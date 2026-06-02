Если возможность для таких поставок существовала, то это кому-то было необходимо

Министерство торговли США приняло меры по устранению потенциальной лазейки, существовавшей в течение года и позволявшей компаниям экспортировать самые передовые в мире чипы, такие как процессоры NVIDIA Rubin и Blackwell, а также AMD MI350x, китайским предприятиям, расположенным за пределами материкового Китая. То есть дочерним компаниям в других государствах. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Фото: Reuters

Данные свидетельствуют о том, что американские чипы для искусственного интеллекта, возможно, на протяжении почти года поставлялись дочерним компаниям фирм из КНР, занимающихся разработкой ИИ и базирующихся, например, в Малайзии. И это несмотря на широкие усилия официального Вашингтона по лишению компаний из Китая доступа к полупроводникам, необходимым для разработки в области ИИ.

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Новые рекомендации уже опубликованы на сайте Министерства торговли США. Как отмечает SCMP, пока неясно, какое количество микросхем было экспортировано в течение года, пока администрация Трампа оставляла такую возможность открытой. Источник издания из индустрии микросхем, обладающий информацией о цепочке поставок, оценил это количество в сотни тысяч.

В своём заявлении, Министерство торговли США сообщило, что будет обеспечивать соблюдение требований к лицензированию продаж передовых микросхем компаниями, штаб-квартиры которых находятся в Китае, даже если сами эти компании расположены за пределами КНР.