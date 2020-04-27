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Обзор сервиса ZenMate VPN: принцип работы, преимущества, стоимость и акция (дополнено)

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Оглавление

Вступление

Пандемия коронавируса заперла граждан многих стран мира в своих домах. Россия не стала исключением. В связи с этим потребление контента в Сети начало существенно расти. Но многие пользователи столкнулись с тем, что часть зарубежных сервисов потокового вещания на территории РФ заблокирована. Например, вы знали, что жители России получают доступ лишь к 15% контента, доступного на Netflix? Решить эту, а также множество других задач, поможет VPN. Далее мы расскажем о ZenMate VPN.

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VPN или Virtual Private Network представляет собой виртуальную частную сеть, которая наряду с предоставлением доступа к контенту на популярных стриминговых сервисах решает и другие важные проблемы. Глобальность всемирной паутины предполагает возникновение рисков потери конфиденциальности информации. Например, вы можете подключиться к точке доступа Wi-Fi в ресторане, а тем временем ваши данные отправятся к хакеру, который находится в тысячах километрах от вас.

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Передача информации по незащищенным каналам означает, что за вашими действиями в Сети могут наблюдать. Один из видов проявления этого – реклама. Вы можете один раз поискать в Google чехол для смартфона, и рекламные объявления от магазинов таких аксессуаров будут преследовать вас ещё очень долго. Посыпать голову пеплом раньше времени не стоит. С высокой долей вероятности информация о ваших действиях останется только у вашего провайдера, но и наплевательски к этому подходить тоже не нужно. Никто не может гарантировать, что вы не станете жертвой мошенников и вместо сайта VK.com в рекламном блоке получите WK.com. Фишинг хоть и стал с годами менее действенным инструментом в руках мошенников, но банальную невнимательность никто не отменял.

Не стоит забывать и о некоторых ограничениях, за которые нужно поблагодарить Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Получить доступ к сайту или к мессенджеру Telegram, который тоже попал под санкции со стороны ведомства, несмотря на его блокировку, всё-таки можно. И здесь мы возвращаемся к термину VPN. Подобный способ подключения к Сети гарантирует анонимность и защиту ваших персональных данных путём шифрования.

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Практически все VPN-сервисы можно разделить на платные и бесплатные. Правда, у последних отсутствие платы за использование нельзя назвать преимуществом. Если вы не хотите платить за сервис, придётся пойти на множество компромиссов. Это и очень жесткие ограничения скорости передачи данных, и общее удобство использования. Но главной проблемой станет надёжность работы и безопасность информации. Поэтому внимание обращать рекомендуется на проверенные решения, которые уже заработали репутацию – с защитой трафика и сменой IP. Пускай за них придётся и заплатить. Одним из самых надёжных VPN-сервисов в мире является ZenMate VPN. Он предлагает платный и бесплатный тарифные планы.

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О ZenMate VPN

ZenMate VPN – немецкое решение, которое присутствует на рынке с 2013 года. Если мы слышим, что продукт сделан в Германии, то степень лояльности к нему автоматически повышается. Это тот самый случай. За семь лет сервис смог сделать себе имя и завоевать аудиторию. С момента создания ZenMate превратился в один из крупнейших и респектабельных VPN-сервисов с 47 млн пользователей и 3600 серверов в 74 странах мира.

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Его можно использовать на разных типах устройств – от браузеров в персональных компьютерах до умных телевизоров. Это значит, что с помощью одного аккаунта можно обеспечить шифрование и анонимность на всех гаджетах, которыми пользуются члены семьи.

Сервис предлагает идентичный набор возможностей как на Windows или MacOS, так и на Android или iOS. Разница будет заключаться лишь в пользовательском интерфейсе. И то она будет не такой заметной, чтобы вы терялись при переходе с одной операционной системы на другую.

Сильной стороной ZenMate VPN является то, что он не хранит логи, журналы активности и прочую информацию подобного характера. Это делает невозможным получение контроля над данными третьими лицами. Но о преимуществах данного VPN-сервиса мы поговорим немного позже.

Как и где работает VPN

Работа VPN-сервисов построена по общему принципу, и ZenMate VPN не исключение. Можно сказать, что технология функционирует поверх Интернета, подключиться к ней можно с любой точки мира.

Принцип работы основан на создании защищённого соединения между сервером и персональным компьютером, смартфоном или другим устройством. Зашифрованный канал обеспечивает надёжную защиту данных. Поэтому ни провайдер, ни мошенники не могут получить доступ к данным или определить ваше местоположение.

Преимущества ZenMate VPN

Как и было обещано, возвращаемся к сильным сторонам VPN-сервиса ZenMate VPN. Два преимущества мы уже затронули в статье. Первое – это то, что сервис не хранит логи и журналы. Второе – доступ к контенту. Как уже упоминалось, Netflix сделал для жителей России доступным лишь 15% своего контента. Ситуация с остальными стриминговыми сервисами если и отличается в лучшую сторону, то не очень заметно. Использование ZenMate VPN позволяет изменить локацию и получить доступ ко всему контенту.

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Ну и куда же без спортивных событий. Здесь тоже проблема кроется в региональных блокировках. С ZenMate VPN вы можете без проблем смотреть трансляции ESPN и других зарубежных каналов. VPN-сервис обеспечит доступ к онлайн-трансляциям теннисных матчей, NHL, NBA, футбольных чемпионатов Англии, Германии, Италии, США и других спортивных событий. Правда, тут вам придётся подождать, пока все они возобновятся после паузы, вызванной пандемией коронавирусной инфекции.

В данном решении применяется шифрование AES-256, что является ещё одним преимуществом немецкого продукта. Применение технологии делает перехват данных для киберпреступников не просто весьма сложным, но и даже бессмысленным процессом.

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На случай разрыва соединения предусмотрена экстренная блокировка. Эта функция выступает в качестве предохранителя для защиты цифровой личности от раскрытия в случае обрыва интернет-соединения.

Расширение ZenMate VPN является одним самых популярных расширений своей категории в магазине Google Chrome Store. Его уже загрузило свыше 3 млн пользователей. Также им пользуются миллионы пользователей веб-обозревателей Opera и Mozilla Firefox. Надёжная инфраструктура обеспечивает высокую скорость подключения и потоковую трансляцию в высоком разрешении без буферизации. На скриншоте ниже показано, что скорость скачивания и загрузки составила свыше 90 Мб/с при пинге 60 мс.

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Подытожим. Немецкий продукт отличается простым интерфейсом. Любой новичок сможет без труда разобраться в нём независимо от используемого устройства. А при возникновении трудностей в работе всегда можно связаться со службой поддержки, которая поможет оперативно решить любые вопросы.

Настройка ZenMate VPN

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Рассмотрим два способа установки сервиса: в браузере Google Chrome на ПК под управлением ОС Windows и в смартфоне на ОС Android 10. Начнём со второго.

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Приложение в Play Market называется ZenMate VPN – быстрый и безопасный WiFi VPN. После включения нужно зарегистрировать аккаунт. Для этого следует ввести адрес электронной почты и придумать пароль.

Так как на момент написания статьи я уже использовал сервис, мне осталось только заполнить поля и войти в свою учётную запись. После входа в аккаунт нужно выбрать страну. Опять же, у меня есть Ultimate-подписка, поэтому я могу выбирать из большого количества регионов. Для тех, кто не приобрёл платную подписку, будет доступно только четыре локации. О тарифных планах поговорим немного позже.

После выбора страны приложение автоматически подключится к серверу и оповестит о том, что «вы в безопасности». Для отключения от сервера нужно просто нажать на логотип. Также здесь есть пиктограмма шестерёнки. Она открывает меню с настройками и ещё несколькими разделами вроде политики конфиденциальности, при открытии которых вас всё равно отправит в мобильный браузер.

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ZenMate VPN позволяет разблокировать потоковые библиотеки Hulu, BBC iPlayer, HBO Go. Вы можете получить доступ к Amazon Prime, Netflix, ZDF, HBO Now, Globo, Fox Sport, Comedy Central, CBS. В приложении для смартфонов для этого предусмотрен отдельный раздел, именуемый «Стриминг».

Для того чтобы использовать ZenMate VPN на ПК, нужно перейти в магазин Google Chrome Store и загрузить соответствующее расширение. После установки в правом верхнем углу появится пиктограмма щита, кликнув на которую вы отправитесь на официальный сайт продукта.

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На сайте вам предложат зарегистрироваться или войти в уже существующий аккаунт. После входа в учётную запись расширение будет активировано, а цвет пиктограммы изменится с синего на зелёный.

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Тарифные планы, цена, оплата и активация

А вот сейчас перейдём к вопросу цены, которую нужно будет заплатить за возможность пользоваться всеми преимуществами ZenMate VPN. Бесплатная подписка, как уже отмечалось в статье, ограничивает число геолокаций до четырёх. Многим пользователям этого может быть достаточно, но вот с лимитом по скорости мириться готовы не все. Кроме того, бесплатно ZenMate VPN можно использовать только в качестве расширений для Google Chrome, Opera и Mozilla Firefox.

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Платный тарифный план все эти ограничения снимает. Выбирать вам придётся между тремя предложениями: на месяц, на полгода и на год. Отдельно мы остановимся на последнем варианте.

Сейчас компания проводит акцию, в рамках которой можно очень выгодно приобрести годовую подписку – со скидкой 80%. Во-первых, цена составляет лишь 159 рублей/месяц. Во-вторых, при оформлении подписки на год, её срок будет продлён ещё на шесть месяцев автоматически. Отметим, что стоимость простой подписки на месяц составляет 779 рублей. Таким образом, за 18-месячную подписку вам придётся заплатить 2862 руб. вместо 14 022.

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Кроме того, если вы оплатили тарифный план, а пользоваться ZenMate VPN не намерены, то не стоит расстраиваться из-за зря потраченных средств. Вы в любой момент можете запросить возврат денег в течение 30 дней с момента оплаты подписки. К слову, произвести оплату можно как с помощью кредитной карты, так и через систему PayPal.

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Здесь же вы сможете изменить логин и адрес указанной при регистрации электронной почты, а также задать новый пароль. Кроме того, в личном кабинете можно посмотреть список подключённых устройств, увидеть транзакции и подключить Smart TV на базе операционной системы Android TV.

Выводы

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Итак, в виде ZenMate VPN мы получаем качественный VPN-сервис, который отличается удобным интерфейсом и простотой в использовании, а главное – предлагает надёжное средство защиты личной информации. Сервис без проблем откроет вам доступ к торрентам и стриминговым библиотекам, заблокированным на региональном уровне, сохранив приватность торрентов и суперскоростное скачивание.

С ZenMate VPN можно оставаться анонимом в сети и не переживать за сохранность данных. При этом количество устройств, которые можно привязать к одной учётной записи, неограничено. И всё это сервис предлагает по весьма разумной цене.

mpanasovsky

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