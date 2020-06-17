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Ежегодная распродажа в Keysworlds – лучшие продукты Microsoft по цене от 10 долларов

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Оглавление

Вступление

Не только торговые площадки вроде AliExpress, Banggood и Gearbest в середине июня устраивают распродажу. Keysworlds, магазин лицензий для ПО, тоже решил запустить новую промо-кампанию, в рамках которой всем желающим будет предложена уникальная возможность купить лицензии для любого софта компании Microsoft по низким ценам.

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Распродажа MID YEAR SALE for 2020 уже стартовала. Скидки с купонами могут достигать 50%. Больше всего можно сэкономить на покупке комплекта из программного обеспечения Microsoft Office и ОС Windows 10. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Пока уделим немного внимания самому интернет-магазину ключей Keysworlds. К слову, со всеми продуктами софтверного гиганта из Редмонда, на которые распространяются скидки от 20% до 50%, вы можете ознакомиться на главной странице промо-кампании, перейдя по ссылке.

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Обзор магазина Keysworlds

Сразу стоит отметить, что сайт интернет-магазина Keysworlds совсем не русифицирован, но для современных пользователей это не должно стать проблемой. С главной страницы можно быстро перейти к некоторым категориям продуктов:

  • Игры для ПК;
  • Epic Games;
  • Steam Games;
  • EA Games;
  • Ubisoft Games;
  • Xbox Live Gold;
  • PlayStation Network Plus.

Естественно, в разных категориях игры могут повторяться. Например, Civilization VI вы найдёте и в играх для ПК, и в играх Steam.

На домашней странице интернет-магазина есть россыпь самых лучших предложений из каждой категории. А вот чего не хватает, так это раздела с ключами для софта, о котором пойдёт речь во второй части данной статьи.

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Вы можете долго и нудно прокручивать страницу то вверх, то вниз, но увидите только ключи для игр, подписку на PS Plus и Xbox Live, а также напоминание о работе в режиме 24/7 и бесплатной доставке. Последнее неудивительно, поскольку после покупки ключ отправляется на электронную почту. К слову, по этой причине важно при регистрации указывать реальные e-mail.

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Возвращаясь к теме ключей для программного обеспечения Microsoft, чтобы добраться до него быстро, нужно просто перейти по ссылке на страницу акции.

MID YEAR SALE for 2020: скидки 50%

Пришло время перейти непосредственно к самим скидкам, и начнём с наиболее привлекательных предложений. Купон MIDY50 позволяет сэкономить 50%, заказав пакет офисного софта MS Office, ОС Windows 10 или всё сразу.

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В частности, MS Office Pro Plus 2019 года стоит менее 33 долларов для одного компьютера. Издание Home and Student на одного пользователя стоит почти 40 долларов, в то время как аналогичная версия для компьютеров Apple на MacOS под названием MS Office Home & Business for Mac обойдётся примерно в 55 долларов.

Приобрести ключи можно и комплектом сразу на два продукта. Так, 40 долларов с учётом скидки стоит пара Windows 10 Home и MS Office 2019 Pro Plus, а Pro-версия операционной системы вместе с тем же пакетом Office стоит на 1 доллар дешевле. Все ссылки вы найдёте в таблице ниже.

Ключ Промо-код Скидка Стоимость Где заказать
MS Office 2019 Professional Plus MIDY50 50% ~$33 Купить
Windows 10 Pro + MS Office 2019 Pro Plus MIDY50 50% ~$39 Купить
Windows 10 Home + MS Office 2019 Pro Plus MIDY50 50% ~$40 Купить
MS Office 2019 Home and Student MIDY50 50% ~$40 Купить
MS Office 2019 Home and Business for Mac MIDY50 50% ~$55 Купить

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MID YEAR SALE for 2020: скидки 35%

Купон MIDY35 позволяет сэкономить 35% от полной стоимости лицензии на программное обеспечение. Профессиональная Windows 10 по скидке стоит около 10 долларов, а домашнее издание обойдётся приблизительно в 11 долларов.

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Windows 10 Pro в паре с MS Office 365 по акции стоит менее 23 долларов, а цена комплекта с MS Office 2016 Pro Plus составляет около 33 долларов с учётом 35-процентной скидки. Домашнюю Windows 10 тоже можно приобрести вместе с MS Office Pro Plus 2016 года и MS Office 365 Pro Plus. Специальная цена – примерно 35 долларов и 24 доллара соответственно.

Заметим, что сам пакет MS Office 2016 Pro Plus стоит почти 29 долларов. Если вам нужен только Office 365 Pro Plus, то отдать придётся ~17 долларов за лицензию на год для одного устройства. Все цены и скидки представлены в таблице.

Ключ Промо-код Скидка Стоимость Где заказать
Windows 10 Pro MIDY35 35% ~$10 Купить
Windows 10 Home MIDY35 35% ~$11 Купить
MS Office 2016 Pro Plus MIDY35 35% ~$29 Купить
Windows 10 Pro + MS Office 2016 Pro Plus MIDY35 35% ~$33 Купить
Windows 10 Home + MS Office 2016 Pro MIDY35 35% ~$35 Купить
MS Office 365 Professional Plus MIDY35 35% ~$17 Купить
MS Office 365 + Windows 10 Pro MIDY35 35% ~$23 Купить
MS Office 365 + Windows 10 Home MIDY35 35% ~$24 Купить

MID YEAR SALE for 2020: скидки 20%

Помимо лицензий на программное обеспечение Microsoft, в магазине Keysworlds есть ключи для антивирусов. Им и посвятим последний блок статьи. На распродаже MID YEAR SALE for 2020 промо-код MIDY20 даёт скидку в размере 20% от полной стоимости.

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Таким образом, MacAfee Antivirus на 1 год обойдётся менее чем в 11 долларов. За Avast Internet Security нужно отдать около 17 долларов, а ESET Nod32 Internet Security стоит вдвое дороже.

Стоимость Kaspersky Antivirus 2020 для одного ПК на год составляет 21 доллар по акции. Цена Kaspersky Internet Security multi Device 2020 опускается с промо-кодом до 23 долларов. Все цены со ссылками на интернет-магазин указаны в таблице ниже.

Ключ Промо-код Скидка Стоимость Где заказать
McAfee Antivirus MIDY20 20% ~$11 Купить
Avast Internet Security MIDY20 20% ~$17 Купить
Kaspersky Internet Security MIDY20 20% ~$23 Купить
Kaspersky Antivirus 2020 MIDY20 20% ~$21 Купить
ESET Nod32 Internet Security MIDY20 20% ~$34 Купить

Заключение

В завершение ещё раз напомним, что после подтверждения оплаты заказа ключи будут отправлены на электронную почту, указанную при регистрации учётной записи. Оплатить покупку на сайте можно через PayPal и картами VISA, MasterCard, AMEX, Discover. В случае возникновения вопросов задать их можно техподдержке, обратившись на почту support@keysworlds.com.

А перейдя по этой ссылке можно ознакомиться со всеми интересными предложениями магазина Keysworlds.

mpanasovsky

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