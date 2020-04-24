В данном материале будет изучено влияние частоты оперативной памяти DDR4 на производительность процессора Intel Core i7-8700K.

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DDR4-2666 МГц (CL17);

DDR4-2933 МГц (CL17);

DDR4-3200 МГц (CL17);

DDR4-3600 МГц (CL17);

DDR4-3866 МГц (CL17);

DDR4-4133 МГц (CL17).

Тестирование оперативной памяти проводилось в следующих режимах:

Важным нюансом при проведении тестов было то, что частоты оперативной памяти задавались с одинаковыми таймингами: 17-18-18-38-2N. Да, это не лучшим образом влияло на производительность низкочастотной DDR4, но целью материала было выявить влияние именно частоты, а не таймингов на производительность всей платформы.

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По диаграмме среднегеометрической производительности оперативной памяти в восьми играх видно, что ее частота значительно влияла на результаты процессора Core i7-8700K. Так, увеличение частоты с 2666 до 4133 МГц привело к росту производительности на 10-11%.

Теперь рассмотрим расстановку сил более детально. В тестировании наблюдалось три сценария влияния частоты оперативной памяти на производительность процессора Core i7-8700K:

Повышение частоты DDR4 почти не влияло на производительность ЦП в играх Rage 2 и World War Z.

Повышение частоты DDR4 незначительно влияло на производительность ЦП в игре Borderlands 3.

Повышение частоты DDR4 значительно влияло на производительность ЦП в играх Assassin's Creed Origins, Gears 5, Grand Theft Auto V, The Witcher 3: Wild Hunt и Star Wars Jedi: Fallen Order.

Получается, что в пяти играх из восьми повышение тактовой частоты DDR4 заметно увеличивало производительность процессора Core i7-8700K. И только в трех проектах оказывало минимальное влияние на его результаты.

Основываясь на итогах тестов можно констатировать факт, что для максимального раскрытия потенциала процессора Core i7-8700K желательно приобретать оперативную память DDR4 с как можно более высокой тактовой частотой.

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Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации:

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС