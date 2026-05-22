crazycat21
ЕС стремится отменить запрет на китайские чипы для поддержки своих автопроизводителей
Санкции со стороны Европы дали обратный эффект

Европейский союз предложит временно снять санкции с крупного китайского поставщика полупроводников после того, как автопроизводители предупредили о приближающемся сбое в цепочке поставок, если запрет не будет снят. Об этом сообщает Bloomberg. По данным источников агентства, знакомых с ситуацией, Европейская комиссия (ЕК) в ближайшее время предложит странам блока сделать исключение для китайской компании Yangzhou Yangjie Electronic Technology. Для такого решения требуется единогласное одобрение всех 27 государств блока.

Фото: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Компания Yangjie Electronic была включена в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который вошли и компании из Китая, которые, по утверждению блока, поставляли России товары двойного назначения или системы вооружений. Китайская компания по производству полупроводников попала под санкции в апреле. Европейские автопроизводители попросили ЕС отменить запрет на ввоз полупроводников, мотивировав это тем, что у них не было времени для диверсификации поставок и что введённые ограничительные меры приведут к истощению запасов в течение нескольких недель.

Bloomberg отмечает, что любое отступление от правил ЕС будет носить временный характер и, вероятно, продлится несколько месяцев, чтобы дать отрасли больше времени на поиск альтернативных поставщиков. В конце прошлого года автопром Европы уже ощутил серьезные проблемы с поставками, когда внутренний корпоративный конфликт в китайской компании-производителе микросхем Nexperia вылился в публичное пространство. Тогда власти Нидерландов взяли под свой контроль деятельность предприятий, расположенных на территории страны. В качестве аргумента они сослались на закон периода холодной войны, который призван защитить национальную безопасность.

В свою очередь, официальный Пекин заблокировал поставки из китайского подразделения Nexperia, что привело к дефициту микросхем и затруднило производство ряду автомобильных компаний Европы. И это несмотря на то, что Nexperia производит так называемые устаревшие микросхемы – низкотехнологичные полупроводники для управления источниками питания. С того момента, резкий рост спроса на микросхемы памяти, вызванный бумом искусственного интеллекта, привел к дефициту поставок и росту цен.

#новости #китай #полупроводники #евросоюз #европа #чипы #автопром #nexperia #yangjie electronic
