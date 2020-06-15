Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17

8
Новый <b>4/8ядерный 3.6ГГц Comet Lake - 10 т.р.</b>
Слив RTX 2070 дешевле 1070 Ti
Полный обвал цен на RTX 2080 Ti - Gigabyte Gaming
RTX 2080 Ti MSI - цена РУХНУЛА
<b>Radeon Pro 16Gb</b> в продаже
9900K: цена снижена несколько раз - смотри финальную
Обвал цен на RTX 2080 SUPER

Оглавление

Вступление

Несмотря на сложную обстановку в стране и мире, прогресс не стоит на месте и новые модели ноутбуков прибывают на полки магазинов. Экономическая ситуация стала сложнее, вопрос соотношения цены и характеристик стал еще актуальнее. Очень вовремя появляются ноутбуки на базе процессоров AMD нового поколения, и с несколькими вариантами мы уже знакомились. Нашего внимания удостаивались аппараты ROG Zephyrus G с дисплеями 15.6" и 14.0".

анонсы и реклама
<b>9900К дешевле всего в Регарде</b>
Топовая Radeon Instinct 16Gb HBM2 в продаже
i5 10500 - Ситилинк рушит цену
Битва отзывов - пришло твое время 8-]
RTX 2070 - цены идут к 30 т.р.
20% скидка на Comet Lake в Ситилинке
Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!
19 видов Comet Lake от 3800р в Регарде
Также мы рассказывали о более доступном ASUS TUF Gaming A15. Новый материал посвящен представителю той же линейки TUF Gaming, но с большим дисплеем. Как нетрудно догадаться, речь идет о ноутбуке ASUS TUF Gaming A17 с индексом FX706I.

450x225 253 KB. Big one: 1500x751 2524 KB

Хотя компоненты нам уже знакомы, оценим их работу в рамках более крупного корпуса. Ведь это меняет условия работы системы охлаждения, а также корректирует энергопотребление. Для начала оценим технические характеристики новинки.

Технические характеристики


Модель ASUS TUF Gaming A17
Тип устройства Ноутбук
Процессор AMD Ryzen 5 4600H / AMD Ryzen 7 4800H / AMD Ryzen 9 4900H
Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
Операционная система Microsoft Windows 10
Оперативная память До 32 Гбайт DDR4 3200 МГц
Накопители SSD 256 Гбайт / 512 Гбайт / 1 Тбайт;
HDD 1 Тбайт
Экран 17.3" IPS, 1920 x 1080 60 Гц / 120 Гц
Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0
Емкость аккумулятора 48 / 90 Вт*ч
Размеры 399.2 х 268.9 х 23.9-25.2 мм
Масса 2.6 кг
Цена Н/Д*
*На момент тестирования стоимость не объявлена.
**Конфигурация тестируемого образца выделена жирным шрифтом.

реклама

В целом, аппаратные конфигурации совпадают с моделью ASUS TUF Gaming A15. Однако по неясным причинам производитель решил не устанавливать в новом ноутбуке графику из семейства RTX, ограничившись лишь двумя моделями предыдущего поколения. Такое решение не очень понятно, но факт есть факт. Официальные расценки еще не опубликованы, но есть информация, что стоимость не превысит отметку в 100 тысяч рублей.

Внешний вид и конструкция

Конструктивно и по дизайну герой обзора полностью повторяет родственную модель с дисплеем 15.6 дюймов. Крышка может быть выполнена в сером цвете из металла (как у нас) или в черном цвете – из пластика. Будет отличаться и дизайн панели.

450x362 29 KB. Big one: 1500x1208 172 KB

Крышка полностью гладкая, украшена только логотипом модельной линейки и пластиковой имитацией винтов по углам. В основании крышки выполнен вырез, позволяющий видеть индикаторы активности в закрытом состоянии, а также исключающий помехи для системы охлаждения.

реклама

450x304 25 KB. Big one: 1500x1012 146 KB

Нижняя крышка выполнена из пластика и украшена рельефным рисунком сотовой структуры. Два элемента в центре стилизованы под знаки радиоактивности. Часть рисунка выполнена из решеток для облегчения доступа воздуха внутрь корпуса.

450x284 35 KB. Big one: 1500x947 235 KB

Ноутбук опирается на поверхность при помощи нескольких крупных резиновых ножек. С устойчивостью никаких проблем не возникнет. Сама крышка немного скошена по периметру, создавая визуальный эффект меньшей толщины корпуса, чем есть на самом деле.

450x314 33 KB. Big one: 1500x1045 176 KB

Внутреннее убранство исполнено из пластиковых панелей. Причем если рамка дисплея представлена обычным черным пластиком, то «топкейс» украшен рисунком под шлифованный металл. Да и сама поверхность хорошо имитирует металлическую, создавая приятные ощущения от использования.

450x449 42 KB. Big one: 1500x1496 245 KB

В нижней части дисплея присутствует логотип производителя, а под ним – название линейки – TUF Gaming. Для дополнительной циркуляции воздуха предусмотрена решетка под экраном.

450x300 57 KB. Big one: 1500x1000 276 KB

На правом торце можно увидеть только кенсингтоновский замок и один порт USB-A 2.0. Он выглядит одиноко, и невольно возникает мысль, что здесь можно было разместить еще хотя бы один аналогичный порт.

450x270 36 KB. Big one: 1500x899 171 KB

Слева ассортимент заметно шире. Там расположились круглый разъем питания, RJ-45, HDMI 2.0b, два USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой DP1.4 и 3.5 мм AUX. Получается, есть все необходимое для самых разных сценариев использования.

450x259 36 KB. Big one: 1500x864 174 KB

Максимальный угол раскрывания крышки не самый большой, но он позволит найти удобное положение при работе за столом.

450x169 24 KB. Big one: 1500x562 108 KB

реклама



Демонтируем нижнюю крышку и оценим внутреннюю конфигурацию новинки. Крышка фиксируется на своем месте стандартными винтами и доступ к компонентам не будет затруднен.

450x281 62 KB. Big one: 1500x938 367 KB

Во многом можно увидеть повторение модели TUF Gaming A15, большинство компонентов попросту повторяют друг друга. Увеличение корпуса позволило свободнее разместить систему охлаждения, но теперь создается ощущение пустоты и невольно напрашиваются вопросы относительно конфигурации. Например, почему бы не увеличить количество USB-A 2.0 до двух? Видно, что никаких трудностей в плане размещения элементов тут нет.

Аккумулятор не занимает много места, но это и не самая емкая его версия. Зато такой подход сохранил дополнительный слот для классического жесткого диска.

Ноутбуки ASUS TUF Gaming позиционируются как доступные игровые решения. Естественно, это означает необходимость идти на компромиссы при разработке новинок, чтобы уложиться в сжатые финансовые рамки. Именно по этой причине в корпусе присутствует много пластиковых деталей, но это не сказалось на качестве изготовления. Ноутбуки данной серии тестируются на соответствие стандарту надежности MIL-STD-810H наравне с представителями других линеек.

реклама

Клавиатура и тачпад

Как уже упоминалось выше, панель вокруг клавиатуры выполнена из пластика и хорошо имитирует металл. Она оформлена как шлифованная поверхность и обладает отформовкой под клавиатуру.

450x352 42 KB. Big one: 1500x1175 230 KB

Клавиши достаточно крупные, в правой части присутствует полноразмерный цифровой блок клавиш. Поскольку ноутбук относится к классу игровых, клавиатура получила ряд специализированных решений.

Так, клавиши WASD выделены белым цветом, а клавиша «Пробел» расширена для более комфортного нажатия. Доступно быстрое отключение клавиши Windows для исключения случайных нажатий в играх. В нашем случае правая клавиша Shift выполнена совмещенной с соседней кнопкой, но в российских коммерческих образцах на ее месте будет единая крупная клавиша Shift.

реклама

450x300 52 KB. Big one: 1500x1000 249 KB

Клавиша питания отделена от основного блока, а кнопки со стрелками не слишком крупные, но выделены визуально.

450x300 46 KB. Big one: 1500x1000 216 KB

Поддерживается многоцветная светодиодная подсветка Aura. Управлять цветами и эффектами можно в фирменной утилите Armoury Crate.

450x143 26 KB. Big one: 1500x477 104 KB

реклама

Сенсорная панель стандартная. Она обладает неплохой чувствительностью и корректно распознает все мультитач-жесты. Кнопки не стали объединять с тачпадом, предпочтя классическую компоновку.

450x300 31 KB. Big one: 1500x1000 137 KB

Клавиатура TUF Gaming A17 классическая для современных ноутбуков этой линейки. Она отличается приятным ходом клавиш, комфортным усилием нажатия и точным откликом. Размеры клавиш и промежутки между ними подобраны для комфортного использования, как в играх, так и в процессе работы с офисными приложениями.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 17.3 дюйма, разрешение – 1920 х 1080 пикселей. Доступны два варианта с частотами обновления 60 и 120 Гц. В любом случае применяются матрицы IPS-level с широкими углами обзора.

реклама

439x450 61 KB. Big one: 1463x1500 383 KB

Традиционно для современных ноутбуков ASUS боковые рамки узкие. Благодаря этому, удается разместить большой дисплей в компактном корпусе.

450x273 68 KB. Big one: 1500x909 385 KB

Изображение выглядит насыщенным и контрастным, углы обзора широкие. При взгляде под углом не отмечается заметных искажений в цветопередаче или контрастности.

450x259 40 KB. Big one: 1500x863 218 KB

реклама

439x450 48 KB. Big one: 1463x1500 255 KB

Черный и белый цвета смотрятся достаточно натурально.

450x257 24 KB. Big one: 1500x858 119 KB

450x259 14 KB. Big one: 1500x862 59 KB

439x450 25 KB. Big one: 1464x1500 102 KB

442x450 17 KB. Big one: 1473x1500 76 KB

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1
100 258 0.198 1303
50 72 0.055 1309
0 11 0.009 1222

450x300 24 KB. Big one: 1500x1000 40 KB

Графики показали хорошее совпадение друг с другом, но отклонились от референсных значений.

450x300 16 KB. Big one: 1500x1000 31 KB

Здесь же, наоборот, все графики отличаются стабильностью своих показателей и разместились на минимальном расстоянии от «референса».

450x300 11 KB. Big one: 1500x1000 29 KB

Цветовая температура минимально уклоняется к теплым оттенкам, но данная погрешность не оказывает никакого влияния на восприятие изображения и может быть замечена только при непосредственном тестировании.

450x300 123 KB. Big one: 1500x1000 620 KB

А вот с цветовым диапазоном все не так хорошо. Он оказался существенно скромнее общепринятого треугольника RGB. Впрочем, на субъективных ощущениях при повседневном использовании это не скажется.

450x282 145 KB. Big one: 987x619 247 KB

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать никакого дискомфорта при работе с ноутбуком.

Утилита TUF GameVisual позволяет переключать режимы дисплея и корректировать цветовую температуру. Тестирование выше проводилось в режиме «Default». Смена профилей заметно влияет на цветопередачу.

450x280 53 KB. Big one: 960x598 82 KB

Мы повторили тестирование в нескольких из них. Приведем группы графиков, сгруппированных по используемым режимам.

Профиль Vivid:

300x200 12 KB. Big one: 1500x1000 39 KB 300x200 10 KB. Big one: 1500x1000 32 KB

300x200 7 KB. Big one: 1500x1000 29 KB 300x200 49 KB. Big one: 1500x1000 621 KB

Профиль Racing:

300x200 13 KB. Big one: 1500x1000 40 KB 300x200 10 KB. Big one: 1500x1000 32 KB

300x200 6 KB. Big one: 1500x1000 29 KB 300x200 49 KB. Big one: 1500x1000 620 KB

Профиль Scenary:

300x200 13 KB. Big one: 1500x1000 40 KB 300x200 10 KB. Big one: 1500x1000 32 KB

300x200 6 KB. Big one: 1500x1000 29 KB 300x200 49 KB. Big one: 1500x1000 620 KB

Как видно, по графикам не наблюдается существенных изменений. Однако они заметны для глаза и пользователь сможет выбирать наиболее комфортный вариант.

Доступные варианты дисплеев не предлагают сверхвысокого разрешения или максимальных значений частоты. Но и сам ноутбук относится к разряду недорогих моделей. Предусмотрен вариант с частотой обновления 120 Гц – не рекорд, но достаточно.

Хотя к точности калибровки цветопередачи есть вопросы, с точки зрения субъективных ощущений не возникает каких-либо нареканий. А с помощью утилиты TUF GameVisual можно адаптировать работу дисплея под различные задачи.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно ноутбук работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Предполагается использование домашней или профессиональной версии.

Среди дополнений производителя стоит отметить фирменную утилиту Armoury Crate, позволяющую контролировать состояние ноутбука и корректировать его работу специальными профилями. В зависимости от выбранного режима меняется соотношение производительности, нагрева и шума от вентиляторов.

450x244 81 KB. Big one: 1500x812 567 KB

В отдельном разделе доступна конфигурация работы фирменной подсветки Aura. Причем настраивается как ноутбук, так и вся подключенная периферия при поддержке данной технологии.

450x244 30 KB. Big one: 1500x814 172 KB

Для каждого из пользователей можно создать отдельные профили с индивидуальными настройками. Так, переключение ноутбука для определенного пользователя или задачи будет происходить в одно нажатие.

450x243 33 KB. Big one: 1500x810 172 KB

Если ноутбук используется разными пользователями или для различных задач, можно настроить специальные индивидуальные профили.

Аппаратная платформа и производительность

Модель FX706 комплектуется процессорами семейства AMD Ryzen. В зависимости от конкретной модификации применяются AMD Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H или Ryzen 9 4900H. Все эти ЦП относятся к процессорам последнего поколения и только появляются в новых моделях ноутбуков. Тестируемая версия комплектуется наиболее популярным вариантом – компромиссным Ryzen 7 4800H. Это компромиссная модель именно для данного ноутбука, но не в вопросе производительности.

Процессор получил восемь физических ядер, каждое из которых может обрабатывать два потока данных одновременно. Он выполнен по 7 нм техпроцессу, базовая частота работы составляет 2.9 ГГц. В пике частота может возрастать до 4.2 ГГц.

403x402 33 KB. Big one: 403x402 33 KB

Номинальный TDP данного CPU составляет 45 Вт. Производитель заявляет, что процессор может работать в температурном диапазоне до 105 градусов по Цельсию.

Материнская плата не обладает встроенным объемом оперативной памяти. Предусмотрено два слота для установки модулей стандарта DDR4.

450x300 66 KB. Big one: 1500x1000 388 KB

Поддерживается работа с планками объемом до 32 Гбайт и частотой 3200 МГц. Наш герой получил два модуля Micron по 16 Гбайт каждый. Для лучшего теплоотвода они закрыты термоинтерфейсом.

403x402 27 KB. Big one: 403x402 27 KB

450x432 233 KB. Big one: 539x518 122 KB

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti с 4 Гбайт собственной GDDR6 памяти. Это весьма производительное решение, способное без проблем справляться с любыми современными играми, пусть и без поддержки технологий Ray Trace.

Некоторые версии ASUS TUF Gaming A17 будут комплектоваться видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Объем видеопамяти составит 6 Гбайт.

403x402 26 KB. Big one: 403x402 26 KB

Обратимся к результатам тестирования и оценим общий уровень производительности новинки. Хотя примерные показатели нам уже известны благодаря тесту модели TUF Gaming A15.

450x188 35 KB. Big one: 1500x628 190 KB

450x232 27 KB. Big one: 1499x772 66 KB

450x190 22 KB. Big one: 1498x633 58 KB

450x213 25 KB. Big one: 1488x704 65 KB

450x171 20 KB. Big one: 1483x562 48 KB

450x281 273 KB. Big one: 1017x636 715 KB

290x450 221 KB. Big one: 400x620 175 KB

380x371 20 KB. Big one: 380x371 20 KB

409x374 13 KB. Big one: 409x374 13 KB

403x402 23 KB. Big one: 403x402 23 KB

450x309 119 KB. Big one: 1248x856 231 KB

450x282 103 KB. Big one: 1249x782 192 KB

450x64 22 KB. Big one: 1246x177 41 KB

450x117 45 KB. Big one: 1273x330 85 KB

Открытия не случилось, результаты очень схожи с родственными моделями. Но увеличившееся внутри корпуса пространство предоставляет больше свободы в реализации системы охлаждения. Рассмотрим ее подробнее.

Для отвода тепла применяются две крупных тепловых трубки и два радиатора. Для каждого из них предусмотрен свой вентилятор. По солидному количеству свободного места и общей конструкции системы охлаждения становится понятно, что производитель не стал существенно развивать ее, предпочтя использовать типовое решение из модели TUF Gaming A15.

450x270 54 KB. Big one: 1500x900 319 KB

450x280 60 KB. Big one: 1500x935 320 KB

Процессор и видеоядро графического адаптера снабжены медными основаниями для передачи тепла к теплопроводным трубкам. Сами радиаторы не поражают воображение размерами, но зато отличаются тонкими ребрами. Выброс нагретого воздуха осуществляется на задней грани корпуса.

Оценим стабильность работы ноутбука и его склонность к нагреву по результатам тестирования в нагрузочных тестах. Ноутбук работает в режиме максимальной производительности и подключен к питанию.

450x259 63 KB. Big one: 1440x830 127 KB

При длительной работе под нагрузкой процессор достигает температуры около 90 градусов Цельсия в пиковых значениях, среднее значение сохраняется на отметке около 85 градусов. Это приличный показатель, позволяющий ноутбуку сохранять работоспособность даже при длительной работе в тяжелых приложениях.

Причем для поддержания такого режима процессору не приходится критично ограничивать производительность, он стабильно функционирует на повышенных частотах.

При одновременном тесте процессора и дополнительном нагрузочном тесте видеокарты в Furmark температура GPU вырастает до стабильных 70 градусов и оперативно снижается вкупе с уменьшением нагрузки.

450x244 40 KB. Big one: 1500x812 169 KB

Субъективно корпус нагревается в дальней от пользователя зоне и это не создает каких-либо неудобств.

Современные процессоры AMD получились весьма удачными и успешно исправляют репутацию производителя на рынке комплектующих. Но в сегменте флагманских моделей имиджевая составляющая имеет большое значение и стимулирует переплачивать за «именитые решения». Так, более дорогие процессоры Intel поддерживаются большим числом лояльных пользователей. А вот решения AMD только начинают путь к всеобщему признанию, очень активно привлекая внимание конкурентными ценниками в сравнении с аналогичными решениями Intel. И если развитие семейства Ryzen будет продолжаться теми же темпами, ситуация на рынке может измениться.

На руку доступным процессорам Ryzen играет сложная экономическая обстановка в мире, стимулирующая пользователей все больше обращать внимание на максимально выгодные решения, пусть и не столь именитые.

Мультимедиа

Для видеосвязи предусмотрена веб-камера с двумя стереомикрофонами. Она расположена над дисплеем, в этом месте рамка дисплея немного расширяется.

450x242 40 KB. Big one: 1500x807 202 KB

За вывод звука отвечают два стереодинамика, расположенные слева и справа и направленные вниз. Звук отражается от поверхности стола, становясь более объемным. Такое решение типично для большинства современных ноутбуков.

450x197 180 KB. Big one: 1232x540 903 KB

Поскольку в основном пользователи пользуются наушниками, производитель реализовал в данном ноутбуке технологию DTS:X Ultra для создания эффекта 7.1 канального звука с помощью обычных стереонаушников.

450x424 269 KB. Big one: 902x849 597 KB

450x424 237 KB. Big one: 902x849 469 KB

Также для наилучшей адаптации звука к конкретным условиям использования предусмотрены несколько специализированных профилей звучания и возможность настройки эквалайзера.

Коммуникация и безопасность

Для работы с локальными сетями и подключения к интернету предусмотрен беспроводной адаптер Wi-Fi 5 802.11ac с каскадом антенн по формуле 2х2. Соединение устанавливается быстро и работает без каких-либо сбоев, даже если роутер располагается на противоположном конце квартиры и отделен несколькими перегородками.

При необходимости пользователь может воспользоваться проводным интерфейсом посредством порта RJ-45. В отличие от многих современных ноутбуков, здесь этот интерфейс сохранился. А подключение беспроводных аксессуаров и передача файлов может осуществляться через Bluetooth v5.0.

Каких-либо дополнительных средств аутентификации тут не предусмотрено. К сожалению, игровые модели все еще обходят вниманием при оснащении сканерами отпечатков пальцев или системами разблокировки по лицу. Хотя сейчас при их активном применении для работы с контентом такая функциональность была бы востребованной.

Файловая система

В зависимости от модификации ноутбук может комплектоваться различными вариантами накопителей. В качестве основного всегда выступает SSD-диск формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-e. Он может быть емкостью 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт. На тест попал максимальный вариант.

450x300 55 KB. Big one: 1500x1000 303 KB

Кроме того, при использовании аккумулятора на 48 Вт*ч предусмотрена возможность установки классического жесткого диска форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с.

450x300 56 KB. Big one: 1500x1000 309 KB

В продаже предлагаются версии с использованием классического HDD объемом 1 Тбайт, но пользователь может установить любой накопитель по своему усмотрению. Модели с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti также предполагают возможность установки дополнительного накопителя формата M.2.

Работу используемого накопителя мы протестировали с помощью приложения Crystal Disk Mark.

200x182 45 KB. Big one: 402x367 40 KB 200x182 45 KB. Big one: 402x367 41 KB 200x182 45 KB. Big one: 402x367 42 KB

Традиционно для накопителей данного типа результаты оказались высокими, скорость работы с файлами не будет создавать никаких нареканий и неудобств для пользователя.

Время автономной работы

Предусмотрено два варианта, отличающихся емкостью встроенного аккумулятора – 48 Вт*ч и 90 Вт*ч. Причем разница заключается не только в них самих.

Как уже упоминалось выше, возможность установки дополнительного жесткого диска предусмотрена только с аккумулятором минимальной емкости. Именно такой установлен в тестовом экземпляре. Выходит, пользователю придется выбирать между максимумом автономности и дисковым пространством. И тут все зависит от личных предпочтений и потребностей.

450x300 56 KB. Big one: 1500x1000 323 KB

Мы знаем, что вопросу автономности компания ASUS уделяет серьезное внимание. Да и современные компоненты существенно снизили энергопотребление. А опыт тестирования ноутбуков с современными процессорами AMD позволяет быть оптимистами. Обратимся к нескольким замерам времени автономной работы и оценим объективные показатели.

В режиме простоя ноутбук тестировался с выключенным дисплеем, в режиме энергосбережения и без фоновых приложений. Фактически имитировалась работа вхолостую. Результат составил чуть более 11 часов – неплохо для игрового тестового образца.

450x375 59 KB. Big one: 747x622 36 KB

Наиболее «жизненные» оценки можно получить при тестировании в сценарии режима чтения, в котором имитируется активная работа с офисными программами. Яркость дисплея минимальная, ноутбук работает в режиме Silent, соединение Wi-Fi активно. Итог – 7 часов и 13 минут.

Получается, при использовании ноутбука для работы с несложными задачами можно обойтись без подзарядки на протяжении всего рабочего дня, хотя и без ощутимого запаса.

450x388 62 KB. Big one: 748x645 38 KB

Наконец, нагрузочный режим позволяет имитировать максимальную нагрузку и оценить способность ноутбука работать в стрессовом режиме. Результат – 1 час 42 минуты.

450x433 52 KB. Big one: 750x722 42 KB

Протестированная недавно модель ASUS TUF Gaming A15 обладала сравнимой аппаратной конфигурацией, но располагала АКБ емкостью 90 Вт*ч. Как видно, герой обзора показал результаты скромнее, но весьма неплохие для данного аккумулятора. Стоит отметить, что наш ноутбук относится к тестовым образцам; коммерческие экземпляры получат более свежие версии ПО, что положительно скажется на времени автономной работы.

И если у пользователя нет нужды в максимально возможном запасе автономности, необязательно делать акцент на увеличенном аккумуляторе. В большинстве задач хватит базовой емкости. Это позволит сэкономить на массе устройства или установить жесткий диск, если такая необходимость возникнет.

Заключение

Обновленная линейка ноутбуков TUF Gaming вышла приятной в плане дизайна и хорошо подойдет как геймерам, так и в качестве рабочей станции. Чтобы не превысить бюджет, пришлось отказаться от цельнометаллического корпуса, отдав предпочтение пластиковым панелям, металлической осталась верхняя крышка, да и то лишь в одном цветовом исполнении. Зато качество не пострадало, каждый элемент корпуса точно зафиксирован на своем месте, никаких лишних зазоров или подвижных деталей не наблюдается.

Появление новых ЦП AMD позволило добиться высокой производительности в доступном ценовом сегменте. Они выполнены по современному техпроцессу и наделены всеми необходимыми технологиями, что обеспечивает невысокое энергопотребление и солидную производительность. И вполне заслуженно процессоры Ryzen становятся все популярнее. А среди игровых особенностей отметим многоцветную Aura подсветку клавиатуры с возможностью настройки режимов, цветов и специальных профилей. Да и сама клавиатура оптимизирована для игр. Например, расширенная клавиша «Пробел» обеспечит более комфортное нажатие.

Основной вопрос к данной модели связан с графикой. Предусмотрено две версии дискретной графики из семейства GeForce GTX, но пользователю недоступно новое поколение GeForce RTX. Почему? Ведь у собрата TUF Gaming A15 такая модификация есть. Логичного ответа на этот вопрос не нашлось. Остается надеяться на появление такой конфигурации в дальнейшем.

Если вам требуется максимум дискового пространства для хранения файлов, можно отказаться от аккумулятора большей емкости в пользу дополнительного жесткого диска. Конечно, автономность станет скромнее, но даже в таком варианте она остается на неплохом уровне.

В итоге перед нами удачное сочетание стоимости и характеристик. Причем ярко выраженных компромиссов нет. Конструкторы постарались уложиться в бюджет, сохранив объективно необходимые параметры за счет отказа от некоторых излишеств.

Алексей Пащук


Выражаем благодарность:

  • Официальному представительству компании ASUS в Москве за предоставленный на тестирование ноутбук ASUS TUF Gaming A17.

Оценитe материал
рейтинг: 2.3 из 5
голосов: 6
Добавить в закладки

Теги

обзор тест asus windows 10 алексей пащук gaming ноутбук the ultimate force игровой ноутбук geforce gtx 1650 ti tuf amd ryzen 7 4800h asus tuf gaming a17

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор ноутбука ASUS TUF Gaming A17
8
В погоне за производительностью: процессоры – июнь 2020
15
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
39
Изучаем текущую линейку видеокарт Palit GeForce RTX
64
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
44
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
19

Интересные материалы

Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 39
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
12 июня 2020 44
Intel Core i7-10700K против всех
2 июня 2020 373
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
9 июня 2020 30
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 120


Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Очередные 7 смартфонов Xiaomi обновились до стабильной версии MIUI 11
24
Наиболее полная информация о видеокарте AMD Radeon RX 6990 ХТ – Big Navi – 20 Гб памяти, 21 000 МГц и производительность выше GeForce RTX 3080 Ti
97
Названы точные сроки начала продаж видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3090
65
Обновление до стабильной версии EMUI 10.1 получили флагманские смартфоны Huawei Honor 2019 года
19
Уроки экономии от AMD – обновлённые процессоры Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT не получат штатный кулер, что значительно увеличит их стоимость для конечного покупателя
87
Realme X2 Pro потерял в цене 130 долларов – Snapdragon 855+, NFC, стереодинамики, 90-Гц дисплей AMOLED и 64-Мп камера
6
Создатели культовой игры «Ведьмак» сообщили о разработке мрачной РПГ во вселенной World of Darkness
20
GTA 6 будет эксклюзивом для PlayStation 5 – поиграть в игру не удастся ещё долгое время
49
PlayStation 5 за 39 000 рублей – цена на консоль вновь подтвердилась благодаря анонимному продавцу
49
Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3090 получит уникальную конструкцию – 2 печатные платы с выделенным сопроцессором под трассировку лучей
90
Логотип AMD Radeon готовится к преображению после выхода новых видеокарт
22
AMD Ryzen 7 3700X против Intel Core i5-10600K – безоговорочная победа в 5 fps, которые невозможно заметить в реальных условиях
108
iPhone SE (2020) подешевел на 9000 рублей – самая низкая цена компактного флагмана с начала продаж
18
Цена Samsung Galaxy Note 10 снизилась на 42 000 рублей с начала продаж
+
Новые материнские платы на чипсете В550 стартуют со 115 долларов – отличная возможность собрать недорогой производительный компьютер
67
Intel Core i7-10700K разогнался до 6.2 ГГц без применения жидкого азота
40
Представлен планшет Honor ViewPad 6 с Wi-Fi 6, SoC Kirin 985 5G, но без сервисов Google и ценой от 310 долларов
1
AMD FX-8350 на частоте 7641 МГц показал лучший результат в Cinebench R11.5
32
В дизайне PlayStation 5 обнаружилась новая интересная деталь
21
NVIDIA планирует добавить сопроцессор к графическому процессору карт RTX 30xx
37

Сейчас обсуждают

Великий-Дракон Желтый
17:50
да мне вообще пофиг куда что она шлет. у меня на компе только браузер и игры))) и те с торрента.
По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Legioner1804
17:49
Ооо, тут еще и комментарии удаляют, во благо троллей от АМД?! Ну тогда нахер такой позорный псевдоресурс, как оверклокерс. сру Удаляюсь и блокирую этот вшивый клоповник, где что не новость, то куча де...
Процессоры Intel Core 11-го поколения не получат ожидаемого прироста 25% IPC и сменят кодовое название на Cypress Cove, чтобы не нарушать предыдущих обещаний
Великий-Дракон Желтый
17:49
конечно не понять. апгрейд это замена всего железа, а не одного рефреша на другой как делают дурачки
AMD Ryzen 7 3700X против Intel Core i5-10600K – безоговорочная победа в 5 fps, которые невозможно заметить в реальных условиях
Гржегорж Бржешчичикевич
17:48
С этими разговаривать бесполезно,там красноглазие уже в межушной ганглий мигрировало,а если оно еще и в сопутствующей амд клинике то вообще полный клинический диагноз,а если еще и с хаоми тел...
По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Великий-Дракон Желтый
17:47
просто туда запихнули мамку на ATX и бп =)
Самая большая консоль – энтузиаст сравнил размеры PlayStation 5 с другими приставками
Bare_Metal
17:47
У меня нет хоумвидео и не торгую наркотиками в даркнете, но я имею чувство собственного достоинства, этого вполне достаточно. Поставь на шлюзе wireshark, подожди сутки-двое, а потом распарси чего и ку...
По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Великий-Дракон Желтый
17:46
держите в курсе на оверах очень важно знать какое г-но покупает быдло для своих детишек
Топ-10 игровых приставок за год по версии Яндекс.Маркета
LorDex
17:45
Стесняюсь спросить, а каким образом БП устаревает? Моему уже вроде за 10 лет первалило. Брал корсар на 850w что бы всякие слаи юзать и вообще чтоб под любые железки хватало БЕЗ слая/кросфаера.
AMD не чувствует конкуренции и корректирует планы, отодвигая выпуск процессоров Zen3
korn87
17:45
там фпс очень низкий, поэтому нет плавности, а не из-за полной загрузки.
Влияние процессора на игровой fps в разрешении 2560х1440
Великий-Дракон Желтый
17:43
у тебя от линуха уже галлюцинации или крыша отъехала? печальный ты тип. а чем тебя дыры пугают? думаешь, кому то нужно твое хоумвидео с дряблыми телесами? маловероятно, что кто то это захочет добровол...
По итогам года AMD может занять до 30% настольного сегмента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем