Целью цикла «В погоне за производительностью: процессоры» является изучение производительности актуальной линейки процессоров AMD и Intel в современных играх.

В обзоре присутствуют сводные диаграммы производительности ЦП и среднегеометрические результаты CPU в восьми играх.

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Данное направление статей носит справочный характер, комментарии отсутствуют, поскольку каждый читатель сможет самостоятельно почерпнуть нужную ему информацию.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования Тестовая конфигурация Тесты проводились на следующем стенде: Материнская плата №1: ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2;

ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6, LGA 1151v2; Материнская плата №2: Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4;

Gigabyte X470 Aorus Gaming 5, Socket АМ4; Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 МГц (ASUS);

GeForce RTX 2080 Ti 11264 Мбайт - 1815/14000 МГц (ASUS); Система охлаждения CPU: Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин);

Corsair Hydro Series H105 (~1300 об/мин); Оперативная память №1: 2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Patriot Viper Steel (Spec: 4133 МГц / CL17 / 1.35 В), X.M.P. - on; Оперативная память №2: 2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on;

2 x 8 Гбайт DDR4 Corsair Vengeance LPX (Spec: 3800-3866 МГц / CL16 / 1.35 В), X.M.P. - on; Дисковая подсистема №1: 64 Гбайт, SSD ADATA SX900;

64 Гбайт, SSD ADATA SX900; Дисковая подсистема №2: 500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO;

500 Гбайт SSD Samsung 860 EVO; Блок питания : Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув);

: Corsair HX850 850 Ватт (штатный вентилятор: 140 мм на вдув); Корпус : открытый стенд;

: открытый стенд; Монитор: 27" ASUS PB278Q BK (Wide LCD, 2560x1440 / 60 Гц). Процессоры: Core i7-9700KF - 3600-4900 @ 5000 МГц;

Core i7-9700F - 4600-4900 МГц;

Core i5-9600KF - 3700-4600 @ 5100 МГц;

Core i5-9600F - 4400-4600;

Core i5-9500F - 4200-4400 МГц;

Core i5-9400F - 3900-4100 МГц;

Core i3-9350KF - 4400-4600 @ 4900 МГц;

Core i3-9100F - 3600-4200 МГц;



Core i7-8700K - 3700-4700 @ 4900 МГц;

Core i7-8700 - 3200 @ 4300 МГц;

Pentium G5600F - 3900 МГц;

Pentium G5420 - 3800 МГц;

Pentium G5400 - 3700 МГц;



Ryzen 7 3800X - 3900-4500 @ 4200 МГц;

Ryzen 7 3700X - 3600-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600Х - 3800-4400 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3600 - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500Х - 3600-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 3500 - 3600-4100 @ 4200 МГц;



Ryzen 7 2700X - 3700-4300 @ 4300 МГц;

Ryzen 7 2700 - 3200-4100 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600Х - 3600-4200 @ 4200 МГц;

Ryzen 5 2600 - 3400-3900 @ 4100 МГц;

Ryzen 5 2500Х - 3600-4000 @ 4200 МГц;

Ryzen 3 2300Х - 3500-4000 @ 4200 МГц;

Athlon 240GE - 3500 @ 4000 МГц;

Athlon 220GE - 3400 @ 4000 МГц;

Athlon 200GE - 3200 @ 4000 МГц. реклама Программное обеспечение: Операционная система: Windows 10 x64;

Windows 10 x64; Драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 446.14 WHQL.

NVIDIA GeForce 446.14 WHQL. Утилиты: D3DGear 5.00 Build 2252, AutoHotkey v1.0.48.05, MSI Afterburner 4.6.2. Инструментарий и методика тестирования Инструментарий и методика тестирования Для более наглядного сравнения систем игры, используемые в качестве тестовых приложений, запускались в разрешении 1920 х 1080. В качестве средств измерения быстродействия применялись утилиты FPS Monitor Build 5102 и AutoHotkey v1.0.48.05. Во всех играх замерялись 1% мгновенные (редкие события) и средние значения FPS. Вертикальная синхронизация при проведении тестов была отключена. реклама Список игровых приложений: Control.

Deliver Us The Moon.

F1 2019.

Mount & Blade II: Bannerlord.

SnowRunner.

Strange Brigade.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Wolfenstein: Youngblood. Список игровых приложений:

Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Версия 1.09.

DirectX 12

Уровень детализации - высокий.



Разрешение текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - высокая.



Разрешение теней - высокое.



Фильтрация теней - средняя.



Объемное освещение - высокое.



Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.



Качество отражений на экране - высокое.



Качество общих отражений - высокое.



Сглаживание (MSAA) - 4X.



Зернистость изображения - включена.



Технология NVIDIA DLSS - выключена.



Качество трассировки лучей - выключено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

Deliver Us The Moon

Версия 1.4.2.

DirectX 12.

Сглаживание - TAA-высокое.

NVIDIA DLSS - выключена.

Качество пост-обработки - эпическое.

Качество текстур - эпическое.

Разрешение теней - эпическое.

Трассировка лучей - выключена.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

F1 2019

Версия 1.22.

DirectX 12

Полноэкранное сглаживание - TAA.



Анизотропная фильтрация - 16Х.



Качество освещения - очень высокое.



Качество пост-обработки - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Качество теней от дыма - высокое.



Дополнительные тени от дыма - включены.



Качество частиц - высокое.



Качество зрителей - очень высокое.



Качество зеркал - очень высокое.



Рассеянное затенение - HBAO+.



Качество пространственных отражений - очень высокое.



Качество стриминга текстур - очень высокое.



Качество отражений - очень высокое.



Качество погодных эффектов - очень высокое.



Качество поверхностей - очень высокое.



Качество тормозных следов - высокое.



Смещение меток трения - включено.



Тени SSRT - выключены.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

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Mount & Blade II: Bannerlord

Версия 1.4.0.

DirectX 11.

Количество солдат - 750 (320 х 430).



Качество звуковых каналов - высокое (512).



Качество шейдеров - высокое.



Запас потоковой передачи текстур - высокий.



Качество текстур - высокое.



Качество теней - очень высокое.



Тип теней - статические и динамические.



Фильтрация теней - PCF.



Детализация частиц - высокая.



Качество частиц - высокое.



Качество листвы - очень высокое.



Детали персонажа - очень высокие.



Детали окружения - очень высокие.



Качество поверхности - высокое.



Количество рэгдолл моделей - неограниченное.



Сложное затенение - TSAO.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Качество высокое - высокое.



Сглаживание - TSMAA x2.



Качество молний - высокое.



Прорисовка деталей - очень высокая.



Глубина резкости - включена.



Пространственные отражения - включены.



Симуляция ткани - включена.



Интерактивная трава - включена.



Солнечные лучи - включены.



Рассеивания на субповерхностях - включены.



Тесселяция - включена.



Блики - включены.



Зернистость изображения - включена.



Размытие в движении - включено.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

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SnowRunner

Версия 4.9.

DirectX 11.

Сглаживание - FXAA.



Зернистость - включена.



FOV от третьего лица - 80.



Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.



Плотность травы - ультра высокая.



Качество объектов - ультра высокое.



Качество симуляции - ультра высокое.



Качество теней - ультра высокое.



Качество текстур - ультра высокое.



Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.



Рассеянное затенение - включено.



Качество воды - высокое.



Объемный туман - включен.



Солнечные лучи - включены.



Зеркала - включены.

Настройки графики:

1920х1080 Разгон



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Номинал



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1% low и average FPS

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