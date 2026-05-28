crazycat21
Глава NASA ожидает создания постоянной базы на Луне уже в начале 2030-х годов
Начало строительства запланировано уже на 2027-й год.
Глава Космического агентства США (NASA) Джаред Айзекман заявил, что организация начнёт строительство лунной базы с почти ежемесячными роботизированными посадками на поверхность естественного спутника Земли уже в 2027 году. А с начала 2030-х годов, со слов Айзекмана, американские астронавты потенциально смогут проводить на Луне по несколько месяцев подряд.

Директор NASA Джаред Айзекман. Фото: Graeme Sloan/Bloomberg

Он также заявил, что к моменту высадки астронавтов на лунную поверхность в рамках миссии «Артемида-IV» (Artemis-IV) у них уже будет определённая инфраструктура базы.

Космическое агентство США привлекло компанию Blue Origin и других подрядчиков для поставки посадочных модулей и луноходов в рамках трехэтапной стратегии по подготовке к пилотируемым миссиям.

По словам главы NASA, такой подход является возвращением к стратегии, которую Штаты применяли в рамках реализации программ «Меркурий», «Джемини» и «Аполлон» в 1960-х годах. Вместо того, чтобы уже сейчас утверждать проекты лунной инфраструктуры, агентство будет полагаться на информацию, полученную в первой волне высадок, для определения, какое оборудование работает лучше всего. Как подчеркнул Айзекман, на первом этапе основное внимание будет уделено «науке выживания».

Второй этап, который продлится до начала 2030-х годов, предусматривает развёртывание более тяжёлого оборудования и увеличение времени нахождения астронавтов на Луне от нескольких дней до нескольких недель. На третьем этапе запланирована ротация экипажей, аналогичная той, что производится на МКС. Астронавты будут оставаться на Луне в течение нескольких месяцев.

Глава NASA также заявил, что США имеют «большие преимущества» над китайской лунной программой благодаря партнёрству агентства с компаниями SpaceX, Blue Origin и другими коммерческими подрядчиками. Агентство объявило о планах инвестировать 20 миллиардов долларов в течение семи лет в проект создания лунной базы.

#новости #космос #spacex #nasa #blue origin #artemis #артемида #лунная программа #освоение луны
Источник: bloomberg.com
