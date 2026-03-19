Аналитики и разработчики думали, что это новая версия DeepSeek

18 марта стало известно, что мощная модель искусственного интеллекта, ранее появившаяся на платформе для разработчиков без указания авторства, является разработкой китайского гиганта в области смартфонов и электромобилей Xiaomi. Это признание последовало после того, как появились слухи о том, что стартап DeepSeek тайно тестирует свою систему следующего поколения перед её запуском. Об этом сообщает Reuters.

Фото: VGGАгентство отмечает, что выпуск недорогих моделей искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek-V3 и R1 спровоцировал глобальную распродажу акций технологических компаний в прошлом году, заставив инвесторов задуматься, действительно ли американским компаниям в области искусственного интеллекта необходимо тратить миллиарды долларов на вычислительные мощности. С тех пор большой интерес вызывает модель следующего поколения DeepSeek-V4, которая пока ещё не выпущена.

Загадочная бесплатная модель ИИ под названием Hunter Alpha появилась на платформе шлюза искусственного интеллекта OpenRouter 11 марта. При этом её разработчик указан не был. Позже Hunter Alpha была описана платформой как «скрытая модель».

18 марта команда разработчиков моделей искусственного интеллекта Xiaomi MiMo во главе с Ло Фули, бывшим исследователем стартапа DeepSeek, заявила, что Hunter Alpha является «ранней внутренней тестовой сборкой MiMo-V2-Pro». Это флагманская модель, разработанная для того, чтобы служить «мозгом» агентов ИИ, инструментов, которые позволяют пользователям выполнять сложные задачи с меньшим количеством подсказок и контроля со стороны человека по сравнению с чат-ботом.

Reuters отмечает, что появление новой модели от компании Xiaomi совпадает с периодом, когда OpenClaw, платформа для создания агентов с открытым исходным кодом, быстро набирает популярность среди пользователей всех категорий в Китае.

«Я называю это тихой засадой – не потому, что мы это планировали, а потому, что переход от чат-системы к агентской произошел так быстро, что даже мы сами едва в это поверили. Люди спрашивают, почему мы так быстро движемся вперед. Я видела это своими глазами, когда разрабатывала DeepSeek R1», – написала Ло Фули на своей странице в социальной сети.

MiMo-V2-Pro будет сотрудничать с пятью ведущими платформами для разработки агентских систем, включая OpenClaw, чтобы предоставить разработчикам по всему миру неделю бесплатного доступа.

После признания того, что новая модель ИИ является разработкой Xiaomi, акции компании на Гонконгской бирже выросли в цене почти на 5%.