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Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров

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В данном обзоре будет протестировано несколько конфигураций игровых ПК, находящихся в ценовом диапазоне до 35 000 рублей.

Цикл материалов «Выбор оптимальной конфигурации игрового ПК» носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не является истиной в последней инстанции. Стоимость комплектующих формировалась путем анализа цен нескольких крупных московских магазинов. На их основе был рассчитан среднеарифметический ценник.

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Производители комплектующих указаны исключительно в справочных целях. Наши читатели вольны подбирать конкретные конфигурации, основываясь на личных предпочтениях в пользу того или иного бренда.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Режимы работы игровых компьютеров

Номинал:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (номинал).
Разгон:
  • Процессор (номинал) + видеокарта (разгон).

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

В проекте Control первую скрипку играли видеокарты, а не процессоры. В результате на первых трех строчках расположились системы с ускорителями Radeon RX 580, Radeon RX 570 и GeForce GTX 1650 Super. Игра оказалась настолько требовательной к графической подсистеме, что приемлемую производительность смогли обеспечить только конфигурации с разогнанными видеокартами Radeon RX 580.

Deliver Us The Moon

Настройки графики:
  • Версия 1.4.2.
  • DirectX 12.
  • Сглаживание - TAA-высокое.
  • NVIDIA DLSS - выключена.
  • Качество пост-обработки - эпическое.
  • Качество текстур - эпическое.
  • Разрешение теней - эпическое.
  • Трассировка лучей - выключена.

1920х1080

Разгон

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 1% low и average FPS

В фантастическом приключении Deliver Us The Moon сложилась ситуация, похожая на расклад сил в проекте Control. С той лишь разницей, что связки с разогнанными, более-менее мощными графическими ускорителями показали высокие результаты.

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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 1% low и average FPS

В автогонке F1 2019 уверенно лидировала система Core i3-9100F & GeForce GTX 1650 Super. Второе место заняла конфигурация Core i3-9100F & Radeon RX 570, а третью строчку разделили связки Pentium G5420 & GeForce GTX 1650 Super и Core i3-9100F & GeForce GTX 1650.

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Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон

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 1% low и average FPS

Стратегия Mount & Blade II: Bannerlord предъявила настолько суровые требования к мощности процессоров и видеокарт, что ни один участник тестирования не смог обеспечить комфортную производительность. Особенно печально выглядели результаты конфигураций с двухъядерными процессорами.

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SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1920х1080

Разгон

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 1% low и average FPS

Игра SnowRunner, посвященная любителям бездорожья, оказалась не менее требовательной к мощности видеокарт и процессоров, чем прошлый проект. В результате только разогнанная связка Core i3-9100F & GeForce GTX 1650 Super продемонстрировала приемлемую производительность.

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Предыдущие материалы Phoenix

Страницы материала
Вступление, Control, Deliver Us The Moon, F1 2019, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner
Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood, заключение
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Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
39
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Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: июнь 2020
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Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3200 Patriot Viper RGB (PVR416G320C6K) объемом 16 Гбайт
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12 июня 2020 43
Игровой компьютер до 35 тысяч рублей: июнь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
14 июня 2020 39
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2 июня 2020 373
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре SnowRunner
8 июня 2020 33
Масштабное тестирование процессоров: 13 CPU в 27 режимах в 28 тестах
8 июня 2020 120
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 5 3600 в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
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