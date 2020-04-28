Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году
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Оглавление
- Вступление
- Краткий обзор магазина Keysworlds
- Лучшие предложения на Microsoft Office
- Акция на Windows 10
- Оплата заказа
Вступление
В последнее время люди стали чаще жаловаться на падение продуктивности труда. В первую очередь большое количество негодования связано с массовым переходом на удаленную работу. При посещении офиса человек заканчивает свои дела в установленное время и отправляется домой.
В то же время дома рабочий день начинается утром и длится до поздней ночи. Одной из причин падения продуктивности является то, что при переходе на «удаленку» все важное программное обеспечение остается в офисе...
рекламаЭту проблему позволяет решить интернет-магазин ключей для ПО Keysworlds со своими специальными предложениями.
Краткий обзор магазина Keysworlds
Сайт интернет-магазина имеет простой дизайн, но при этом не лишен основных функций. Главная страница изобилует списком самых популярных предложений на момент посещения магазина. При написании статьи в разделе Hot Deals были футбольные симуляторы FIFA 20 и Pro Evolution Soccer 2020, подписка Xbox Live Gold на год и шутер от первого лица Rage 2.
Живой чат с представителями техподдержки отсутствует. Поэтому при необходимости консультации придется воспользоваться контактами, указанными внизу сайта. Отметим, что из любой страницы интернет-магазина можно в один клик перейти к списку лицензий для игр.
рекламаВ Keysworlds есть ключи для самых разных проектов. Для владельцев игровых приставок Microsoft и Sony доступны только подписки на сервисы Xbox Live и PS Plus, а также подарочные сертификаты на разные суммы.
Лучшие предложения на Microsoft Office
Одним из самых важных решений для работы является пакет Microsoft Office. В магазине Keysworlds ключи на софт доступны по самым низким ценам в 2020 году. Скидка составляет 50% от полной стоимости.
Итак, лицензия на Microsoft Office 2016 Professional Plus для одного ПК обойдется лишь в 21.65 доллара. Версия для пяти персональных компьютеров стоит 56.34 доллара. Такие цены доступны с промо-кодом OFSI50.
Этот же купон дает возможность сэкономить 50% на заказе Microsoft Office 2019 Professional Plus. Ключ для одного ПК стоит 32.27 доллара, а для пяти – 82.05 доллара. Кроме того, на сайте Keysworlds предлагается Microsoft Office 365 Professional Plus. Это эффективное и безопасное решение, которое дает возможность легко сотрудничать с командой в любое время из любой точки. Стоимость составляет 16.84 доллара за ключ для одного компьютера.
Американская компания не забывает и о студентах. Она выпустила пакет Microsoft Office Home and Student. Это прекрасное решение для семейной работы с документами и учебы. Оно содержит наиболее популярные программы MS Office:
- Word;
- PowerPoint;
- Excel;
- OneNote.
Разовая покупка Microsoft Office Home and Student 2016 обойдется в 20.67 доллара. Стоимость версии 2019 года составляет около 40 долларов для одного пользователя. Скидка доступна с промо-кодом OFSI50.
Для владельцев техники Apple скидки тоже есть. Например, Microsoft Office 2016 Home and Business for Mac обойдется почти в 33 доллара, а Office 2019 Home and Business for Mac стоит около 52 долларов. Все это по промо-коду OFSI50, который, напомним, дает 50-процентную скидку на ключи для ПО.
Пакет для ПК компании Apple включает программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Отметить стоит интегрированный сервис OneDrive и поддержку дисплеев Retina Display.
Еще одним предложением, доступным со скидкой 50% по промо-коду OFSI50, является Microsoft Project Professional. Это высокоэффективное решение для управления проектами и ресурсами. Оно дает возможность систематизировать проекты и быстро получить информацию о ходе их выполнения за счет отчетов.
MS Project Professional обеспечивает интеграцию со Skype for Business для отправки сообщений всем лицам, принимающим участие в работе над реализацией проекта. С помощью данного приложения можно создавать прогноз предполагаемых изменений, а программы из магазина Office дают возможность расширить функциональность.
Стоимость Microsoft Project Professional 2019 для одного персонального компьютера – чуть более 19 долларов по скидке. Стоимость ключа на Project Professional 2016 составляет около 15 долларов.
Акция на Windows 10
Отдельно стоит сказать, что в магазине Keysworlds доступна скидка на Windows 10. С купоном KWLE38 можно сэкономить 38% от полной стоимостью ключа для операционной системы. Так, стоимость лицензии для Windows 10 Home составляет 10.17 доллара, а для Professional – 9.49 доллара. Ключ Windows 10 Pro для двух ПК обойдется в 15.59 доллара.
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Еще больше на покупке лицензии для Windows 10 можно сэкономить, приобретая ее вместе с ключом для Microsoft Office по промо-коду OFSI50. Например, Windows 10 Pro в паре с MS Office 2016 Pro обойдется в 25.6 доллара, а с MS Office 2019 Pro – в 38.29 доллара.
Windows 10 Home в комплекте с MS Office 2016 Pro в магазине Keysworlds стоит 24.94 доллара. За домашнюю версию ОС и Office 2019 Pro нужно отдать 39.38 доллара.
Оплата заказа
Купленные ключи будут отправлены на электронную почту, поэтому перед оформлением заказа необходимо создать учетную запись. После добавления продукта в корзину нужно перейти к списку покупок и ввести код скидочного купона.
рекламаНа скриншоте выше вы можете видеть, как при вводе кода KWLE38 стоимость ОЕМ-лицензии на Windows 10 Pro для двух ПК снизилась с 25.14 доллара до 15.59 доллара.
Далее остается только выбрать способ и оплатить заказ. Ключи для активации в течение нескольких минут придут на указанный при регистрации адрес электронной почты. При возникновении проблем следует связаться с техподдержкой по адресу service@keysworlds.com.
В таблице ниже мы собрали вместе наиболее выгодные предложения из магазина Keysworlds.
|Продукт
|Промо-код
|Скидка
|Стоимость
|Office 2016 Professional Plus (1 ПК)
|OFSI50
|50%
|$21.65
|Office 2019 Professional Plus (1 ПК)
|OFSI50
|50%
|$32.27
|Microsoft Office 2019 Professional Plus (5 ПК)
|OFSI50
|50%
|$82.05
|Microsoft Office 2016 Professional Plus (5 ПК)
|OFSI50
|50%
|$56.34
|Microsoft Office 365 Professional Plus (1 ПК)
|OFSI50
|50%
|$16.84
|Microsoft Office 2016 Home and Student
|OFSI50
|50%
|$20.67
|Microsoft Office 2019 Home and Student
|OFSI50
|50%
|$39.62
|Office 2016 Home and Business for Mac
|OFSI50
|50%
|$32.82
|Office 2019 Home and Business for Mac
|OFSI50
|50%
|$51.96
|Microsoft Project Professional 2019 (1 ПК)
|OFSI50
|50%
|$19.14
|Microsoft Project Professional 2016 (1 ПК)
|OFSI50
|50%
|$14.77
|Windows 10 Professional + Office 2016 Pro
|OFSI50
|50%
|$25.6
|Windows 10 Home + Office 2016 Pro
|OFSI50
|50%
|$24.94
|Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 Pro
|OFSI50
|50%
|$38.29
|Windows 10 Home + Office 2019 Pro
|OFSI50
|50%
|$39.38
|Windows 10 Home (1 ПК)
|KWLE38
|38%
|$10.17
|Windows 10 Professional (1 ПК)
|KWLE38
|38%
|$9.49
|Windows 10 Pro Professional (2 ПК)
|KWLE38
|38%
|$15.59
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