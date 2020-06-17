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Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 12 тысяч рублей: июнь 2020

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Новейший i9 10900 поступил в Регард
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Новейшая <b>LGA 1200 Asrock за 5 т.р.</b> в Ситилинке!


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В данном обзоре будут протестированы процессоры, находящиеся в ценовом диапазоне от 7 000 до 12 000 рублей. Тесты CPU пройдут в двух разрешениях: 1920 х 1080 и 2560 х1440.

В итоге будет получена наглядная картина расстановки сил в этом классе, а также определены решения, наиболее привлекательные для покупки.

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Героями данного обзора стали следующие модели ЦП:

  • Core i5-9400F;
  • Core i3-9350KF;
  • Core i3-8350K;

  • Ryzen 5 3500Х;
  • Ryzen 5 3500;
  • Ryzen 7 2700;
  • Ryzen 5 2600Х;
  • Ryzen 5 2600;
  • Ryzen 7 1700;
  • Ryzen 5 1600.

Тестовая конфигурация, инструментарий и методика тестирования

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Результаты тестов: сравнение производительности

Control

Настройки графики:
  • Версия 1.09.
  • DirectX 12
    • Уровень детализации - высокий.
    • Разрешение текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - высокая.
    • Разрешение теней - высокое.
    • Фильтрация теней - средняя.
    • Объемное освещение - высокое.
    • Преграждение окружающего света в экранном пространстве - включено.
    • Качество отражений на экране - высокое.
    • Качество общих отражений - высокое.
    • Сглаживание (MSAA) - 4X.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Технология NVIDIA DLSS - выключена.
    • Качество трассировки лучей - выключено.

1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

Игра Control предъявила к мощности процессоров околонулевые требования, поэтому все участники тестирования показали абсолютно равные результаты.

F1 2019

Настройки графики:
  • Версия 1.22.
  • DirectX 12
    • Полноэкранное сглаживание - TAA.
    • Анизотропная фильтрация - 16Х.
    • Качество освещения - очень высокое.
    • Качество пост-обработки - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Качество теней от дыма - высокое.
    • Дополнительные тени от дыма - включены.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество зрителей - очень высокое.
    • Качество зеркал - очень высокое.
    • Рассеянное затенение - HBAO+.
    • Качество пространственных отражений - очень высокое.
    • Качество стриминга текстур - очень высокое.
    • Качество отражений - очень высокое.
    • Качество погодных эффектов - очень высокое.
    • Качество поверхностей - очень высокое.
    • Качество тормозных следов - высокое.
    • Смещение меток трения - включено.
    • Тени SSRT - выключены.

1920х1080

Разгон

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 Номинал

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

В королевской гонке F1 2019 в штатном режиме лидировал процессор Ryzen 5 3500X. Второе место разделили модели Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500. На третьей позиции расположились CPU Core i5-9400F и Core i3-8350K. После разгона в схватку за первую строчку вступили сразу три ЦП: Core i3-9350KF, Core i3-8350K и Ryzen 5 3500.

Far Cry 5

Настройки графики:
  • Версия 1.0.11.
  • DirectX 11.
    • Качество фильтрации текстур - максимальное.
    • Качество теней - максимальное.
    • Качество геометрии мира и растительности - максимальное.
    • Качество окружения - максимальное.
    • Качество воды - высокое.
    • Качество ландшафта - высокое.
    • Качество объемного тумана - высокое.
    • Сглаживание - SMAA.
    • Размытие в движении - включено.
    • Масштаб поля зрения - 90.
    • Масштаб разрешения - 1.0.

1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

В боевике Far Cry 5 в номинальном режиме работы на первом месте расположился процессор Ryzen 5 3500X. Вторую строчку разделили CPU Core i5-9400F, Core i3-9350KF и Ryzen 5 3500. После разгона первое место оккупировали сразу три модели: Core i3-9350KF, Core i3-8350K и Ryzen 5 3500X.

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Mount & Blade II: Bannerlord

Настройки графики:
  • Версия 1.4.0.
  • DirectX 11.
    • Количество солдат - 750 (320 х 430).
    • Качество звуковых каналов - высокое (512).
    • Качество шейдеров - высокое.
    • Запас потоковой передачи текстур - высокий.
    • Качество текстур - высокое.
    • Качество теней - очень высокое.
    • Тип теней - статические и динамические.
    • Фильтрация теней - PCF.
    • Детализация частиц - высокая.
    • Качество частиц - высокое.
    • Качество листвы - очень высокое.
    • Детали персонажа - очень высокие.
    • Детали окружения - очень высокие.
    • Качество поверхности - высокое.
    • Количество рэгдолл-моделей - неограниченное.
    • Сложное затенение - TSAO.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Качество высокое - высокое.
    • Сглаживание - TSMAA x2.
    • Качество молний - высокое.
    • Прорисовка деталей - очень высокая.
    • Глубина резкости - включена.
    • Пространственные отражения - включены.
    • Симуляция ткани - включена.
    • Интерактивная трава - включена.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Рассеивания на субповерхностях - включены.
    • Тесселяция - включена.
    • Блики - включены.
    • Зернистость изображения - включена.
    • Размытие в движении - включено.

1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

В стратегии Mount & Blade II: Bannerlord лидировал процессор Ryzen 5 3500X. Вторую позицию заняли модели Core i5-9400F и Ryzen 5 3500. Третье место осталось за ЦП Ryzen 7 2700 и Ryzen 5 2600X. После разгона первые три позиции заняли процессоры компании AMD: Ryzen 7 2700, Ryzen 5 3500X, Ryzen 7 1700 и Ryzen 5 3500.

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SnowRunner

Настройки графики:
  • Версия 4.9.
  • DirectX 11.
    • Сглаживание - FXAA.
    • Зернистость - включена.
    • FOV от третьего лица - 80.
    • Дистанция прорисовки ландшафта - ультра высокая.
    • Плотность травы - ультра высокая.
    • Качество объектов - ультра высокое.
    • Качество симуляции - ультра высокое.
    • Качество теней - ультра высокое.
    • Качество текстур - ультра высокое.
    • Фильтрация текстур - анизотропная 16Х.
    • Рассеянное затенение - включено.
    • Качество воды - высокое.
    • Объемный туман - включен.
    • Солнечные лучи - включены.
    • Зеркала - включены.

1920х1080

Разгон

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2560х1440

Разгон

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 1% low и average FPS

В хардкорном оффроаде SnowRunner первую строчку заняла модель Ryzen 5 3500X. Второе место разделили сразу три CPU: Core i3-9350KF, Core i3-8350K и Ryzen 5 3500.

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Вступление, Control, F1 2019,Far Cry 5, Mount & Blade II: Bannerlord, SnowRunner
Strange Brigade, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Wolfenstein: Youngblood, итоговые результаты
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