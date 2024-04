Google представила обновление функции Find My Device, которое сможет находить гаджеты без подключения к сети интернет.

Компания Google анонсировала важное обновление системы поиска потерянных устройств Android Find My Device. Теперь можно определить местоположение телефона или планшета, даже если он не подключен к интернету.



Это стало возможным благодаря созданию большой "краудсорсинговой сети" из более чем миллиарда устройств с Android 9.0 и выше. Суть в том, что все эти гаджеты как бы "пингуют" потерянный телефон при нахождении рядом, улавливая сигналы Bluetooth. Раньше для работы функции Find My Device требовалось наличие интернета Wi-Fi.



По словам разработчиков, такая технология особенно эффективна в местах большого скопления людей - кафе, аэропортах, торговых центрах. Ведь там гораздо больше шансов, что рядом окажутся другие смартфоны на Android, которые и помогут найти пропажу.



Ещё одно новшество касается исключительно линейки смартфонов Google Pixel. Начиная с моделей Pixel 8, телефон можно будет найти даже с полностью разряженным аккумулятором. Это возможно благодаря резервному питанию, которое поддерживает работу Bluetooth-чипа в течение нескольких часов.



Как и раньше, воспользоваться функцией Find My Device можно через одноимённое приложение или веб-интерфейс. Она позволяет не только определить местоположение устройства, но и заблокировать его или удалённо стереть все данные. По умолчанию сервис включен на всех Android-смартфонах аккаунта Google.



В скором времени Find My Device начнёт поддерживать поиск сторонних Bluetooth-трекеров от таких компаний, как Chipolo, Pebblebee, Eufy, Jio, Motorola. А после обновления можно будет искать даже "умные" Bluetooth-гарнитуры от JBL, Sony и других брендов.



Ещё одно интересное нововведение подсказок при физическом нахождении рядом с потерянным устройством. Приложение сообщит, насколько близко вы находитесь к забытому гаджету. А чтобы снять опасения по поводу конфиденциальности, в Google заверили, что данные о местоположении надёжно зашифрованы. Только владелец смартфона может их расшифровать и увидеть. Сама компания не имеет доступа к этой информации. Кроме того, любой желающий может полностью отказаться от участия своего устройства в сети Find My Device.