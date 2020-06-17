Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020
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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 7 000 до 12 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х1440.
В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом классе, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.
- Core i5-9400F;
- Core i3-9350KF;
- Core i3-8350K;
- Ryzen 5 3500Х;
- Ryzen 5 3500;
- Ryzen 7 2700;
- Ryzen 5 2600Х;
- Ryzen 5 2600;
- Ryzen 7 1700;
- Ryzen 5 1600.
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Результаты тестов: сравнение производительности
ControlНастройки графики:
- Версия 1.09.
- DirectX 12
- Уровень детализации - высокий.
- Разрешение текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - высокая.
- Разрешение теней - высокое.
- Фильтрация теней - средняя.
- Объемное освещение - высокое.
- Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
- Качество отражений на экране - высокое.
- Качество общих отражений - высокое.
- Сглаживание (MSAA) - 4X.
- Зернистость изображения - включена.
- Технология NVIDIA DLSS - выключена.
- Качество трассировки лучей - выключено.
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
Игра Control предъявила к мощности процессоров околонулевые требования, поэтому все участники тестирования показали абсолютно равные результаты.
F1 2019Настройки графики:
- Версия 1.22.
- DirectX 12
- Полноэкранное сглаживание - TAA.
- Анизотропная фильтрация - 16Х.
- Качество освещения - очень высокое.
- Качество пост-обработки - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Качество теней от дыма - высокое.
- Дополнительные тени от дыма - включены.
- Качество частиц - высокое.
- Качество зрителей - очень высокое.
- Качество зеркал - очень высокое.
- Рассеянное затенение - HBAO+.
- Качество пространственных отражений - очень высокое.
- Качество стриминга текстур - очень высокое.
- Качество отражений - очень высокое.
- Качество погодных эффектов - очень высокое.
- Качество поверхностей - очень высокое.
- Качество тормозных следов - высокое.
- Смещение меток трения - включено.
- Тени SSRT - выключены.
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
В королевской гонке F1 2019 в штатном режиме лидировал процессор Ryzen 5 3500X. Второе место разделили модели Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500. На третьей позиции расположились CPU Core i5-9400F и Core i3-8350K. После разгона в схватку за первую строчку вступили сразу три ЦП: Core i3-9350KF, Core i3-8350K и Ryzen 5 3500.
Far Cry 5Настройки графики:
- Версия 1.0.11.
- DirectX 11.
- Качество фильтрации текстур - максимальное.
- Качество теней - максимальное.
- Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
- Качество окружения - максимальное.
- Качество воды - высокое.
- Качество ландшафта - высокое.
- Качество объемного тумана - высокое.
- Сглаживание - SMAA.
- Размытие в движении - включено.
- Масштаб поля зрения - 90.
- Масштаб разрешения - 1.0.
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
В боевике Far Cry 5 в номинальном режиме работы на первом месте расположился процессор Ryzen 5 3500X. Вторую строчку разделили CPU Core i5-9400F, Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500. После разгона первое место оккупировали сразу три модели: Core i3-9350KF, Core i3-8350K и Ryzen 5 3500X.
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Mount & Blade II: BannerlordНастройки графики:
- Версия 1.4.0.
- DirectX 11.
- Количество солдат - 750 (320 х 430).
- Качество звуковых каналов - высокое (512).
- Качество шейдеров - высокое.
- Запас потоковой передачи текстур - высокий.
- Качество текстур - высокое.
- Качество теней - очень высокое.
- Тип теней - статические и динамические.
- Фильтрация теней - PCF.
- Детализация частиц - высокая.
- Качество частиц - высокое.
- Качество листвы - очень высокое.
- Детали персонажа - очень высокие.
- Детали окружения - очень высокие.
- Качество поверхности - высокое.
- Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
- Сложное затенение - TSAO.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Качество высокое - высокое.
- Сглаживание - TSMAA x2.
- Качество молний - высокое.
- Прорисовка деталей - очень высокая.
- Глубина резкости - включена.
- Пространственные отражения - включены.
- Симуляция ткани - включена.
- Интерактивная трава - включена.
- Солнечные лучи - включены.
- Рассеивания на субповерхностях - включены.
- Тесселяция - включена.
- Блики - включены.
- Зернистость изображения - включена.
- Размытие в движении - включено.
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
В стратегии Mount & Blade II: Bannerlord лидировал процессор Ryzen 5 3500X. Вторую позицию заняли модели Core i5-9400F и Ryzen 5 3500. Третье место осталось за ЦП Ryzen 7 2700 и Ryzen 5 2600X. После разгона первые три позиции заняли процессоры компании AMD: Ryzen 7 2700, Ryzen 5 3500X, Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 3500.
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SnowRunnerНастройки графики:
- Версия 4.9.
- DirectX 11.
- Сглаживание - FXAA.
- Зернистость - включена.
- FOV от третьего лица - 80.
- Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
- Плотность травы - ультра высокая.
- Качество объектов - ультра высокое.
- Качество симуляции - ультра высокое.
- Качество теней - ультра высокое.
- Качество текстур - ультра высокое.
- Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
- Рассеянное затенение - включено.
- Качество воды - высокое.
- Объемный туман - включен.
- Солнечные лучи - включены.
- Зеркала - включены.
1920х1080Разгон
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2560х1440Разгон
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1% low и average FPS
В хардкорном оффроаде SnowRunner первую строчку заняла модель Ryzen 5 3500X. Второе место разделили сразу три CPU: Core i3-9350KF, Core i3-8350K и Ryzen 5 3500.
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