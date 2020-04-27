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Топ лучших процессоров для игрового компьютера до 20 тысяч рублей: апрель 2020

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В проекте Assassin's Creed Origins лидировали процессоры Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600. На втором месте расположились модели Core i5-9600KF и Ryzen 7 2700X. Примечательно, что старший представитель компании Intel только после разгона сумел вплотную приблизиться к лидерам.

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В шутере Borderlands 3 все процессоры продемонстрировали абсолютно равную производительность.

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В проекте Gears 5 между процессорами Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600, Core i5-9600KF и Core i5-9500F был зафиксирован паритет.

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В знаменитой игре Grand Theft Auto V лидировал старший процессор компании Intel. Следом за ним расположились модели «зеленых» поколения Zen2.

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В вестерне Red Dead Redemption 2 подопытные продемонстрировали близкую производительность.

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В проекте, посвященном похождениям Геральта, на первой строчке расположился процессор Core i5-9600KF. Вторую позицию разделили сразу три модели: Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600 и Core i5-9500F.

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В стратегии Total War: Three Kingdoms в очередной раз наблюдались близкие результаты. Правда, справедливости ради стоит отметить, что процессоры компании AMD были немного быстрее конкурентов из Intel.

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В проекте World War Z наблюдалась уже ставшая традиционной картина: представители обеих лагерей продемонстрировали приблизительно равные результаты.

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По диаграмме среднегеометрической производительности ЦП в восьми играх видно, что в штатном режиме лидировали сразу четыре процессора: Core i5-9600KF, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3600 и Core i5-9500F. После разгона на первой позиции остались три модели: Core i5-9600KF, Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600.

Все участники данного тестирования обеспечили комфортную производительность, как в обоих режимах работы, так и в разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

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По соотношению цена/производительность лучшими кандидатами для покупки были процессоры Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 2700Х.

По итогам данного тестирования я могу порекомендовать для приобретения процессор Ryzen 5 3600. Данная модель продемонстрировала топовую производительность, при этом была лидером в такой важной дисциплине, как соотношение цена/производительность.

Спорной альтернативой может стать восьмиядерный сородич Ryzen 7 2700X. В перспективе на ближайшие годы могут очень пригодиться 8/16 процессорных потоков, однако здесь и сейчас данная модель была медленнее и менее выгодной для покупки, нежели Ryzen 5 3600.

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Также необходимо упомянуть о старшем процессоре Intel – Core i5-9600KF. Он показал отличные результаты, сумев на равных конкурировать с моделями Ryzen 5 3600X и Ryzen 5 3600. Однако его слабым местом стала цена, из-за которой он оказался далеко не самым привлекательным для покупки. Компании Intel необходимо немного снизить стоимость этой модели, что сразу вернет ее в ряды лучших процессоров данного ценового сегмента.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС

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