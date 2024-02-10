Геймеры считают, что игра не стоит 70 долларов из-за проблем разработки.

Разработка пиратской MMO игры Skull & Bones от Ubisoft уже давно превратилась в настоящую головную боль для компании. Проект, релиз которого откладывался неоднократно, потерял доверие игроков. Многие подозревают, что игру ждет провал. Несмотря на это, Ubisoft всё равно намерена выпустить Skull & Bones по цене 70 долларов, а не стандартных 60, сообщает сайт 4pda.

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На конференц-звонке генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо объяснил такое решение. По его мнению, Skull & Bones - это амбициозный АААA-проект, и цена должна соответствовать статусу игры. Гиймо уверен, что игроки это поймут, и совершенно не беспокоится о том, что высокая цена может ограничить аудиторию новинки.

Однако в сообществе геймеров царит некое неверие. Многие считают, что Skull & Bones не стоит 70 долларов, учитывая бесконечные переносы релиза и отсутствие ярких отличительных особенностей. К тому же, конкуренты вроде Sea of Thieves продаются по стандартной цене.Помимо этого, инсайдеры утверждают, что разработка Skull & Bones идёт непросто. Якобы в игре до сих пор много технических проблем и недоработок контента. Скептики полагают, что Ubisoft пытается компенсировать расходы на затянувшуюся разработку за счёт повышения цены.Напомним, релиз Skull & Bones намечен на 16 февраля для PlayStation 5, ПК и Xbox Series. Отметим, что недавно стартовало бета-тестирование для всех, которое продлится трое суток. Пока неясно, сможет ли игра оправдать ожидания и ценник в 70 долларов. Ответ на этот вопрос даст уже сам релиз.