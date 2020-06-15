Оглавление

Вступление

Несмотря на сложную обстановку в стране и мире, прогресс не стоит на месте и новые модели ноутбуков прибывают на полки магазинов. Экономическая ситуация стала сложнее, вопрос соотношения цены и характеристик стал еще актуальнее. Очень вовремя появляются ноутбуки на базе процессоров AMD нового поколения, и с несколькими вариантами мы уже знакомились. Нашего внимания удостаивались аппараты ROG Zephyrus G с дисплеями 15.6" и 14.0".

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Также мы рассказывали о более доступном ASUS TUF Gaming A15 . Новый материал посвящен представителю той же линейки TUF Gaming, но с большим дисплеем. Как нетрудно догадаться, речь идет о ноутбуке ASUS TUF Gaming A17 с индексом FX706I.

Хотя компоненты нам уже знакомы, оценим их работу в рамках более крупного корпуса. Ведь это меняет условия работы системы охлаждения, а также корректирует энергопотребление. Для начала оценим технические характеристики новинки.

Технические характеристики

Модель ASUS TUF Gaming A17 Тип устройства Ноутбук Процессор AMD Ryzen 5 4600H / AMD Ryzen 7 4800H / AMD Ryzen 9 4900H Видеопроцессор NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti / NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti Операционная система Microsoft Windows 10 Оперативная память До 32 Гбайт DDR4 3200 МГц Накопители SSD 256 Гбайт / 512 Гбайт / 1 Тбайт;

HDD 1 Тбайт Экран 17.3" IPS, 1920 x 1080 60 Гц / 120 Гц Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 5; Bluetooth 5.0 Емкость аккумулятора 48 / 90 Вт*ч Размеры 399.2 х 268.9 х 23.9-25.2 мм Масса 2.6 кг Цена Н/Д*

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В целом, аппаратные конфигурации совпадают с моделью ASUS TUF Gaming A15. Однако по неясным причинам производитель решил не устанавливать в новом ноутбуке графику из семейства RTX, ограничившись лишь двумя моделями предыдущего поколения. Такое решение не очень понятно, но факт есть факт. Официальные расценки еще не опубликованы, но есть информация, что стоимость не превысит отметку в 100 тысяч рублей.

Внешний вид и конструкция

Конструктивно и по дизайну герой обзора полностью повторяет родственную модель с дисплеем 15.6 дюймов. Крышка может быть выполнена в сером цвете из металла (как у нас) или в черном цвете – из пластика. Будет отличаться и дизайн панели.

Крышка полностью гладкая, украшена только логотипом модельной линейки и пластиковой имитацией винтов по углам. В основании крышки выполнен вырез, позволяющий видеть индикаторы активности в закрытом состоянии, а также исключающий помехи для системы охлаждения.

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Нижняя крышка выполнена из пластика и украшена рельефным рисунком сотовой структуры. Два элемента в центре стилизованы под знаки радиоактивности. Часть рисунка выполнена из решеток для облегчения доступа воздуха внутрь корпуса.

Ноутбук опирается на поверхность при помощи нескольких крупных резиновых ножек. С устойчивостью никаких проблем не возникнет. Сама крышка немного скошена по периметру, создавая визуальный эффект меньшей толщины корпуса, чем есть на самом деле.

Внутреннее убранство исполнено из пластиковых панелей. Причем если рамка дисплея представлена обычным черным пластиком, то «топкейс» украшен рисунком под шлифованный металл. Да и сама поверхность хорошо имитирует металлическую, создавая приятные ощущения от использования.

В нижней части дисплея присутствует логотип производителя, а под ним – название линейки – TUF Gaming. Для дополнительной циркуляции воздуха предусмотрена решетка под экраном.

На правом торце можно увидеть только кенсингтоновский замок и один порт USB-A 2.0. Он выглядит одиноко, и невольно возникает мысль, что здесь можно было разместить еще хотя бы один аналогичный порт.

Слева ассортимент заметно шире. Там расположились круглый разъем питания, RJ-45, HDMI 2.0b, два USB-A 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой DP1.4 и 3.5 мм AUX. Получается, есть все необходимое для самых разных сценариев использования.

Максимальный угол раскрывания крышки не самый большой, но он позволит найти удобное положение при работе за столом.

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Демонтируем нижнюю крышку и оценим внутреннюю конфигурацию новинки. Крышка фиксируется на своем месте стандартными винтами и доступ к компонентам не будет затруднен.

Во многом можно увидеть повторение модели TUF Gaming A15, большинство компонентов попросту повторяют друг друга. Увеличение корпуса позволило свободнее разместить систему охлаждения, но теперь создается ощущение пустоты и невольно напрашиваются вопросы относительно конфигурации. Например, почему бы не увеличить количество USB-A 2.0 до двух? Видно, что никаких трудностей в плане размещения элементов тут нет.

Аккумулятор не занимает много места, но это и не самая емкая его версия. Зато такой подход сохранил дополнительный слот для классического жесткого диска.

Ноутбуки ASUS TUF Gaming позиционируются как доступные игровые решения. Естественно, это означает необходимость идти на компромиссы при разработке новинок, чтобы уложиться в сжатые финансовые рамки. Именно по этой причине в корпусе присутствует много пластиковых деталей, но это не сказалось на качестве изготовления. Ноутбуки данной серии тестируются на соответствие стандарту надежности MIL-STD-810H наравне с представителями других линеек.

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Клавиатура и тачпад

Как уже упоминалось выше, панель вокруг клавиатуры выполнена из пластика и хорошо имитирует металл. Она оформлена как шлифованная поверхность и обладает отформовкой под клавиатуру.

Клавиши достаточно крупные, в правой части присутствует полноразмерный цифровой блок клавиш. Поскольку ноутбук относится к классу игровых, клавиатура получила ряд специализированных решений.

Так, клавиши WASD выделены белым цветом, а клавиша «Пробел» расширена для более комфортного нажатия. Доступно быстрое отключение клавиши Windows для исключения случайных нажатий в играх. В нашем случае правая клавиша Shift выполнена совмещенной с соседней кнопкой, но в российских коммерческих образцах на ее месте будет единая крупная клавиша Shift.

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Клавиша питания отделена от основного блока, а кнопки со стрелками не слишком крупные, но выделены визуально.

Поддерживается многоцветная светодиодная подсветка Aura. Управлять цветами и эффектами можно в фирменной утилите Armoury Crate.

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Сенсорная панель стандартная. Она обладает неплохой чувствительностью и корректно распознает все мультитач-жесты. Кнопки не стали объединять с тачпадом, предпочтя классическую компоновку.

Клавиатура TUF Gaming A17 классическая для современных ноутбуков этой линейки. Она отличается приятным ходом клавиш, комфортным усилием нажатия и точным откликом. Размеры клавиш и промежутки между ними подобраны для комфортного использования, как в играх, так и в процессе работы с офисными приложениями.

Дисплей

Диагональ дисплея составляет 17.3 дюйма, разрешение – 1920 х 1080 пикселей. Доступны два варианта с частотами обновления 60 и 120 Гц. В любом случае применяются матрицы IPS-level с широкими углами обзора.

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Традиционно для современных ноутбуков ASUS боковые рамки узкие. Благодаря этому, удается разместить большой дисплей в компактном корпусе.

Изображение выглядит насыщенным и контрастным, углы обзора широкие. При взгляде под углом не отмечается заметных искажений в цветопередаче или контрастности.

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Черный и белый цвета смотрятся достаточно натурально.

С помощью колориметра мы провели замеры яркости подсветки в различных режимах и протестировали качество заводской калибровки цветопередачи.

Уровень яркости, % Яркость белого, cd/m2 Яркость черного, cd/m2 Контраст, x:1 100 258 0.198 1303 50 72 0.055 1309 0 11 0.009 1222

Графики показали хорошее совпадение друг с другом, но отклонились от референсных значений.

Здесь же, наоборот, все графики отличаются стабильностью своих показателей и разместились на минимальном расстоянии от «референса».

Цветовая температура минимально уклоняется к теплым оттенкам, но данная погрешность не оказывает никакого влияния на восприятие изображения и может быть замечена только при непосредственном тестировании.

А вот с цветовым диапазоном все не так хорошо. Он оказался существенно скромнее общепринятого треугольника RGB. Впрочем, на субъективных ощущениях при повседневном использовании это не скажется.

Точки серого клина сгруппировались в пределах границ дельты. Паразитные оттенки не будут создавать никакого дискомфорта при работе с ноутбуком.

Утилита TUF GameVisual позволяет переключать режимы дисплея и корректировать цветовую температуру. Тестирование выше проводилось в режиме «Default». Смена профилей заметно влияет на цветопередачу.

Мы повторили тестирование в нескольких из них. Приведем группы графиков, сгруппированных по используемым режимам.

Профиль Vivid:

Профиль Racing:

Профиль Scenary:

Как видно, по графикам не наблюдается существенных изменений. Однако они заметны для глаза и пользователь сможет выбирать наиболее комфортный вариант.

Доступные варианты дисплеев не предлагают сверхвысокого разрешения или максимальных значений частоты. Но и сам ноутбук относится к разряду недорогих моделей. Предусмотрен вариант с частотой обновления 120 Гц – не рекорд, но достаточно.

Хотя к точности калибровки цветопередачи есть вопросы, с точки зрения субъективных ощущений не возникает каких-либо нареканий. А с помощью утилиты TUF GameVisual можно адаптировать работу дисплея под различные задачи.

Программное обеспечение и прошивка

Традиционно ноутбук работает под управлением операционной системы Microsoft Windows 10. Предполагается использование домашней или профессиональной версии.

Среди дополнений производителя стоит отметить фирменную утилиту Armoury Crate, позволяющую контролировать состояние ноутбука и корректировать его работу специальными профилями. В зависимости от выбранного режима меняется соотношение производительности, нагрева и шума от вентиляторов.

В отдельном разделе доступна конфигурация работы фирменной подсветки Aura. Причем настраивается как ноутбук, так и вся подключенная периферия при поддержке данной технологии.

Для каждого из пользователей можно создать отдельные профили с индивидуальными настройками. Так, переключение ноутбука для определенного пользователя или задачи будет происходить в одно нажатие.

Если ноутбук используется разными пользователями или для различных задач, можно настроить специальные индивидуальные профили.

Аппаратная платформа и производительность

Модель FX706 комплектуется процессорами семейства AMD Ryzen. В зависимости от конкретной модификации применяются AMD Ryzen 5 4600H, Ryzen 7 4800H или Ryzen 9 4900H. Все эти ЦП относятся к процессорам последнего поколения и только появляются в новых моделях ноутбуков. Тестируемая версия комплектуется наиболее популярным вариантом – компромиссным Ryzen 7 4800H. Это компромиссная модель именно для данного ноутбука, но не в вопросе производительности.

Процессор получил восемь физических ядер, каждое из которых может обрабатывать два потока данных одновременно. Он выполнен по 7 нм техпроцессу, базовая частота работы составляет 2.9 ГГц. В пике частота может возрастать до 4.2 ГГц.

Номинальный TDP данного CPU составляет 45 Вт. Производитель заявляет, что процессор может работать в температурном диапазоне до 105 градусов по Цельсию.

Материнская плата не обладает встроенным объемом оперативной памяти. Предусмотрено два слота для установки модулей стандарта DDR4.

Поддерживается работа с планками объемом до 32 Гбайт и частотой 3200 МГц. Наш герой получил два модуля Micron по 16 Гбайт каждый. Для лучшего теплоотвода они закрыты термоинтерфейсом.

За обработку графики отвечает дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti с 4 Гбайт собственной GDDR6 памяти. Это весьма производительное решение, способное без проблем справляться с любыми современными играми, пусть и без поддержки технологий Ray Trace.

Некоторые версии ASUS TUF Gaming A17 будут комплектоваться видеокартами NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti. Объем видеопамяти составит 6 Гбайт.

Обратимся к результатам тестирования и оценим общий уровень производительности новинки. Хотя примерные показатели нам уже известны благодаря тесту модели TUF Gaming A15.

Открытия не случилось, результаты очень схожи с родственными моделями. Но увеличившееся внутри корпуса пространство предоставляет больше свободы в реализации системы охлаждения. Рассмотрим ее подробнее.

Для отвода тепла применяются две крупных тепловых трубки и два радиатора. Для каждого из них предусмотрен свой вентилятор. По солидному количеству свободного места и общей конструкции системы охлаждения становится понятно, что производитель не стал существенно развивать ее, предпочтя использовать типовое решение из модели TUF Gaming A15.

Процессор и видеоядро графического адаптера снабжены медными основаниями для передачи тепла к теплопроводным трубкам. Сами радиаторы не поражают воображение размерами, но зато отличаются тонкими ребрами. Выброс нагретого воздуха осуществляется на задней грани корпуса.

Оценим стабильность работы ноутбука и его склонность к нагреву по результатам тестирования в нагрузочных тестах. Ноутбук работает в режиме максимальной производительности и подключен к питанию.

При длительной работе под нагрузкой процессор достигает температуры около 90 градусов Цельсия в пиковых значениях, среднее значение сохраняется на отметке около 85 градусов. Это приличный показатель, позволяющий ноутбуку сохранять работоспособность даже при длительной работе в тяжелых приложениях.

Причем для поддержания такого режима процессору не приходится критично ограничивать производительность, он стабильно функционирует на повышенных частотах.

При одновременном тесте процессора и дополнительном нагрузочном тесте видеокарты в Furmark температура GPU вырастает до стабильных 70 градусов и оперативно снижается вкупе с уменьшением нагрузки.

Субъективно корпус нагревается в дальней от пользователя зоне и это не создает каких-либо неудобств.

Современные процессоры AMD получились весьма удачными и успешно исправляют репутацию производителя на рынке комплектующих. Но в сегменте флагманских моделей имиджевая составляющая имеет большое значение и стимулирует переплачивать за «именитые решения». Так, более дорогие процессоры Intel поддерживаются большим числом лояльных пользователей. А вот решения AMD только начинают путь к всеобщему признанию, очень активно привлекая внимание конкурентными ценниками в сравнении с аналогичными решениями Intel. И если развитие семейства Ryzen будет продолжаться теми же темпами, ситуация на рынке может измениться.

На руку доступным процессорам Ryzen играет сложная экономическая обстановка в мире, стимулирующая пользователей все больше обращать внимание на максимально выгодные решения, пусть и не столь именитые.

Мультимедиа

Для видеосвязи предусмотрена веб-камера с двумя стереомикрофонами. Она расположена над дисплеем, в этом месте рамка дисплея немного расширяется.

За вывод звука отвечают два стереодинамика, расположенные слева и справа и направленные вниз. Звук отражается от поверхности стола, становясь более объемным. Такое решение типично для большинства современных ноутбуков.

Поскольку в основном пользователи пользуются наушниками, производитель реализовал в данном ноутбуке технологию DTS:X Ultra для создания эффекта 7.1 канального звука с помощью обычных стереонаушников.

Также для наилучшей адаптации звука к конкретным условиям использования предусмотрены несколько специализированных профилей звучания и возможность настройки эквалайзера.

Коммуникация и безопасность

Для работы с локальными сетями и подключения к интернету предусмотрен беспроводной адаптер Wi-Fi 5 802.11ac с каскадом антенн по формуле 2х2. Соединение устанавливается быстро и работает без каких-либо сбоев, даже если роутер располагается на противоположном конце квартиры и отделен несколькими перегородками.

При необходимости пользователь может воспользоваться проводным интерфейсом посредством порта RJ-45. В отличие от многих современных ноутбуков, здесь этот интерфейс сохранился. А подключение беспроводных аксессуаров и передача файлов может осуществляться через Bluetooth v5.0.

Каких-либо дополнительных средств аутентификации тут не предусмотрено. К сожалению, игровые модели все еще обходят вниманием при оснащении сканерами отпечатков пальцев или системами разблокировки по лицу. Хотя сейчас при их активном применении для работы с контентом такая функциональность была бы востребованной.

Файловая система

В зависимости от модификации ноутбук может комплектоваться различными вариантами накопителей. В качестве основного всегда выступает SSD-диск формата M.2 NVMe с интерфейсом PCI-e. Он может быть емкостью 256, 512 Гбайт или 1 Тбайт. На тест попал максимальный вариант.

Кроме того, при использовании аккумулятора на 48 Вт*ч предусмотрена возможность установки классического жесткого диска форм-фактора 2.5 дюйма с интерфейсом SATA 6 Гбит/с.

В продаже предлагаются версии с использованием классического HDD объемом 1 Тбайт, но пользователь может установить любой накопитель по своему усмотрению. Модели с видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti также предполагают возможность установки дополнительного накопителя формата M.2.

Работу используемого накопителя мы протестировали с помощью приложения Crystal Disk Mark.

Традиционно для накопителей данного типа результаты оказались высокими, скорость работы с файлами не будет создавать никаких нареканий и неудобств для пользователя.

Время автономной работы

Предусмотрено два варианта, отличающихся емкостью встроенного аккумулятора – 48 Вт*ч и 90 Вт*ч. Причем разница заключается не только в них самих.

Как уже упоминалось выше, возможность установки дополнительного жесткого диска предусмотрена только с аккумулятором минимальной емкости. Именно такой установлен в тестовом экземпляре. Выходит, пользователю придется выбирать между максимумом автономности и дисковым пространством. И тут все зависит от личных предпочтений и потребностей.

Мы знаем, что вопросу автономности компания ASUS уделяет серьезное внимание. Да и современные компоненты существенно снизили энергопотребление. А опыт тестирования ноутбуков с современными процессорами AMD позволяет быть оптимистами. Обратимся к нескольким замерам времени автономной работы и оценим объективные показатели.

В режиме простоя ноутбук тестировался с выключенным дисплеем, в режиме энергосбережения и без фоновых приложений. Фактически имитировалась работа вхолостую. Результат составил чуть более 11 часов – неплохо для игрового тестового образца.

Наиболее «жизненные» оценки можно получить при тестировании в сценарии режима чтения, в котором имитируется активная работа с офисными программами. Яркость дисплея минимальная, ноутбук работает в режиме Silent, соединение Wi-Fi активно. Итог – 7 часов и 13 минут.

Получается, при использовании ноутбука для работы с несложными задачами можно обойтись без подзарядки на протяжении всего рабочего дня, хотя и без ощутимого запаса.

Наконец, нагрузочный режим позволяет имитировать максимальную нагрузку и оценить способность ноутбука работать в стрессовом режиме. Результат – 1 час 42 минуты.

Протестированная недавно модель ASUS TUF Gaming A15 обладала сравнимой аппаратной конфигурацией, но располагала АКБ емкостью 90 Вт*ч. Как видно, герой обзора показал результаты скромнее, но весьма неплохие для данного аккумулятора. Стоит отметить, что наш ноутбук относится к тестовым образцам; коммерческие экземпляры получат более свежие версии ПО, что положительно скажется на времени автономной работы.

И если у пользователя нет нужды в максимально возможном запасе автономности, необязательно делать акцент на увеличенном аккумуляторе. В большинстве задач хватит базовой емкости. Это позволит сэкономить на массе устройства или установить жесткий диск, если такая необходимость возникнет.

Заключение

Обновленная линейка ноутбуков TUF Gaming вышла приятной в плане дизайна и хорошо подойдет как геймерам, так и в качестве рабочей станции. Чтобы не превысить бюджет, пришлось отказаться от цельнометаллического корпуса, отдав предпочтение пластиковым панелям, металлической осталась верхняя крышка, да и то лишь в одном цветовом исполнении. Зато качество не пострадало, каждый элемент корпуса точно зафиксирован на своем месте, никаких лишних зазоров или подвижных деталей не наблюдается.

Появление новых ЦП AMD позволило добиться высокой производительности в доступном ценовом сегменте. Они выполнены по современному техпроцессу и наделены всеми необходимыми технологиями, что обеспечивает невысокое энергопотребление и солидную производительность. И вполне заслуженно процессоры Ryzen становятся все популярнее. А среди игровых особенностей отметим многоцветную Aura подсветку клавиатуры с возможностью настройки режимов, цветов и специальных профилей. Да и сама клавиатура оптимизирована для игр. Например, расширенная клавиша «Пробел» обеспечит более комфортное нажатие.

Основной вопрос к данной модели связан с графикой. Предусмотрено две версии дискретной графики из семейства GeForce GTX, но пользователю недоступно новое поколение GeForce RTX. Почему? Ведь у собрата TUF Gaming A15 такая модификация есть. Логичного ответа на этот вопрос не нашлось. Остается надеяться на появление такой конфигурации в дальнейшем.

Если вам требуется максимум дискового пространства для хранения файлов, можно отказаться от аккумулятора большей емкости в пользу дополнительного жесткого диска. Конечно, автономность станет скромнее, но даже в таком варианте она остается на неплохом уровне.

В итоге перед нами удачное сочетание стоимости и характеристик. Причем ярко выраженных компромиссов нет. Конструкторы постарались уложиться в бюджет, сохранив объективно необходимые параметры за счет отказа от некоторых излишеств.

Алексей Пащук

Выражаем благодарность: