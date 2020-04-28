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Интернет-магазин Keysworlds предлагает самые дешевые ключи на Microsoft Office в 2020 году

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MSI 2070 - снижение цен несмотря на падение рубля
-14 тр на 2080 Super - цена рухнула на довирусный уровень
2080 Ti - цена упала на порядок
i9 9900 дешевеет, имеет смысл брать

Оглавление

Вступление

В последнее время люди стали чаще жаловаться на падение продуктивности труда. В первую очередь большое количество негодования связано с массовым переходом на удаленную работу. При посещении офиса человек заканчивает свои дела в установленное время и отправляется домой.

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В то же время дома рабочий день начинается утром и длится до поздней ночи. Одной из причин падения продуктивности является то, что при переходе на «удаленку» все важное программное обеспечение остается в офисе...

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Эту проблему позволяет решить интернет-магазин ключей для ПО Keysworlds со своими специальными предложениями.

Краткий обзор магазина Keysworlds

Сайт интернет-магазина имеет простой дизайн, но при этом не лишен основных функций. Главная страница изобилует списком самых популярных предложений на момент посещения магазина. При написании статьи в разделе Hot Deals были футбольные симуляторы FIFA 20 и Pro Evolution Soccer 2020, подписка Xbox Live Gold на год и шутер от первого лица Rage 2.

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Живой чат с представителями техподдержки отсутствует. Поэтому при необходимости консультации придется воспользоваться контактами, указанными внизу сайта. Отметим, что из любой страницы интернет-магазина можно в один клик перейти к списку лицензий для игр.

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В Keysworlds есть ключи для самых разных проектов. Для владельцев игровых приставок Microsoft и Sony доступны только подписки на сервисы Xbox Live и PS Plus, а также подарочные сертификаты на разные суммы.

Лучшие предложения на Microsoft Office

Одним из самых важных решений для работы является пакет Microsoft Office. В магазине Keysworlds ключи на софт доступны по самым низким ценам в 2020 году. Скидка составляет 50% от полной стоимости.

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Итак, лицензия на Microsoft Office 2016 Professional Plus для одного ПК обойдется лишь в 21.65 доллара. Версия для пяти персональных компьютеров стоит 56.34 доллара. Такие цены доступны с промо-кодом OFSI50.

Этот же купон дает возможность сэкономить 50% на заказе Microsoft Office 2019 Professional Plus. Ключ для одного ПК стоит 32.27 доллара, а для пяти – 82.05 доллара. Кроме того, на сайте Keysworlds предлагается Microsoft Office 365 Professional Plus. Это эффективное и безопасное решение, которое дает возможность легко сотрудничать с командой в любое время из любой точки. Стоимость составляет 16.84 доллара за ключ для одного компьютера.

Американская компания не забывает и о студентах. Она выпустила пакет Microsoft Office Home and Student. Это прекрасное решение для семейной работы с документами и учебы. Оно содержит наиболее популярные программы MS Office:

  • Word;
  • PowerPoint;
  • Excel;
  • OneNote.

Разовая покупка Microsoft Office Home and Student 2016 обойдется в 20.67 доллара. Стоимость версии 2019 года составляет около 40 долларов для одного пользователя. Скидка доступна с промо-кодом OFSI50.

Для владельцев техники Apple скидки тоже есть. Например, Microsoft Office 2016 Home and Business for Mac обойдется почти в 33 доллара, а Office 2019 Home and Business for Mac стоит около 52 долларов. Все это по промо-коду OFSI50, который, напомним, дает 50-процентную скидку на ключи для ПО.

Пакет для ПК компании Apple включает программы Word, Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Отметить стоит интегрированный сервис OneDrive и поддержку дисплеев Retina Display.

Еще одним предложением, доступным со скидкой 50% по промо-коду OFSI50, является Microsoft Project Professional. Это высокоэффективное решение для управления проектами и ресурсами. Оно дает возможность систематизировать проекты и быстро получить информацию о ходе их выполнения за счет отчетов.

MS Project Professional обеспечивает интеграцию со Skype for Business для отправки сообщений всем лицам, принимающим участие в работе над реализацией проекта. С помощью данного приложения можно создавать прогноз предполагаемых изменений, а программы из магазина Office дают возможность расширить функциональность.

Стоимость Microsoft Project Professional 2019 для одного персонального компьютера – чуть более 19 долларов по скидке. Стоимость ключа на Project Professional 2016 составляет около 15 долларов.

Акция на Windows 10

Отдельно стоит сказать, что в магазине Keysworlds доступна скидка на Windows 10. С купоном KWLE38 можно сэкономить 38% от полной стоимостью ключа для операционной системы. Так, стоимость лицензии для Windows 10 Home составляет 10.17 доллара, а для Professional – 9.49 доллара. Ключ Windows 10 Pro для двух ПК обойдется в 15.59 доллара.

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Еще больше на покупке лицензии для Windows 10 можно сэкономить, приобретая ее вместе с ключом для Microsoft Office по промо-коду OFSI50. Например, Windows 10 Pro в паре с MS Office 2016 Pro обойдется в 25.6 доллара, а с MS Office 2019 Pro – в 38.29 доллара.

Windows 10 Home в комплекте с MS Office 2016 Pro в магазине Keysworlds стоит 24.94 доллара. За домашнюю версию ОС и Office 2019 Pro нужно отдать 39.38 доллара.

Оплата заказа

Купленные ключи будут отправлены на электронную почту, поэтому перед оформлением заказа необходимо создать учетную запись. После добавления продукта в корзину нужно перейти к списку покупок и ввести код скидочного купона.

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На скриншоте выше вы можете видеть, как при вводе кода KWLE38 стоимость ОЕМ-лицензии на Windows 10 Pro для двух ПК снизилась с 25.14 доллара до 15.59 доллара.

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Далее остается только выбрать способ и оплатить заказ. Ключи для активации в течение нескольких минут придут на указанный при регистрации адрес электронной почты. При возникновении проблем следует связаться с техподдержкой по адресу service@keysworlds.com.

В таблице ниже мы собрали вместе наиболее выгодные предложения из магазина Keysworlds.

Продукт Промо-код Скидка Стоимость
Office 2016 Professional Plus (1 ПК)OFSI5050%$21.65
Office 2019 Professional Plus (1 ПК)OFSI5050%$32.27
Microsoft Office 2019 Professional Plus (5 ПК)OFSI5050%$82.05
Microsoft Office 2016 Professional Plus (5 ПК)OFSI5050%$56.34
Microsoft Office 365 Professional Plus (1 ПК)OFSI5050%$16.84
Microsoft Office 2016 Home and StudentOFSI5050%$20.67
Microsoft Office 2019 Home and StudentOFSI5050%$39.62
Office 2016 Home and Business for MacOFSI5050%$32.82
Office 2019 Home and Business for MacOFSI5050%$51.96
Microsoft Project Professional 2019 (1 ПК)OFSI5050%$19.14
Microsoft Project Professional 2016 (1 ПК)OFSI5050%$14.77
Windows 10 Professional + Office 2016 ProOFSI5050%$25.6
Windows 10 Home + Office 2016 ProOFSI5050%$24.94
Windows 10 Pro + Microsoft Office 2019 ProOFSI5050%$38.29
Windows 10 Home + Office 2019 ProOFSI5050%$39.38
Windows 10 Home (1 ПК)KWLE3838%$10.17
Windows 10 Professional (1 ПК)KWLE3838%$9.49
Windows 10 Pro Professional (2 ПК)KWLE3838%$15.59

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mpanasovsky

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