с ключами для софта, о котором пойдёт речь во второй части данной статьи.
Вы можете долго и нудно прокручивать страницу то вверх, то вниз, но увидите только ключи для игр, подписку на PS Plus и Xbox Live, а также напоминание о работе в режиме 24/7 и бесплатной доставке. Последнее неудивительно, поскольку после покупки ключ отправляется на электронную почту. К слову, по этой причине важно при регистрации указывать реальные e-mail.
рекламаВозвращаясь к теме ключей для программного обеспечения Microsoft, чтобы добраться до него быстро, нужно просто перейти по ссылке на страницу акции.
MID YEAR SALE for 2020: скидки 50%
Пришло время перейти непосредственно к самим скидкам, и начнём с наиболее привлекательных предложений. Купон MIDY50 позволяет сэкономить 50%, заказав пакет офисного софта MS Office, ОС Windows 10 или всё сразу.
В частности, MS Office Pro Plus 2019 года стоит менее 33 долларов для одного компьютера. Издание Home and Student на одного пользователя стоит почти 40 долларов, в то время как аналогичная версия для компьютеров Apple на MacOS под названием MS Office Home & Business for Mac обойдётся примерно в 55 долларов.
Приобрести ключи можно и комплектом сразу на два продукта. Так, 40 долларов с учётом скидки стоит пара Windows 10 Home и MS Office 2019 Pro Plus, а Pro-версия операционной системы вместе с тем же пакетом Office стоит на 1 доллар дешевле. Все ссылки вы найдёте в таблице ниже.
|Ключ
|Промо-код
|Скидка
|Стоимость
|Где заказать
|MS Office 2019 Professional Plus
|MIDY50
|50%
|~$33
|Купить
|Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus
|MIDY50
|50%
|~$39
|Купить
|Windows 10 Home + MS Office 2019 Pro Plus
|MIDY50
|50%
|~$40
|Купить
|MS Office 2019 Home and Student
|MIDY50
|50%
|~$40
|Купить
|MS Office 2019 Home and Business for Mac
|MIDY50
|50%
|~$55
|Купить
реклама
MID YEAR SALE for 2020: скидки 35%
Купон MIDY35 позволяет сэкономить 35% от полной стоимости лицензии на программное обеспечение. Профессиональная Windows 10 по скидке стоит около 10 долларов, а домашнее издание обойдётся приблизительно в 11 долларов.
Windows 10 Pro в паре с MS Office 365 по акции стоит менее 23 долларов, а цена комплекта с MS Office 2016 Pro Plus составляет около 33 долларов с учётом 35-процентной скидки. Домашнюю Windows 10 тоже можно приобрести вместе с MS Office Pro Plus 2016 года и MS Office 365 Pro Plus. Специальная цена – примерно 35 долларов и 24 доллара соответственно.
Заметим, что сам пакет MS Office 2016 Pro Plus стоит почти 29 долларов. Если вам нужен только Office 365 Pro Plus, то отдать придётся ~17 долларов за лицензию на год для одного устройства. Все цены и скидки представлены в таблице.
|Ключ
|Промо-код
|Скидка
|Стоимость
|Где заказать
|Windows 10 Pro
|MIDY35
|35%
|~$10
|Купить
|Windows 10 Home
|MIDY35
|35%
|~$11
|Купить
|MS Office 2016 Pro Plus
|MIDY35
|35%
|~$29
|Купить
|Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus
|MIDY35
|35%
|~$33
|Купить
|Windows 10 Home + MS Office 2016 Pro
|MIDY35
|35%
|~$35
|Купить
|MS Office 365 Professional Plus
|MIDY35
|35%
|~$17
|Купить
|MS Office 365 + Windows 10 Pro
|MIDY35
|35%
|~$23
|Купить
|MS Office 365 + Windows 10 Home
|MIDY35
|35%
|~$24
|Купить
MID YEAR SALE for 2020: скидки 20%
Помимо лицензий на программное обеспечение Microsoft, в магазине Keysworlds есть ключи для антивирусов. Им и посвятим последний блок статьи. На распродаже MID YEAR SALE for 2020 промо-код MIDY20 даёт скидку в размере 20% от полной стоимости.
Таким образом, MacAfee Antivirus на 1 год обойдётся менее чем в 11 долларов. За Avast Internet Security нужно отдать около 17 долларов, а ESET Nod32 Internet Security стоит вдвое дороже.
Стоимость Kaspersky Antivirus 2020 для одного ПК на год составляет 21 доллар по акции. Цена Kaspersky Internet Security multi Device 2020 опускается с промо-кодом до 23 долларов. Все цены со ссылками на интернет-магазин указаны в таблице ниже.
|Ключ
|Промо-код
|Скидка
|Стоимость
|Где заказать
|McAfee Antivirus
|MIDY20
|20%
|~$11
|Купить
|Avast Internet Security
|MIDY20
|20%
|~$17
|Купить
|Kaspersky Internet Security
|MIDY20
|20%
|~$23
|Купить
|Kaspersky Antivirus 2020
|MIDY20
|20%
|~$21
|Купить
|ESET Nod32 Internet Security
|MIDY20
|20%
|~$34
|Купить
Заключение
В завершение ещё раз напомним, что после подтверждения оплаты заказа ключи будут отправлены на электронную почту, указанную при регистрации учётной записи. Оплатить покупку на сайте можно через PayPal и картами VISA, MasterCard, AMEX, Discover. В случае возникновения вопросов задать их можно техподдержке, обратившись на почту support@keysworlds.com.
А перейдя по этой ссылке можно ознакомиться со всеми интересными предложениями магазина Keysworlds.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Сейчас обсуждают