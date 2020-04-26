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Битва процессоров: Core i7-7700К VS Ryzen 5 3500Х

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В игре Assassin's Creed Odyssey в штатном режиме с небольшим отрывом от соперника лидировал процессор Ryzen 5 3500Х. После разгона между обеими моделями был зафиксирован паритет.

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В фантастическом боевике Battlefield V в номинальном режиме работы оба участника тестов показали равные результаты. После разгона вперед вышел процессор Core i7-7700К.

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В шутере Call of Duty: Modern Warfare противоборствующие стороны продемонстрировали равную производительность.

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В проекте Far Cry New Dawn в штатном режиме лидировал «зеленый» процессор, однако после разгона его догнала «синяя» модель.

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В игре Hitman 2 между процессорами Core i7-7700К и Ryzen 5 3500Х был зафиксирован относительный паритет.

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В автогонке Need for Speed Heat в зависимости от режима работы и разрешения модель компании Intel опережала своего визави на 12-16%.

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В новых приключениях Лары Крофт безоговорочным лидером был процессор Ryzen 5 3500Х.

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Star Wars Jedi: Fallen Order

Настройки графики:

  • Версия 1.02.
  • DirectX 11.
    • Максимальный FPS - 144.
    • Качество графики - эпическое.
    • Дистанция обзора - эпическая.
    • Качество теней - эпическое.
    • Качество сглаживания - эпическое.
    • Качество текстур - эпическое.
    • Качество визуальных эффектов - эпическое.
    • Качество пост-обработки - эпическое.

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В фантастическом слэшере Star Wars Jedi: Fallen Order в номинальном режиме работы на первом месте расположился представитель AMD. После разгона соперники показали приблизительно равные результаты.

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По диаграмме среднегеометрической производительности процессоров в восьми играх видно, что в штатном режиме работы с небольшим отрывом от конкурента лидировал процессор Ryzen 5 3500Х. После разгона модель Core i7-7700К догнала «зеленого» соперника, и между протагонистами был зафиксирован паритет.

Теперь давайте рассмотрим противостояние процессоров в отдельно взятых играх.

  • Процессор Core i7-7700К был быстрее модели Ryzen 5 3500Х в игре Battlefield V.
  • Процессор Core i7-7700К был в паритете с моделью Ryzen 5 3500Х в играх Assassin's Creed Odyssey, Call of Duty: Modern Warfare, Hitman 2 и Star Wars Jedi: Fallen Order.
  • Процессор Core i7-7700К был медленнее модели Ryzen 5 3500Х в играх Far Cry New Dawn, Need for Speed Heat и Shadow of the Tomb Raider.

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Итак, Core i7-7700К опередил Ryzen 5 3500Х в одной игре из восьми, продемонстрировал одинаковую производительность с соперником в четырех проектах и отстал от него в трех играх.

Процессоры Core i7-7700К и Ryzen 5 3500Х показали высокие результаты во всех играх без исключения. Причем комфортная производительность была обеспечена как в обоих режимах работы, так и разрешениях 1920 х 1080 и 2560 х 1440.

Победителем из данного противостояния вышел процессор Ryzen 5 3500Х. Правда, его превосходство над соперником было минимальным. Что касается модели Core i7-7700К, то в ее случае уместно выражение «Старики не сдаются!». Несмотря на преклонный по меркам индустрии возраст, данный процессор сумел навязать серьезную конкуренцию более молодому шестиядерном визави.

Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.

Дмитрий Олегович aka PhoenixОС

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