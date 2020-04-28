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Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS Radeon RX 5700 XT в связке с процессором Ryzen 5 3600

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В проекте Assassin's Creed Odyssey видеокарты компаний NVIDIA и AMD показали равные результаты. Примечательно, что графические ускорители обеспечили комфортную производительность в разрешениях 1920 х 1080, 2560 х 1080, 2560 х 1440. В разрешении 3440 х 1440 для достижения указанной цели они были разогнаны, а разрешение 3840 х 2160 оказалось им не по зубам.

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В боевике Battlefield V с небольшим отрывом от соперника лидировала видеокарта GeForce RTX 2070 Super.

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В шутере Call of Duty: Modern Warfare наблюдалась противоположная картина: с незначительным превосходством над конкурентом лидировал графический ускоритель Radeon RX 5700 XT. Также стоит отметить, что для обеспечения комфортной производительности в разрешении 3840 х 2160 карты были разогнаны.

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В проекте Far Cry New Dawn между оппонентами был зафиксирован паритет.

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В боевике с элементами стелса Hitman 2 между видеокартами GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT был зафиксирован очередной паритет. Для покорения разрешения 3840 х 2160 ускорители пришлось разогнать.

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В автогонке Need for Speed Heat на первой позиции расположилась видеокарта компании AMD. С небольшим отставанием от нее на втором месте шел «зеленый» конкурент. Игра предъявила высокие требования к графической подсистеме, из-за чего оба протагониста не осилили разрешение 3840 х 2160.

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В проекте Shadow of the Tomb Raider видеокарты GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT показали равные результаты. Разрешение 3840 х 2160 в который раз не покорилось героям данного тестирования.

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В фантастическом приключении Star Wars Jedi: Fallen Order по мотивам знаменитой вселенной с небольшим превосходством над соперником лидировал графический ускоритель GeForce RTX 2070 Super. По «доброй традиции» разрешение 3840 х 2160 оказалось не по зубам обеим картам.

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По соотношению цена/производительность безоговорочным лидером была видеокарта компании AMD. Она была выгоднее для покупки, чем ее визави из NVIDIA, на впечатляющие 22-24%.

Победитель в данном тестировании не был выявлен. Видеокарты GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT оказались равными соперниками, как во всех разрешениях, так и в обоих режимах работы. Они обеспечили комфортную производительность в большинстве игр вплоть до разрешения 3440 х 1440.

Несмотря на паритет, зафиксированный между непримиримыми конкурентами, ахиллесовой пятой видеокарты NVIDIA стала ее высокая стоимость. Именно из-за нее она была менее выгоднее для покупки, чем ее соперник из AMD.

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