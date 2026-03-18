crazycat21
Samsung будет поставлять AMD модули памяти следующего поколения для искусственного интеллекта
Компания станет основным поставщиком высокоскоростной памяти HBM4.

Южнокорейская компания Samsung Electronics договорилась с американским производителем микросхем и электроники Advanced Micro Devices (AMD) о поставках и сотрудничестве в разработке технологий памяти и вычислительных систем следующего поколения для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Чон Ён Хён и Лиза Су. Фото: Samsung Electronics

В совместном заявлении двух компаний говорится,что согласно предварительному соглашению, Samsung станет основным поставщиком высокоскоростной памяти следующего поколения HBM4 для ускорителей AMD MI455X, используемых в корпоративных центрах обработки данных.

Договор подписали генеральный директор AMD Лиза Су и со-генеральный директор Samsung Чон Ён Хён в городе Пхёнтек, к югу от Сеула (в компании традиционно два гендиректора, каждый из которых отвечает за своё направление). Компания Samsung также будет поставлять микросхемы памяти DDR5 для системы AMD Helios на базе MI455X и нового центрального процессора Venice.

Обе компании также договорились о возможности партнёрства в литейном производстве.

Как отмечает Bloomberg, компания AMD традиционно считается ближайшим конкурентом корпорации NVIDIA в разработке и запуске программного обеспечения для систем искусственного интеллекта. За последние годы AMD удалось создать новый многомиллиардный бизнес в области ИИ, тем самым увеличив выручку и прибыль. Инвесторы ожидают от компании более чётких признаков того, что она сможет получить большую долю в заказах на многие миллиарды, которые в основном достаются NVIDIA.

Агентство отмечает, что производитель чипов из Южной Кореи уже является ключевым поставщиком 12-слойной оперативной памяти HBM3E, которая используется в паре с ускорителями AMD MI350X и MI355X.

#amd #nvidia #новости #samsung #технологии #искусственный интеллект #ddr5 #hbm4 #mi455x
Источник: bloomberg.com
Популярные новости

Процессор AMD FX-8320E показал высокий FPS в Resident Evil Requiem и других актуальных AAA-играх
7
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
7
Дальнобойщик из США получил $20 000 долларов за перевозку ядерных отходов
6
NVIDIA представила перерисовывающую игры в реальном времени нейросеть DLSS 5
1
NVIDIA анонсировала DLSS 5 с нейронным рендерингом для фотореалистичного освещения и материалов
25
Энтузиаст объединил 15 мини-вентиляторов в корпусе-куполе — охлаждает не хуже Noctua NF-A12x25
4
Стартап OMOWAY выпустил первый в мире серийный самобалансирующийся электромотоцикл OMO X
+
Xiaomi представила Watch S5 с четырёхсветодиодным датчиком и точностью ЧСС 98,4%
+
Стоимость российской нефти в Индии достигла рекордного уровня
1
В Саудовской Аравии археологи нашли связанное с натуфийской культурой поселение возрастом 13500 лет
1
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
4
Samsung начала предлагать пользователям $250 за отказ от возврата Galaxy S26 Ultra
+
Тодд Говард: над The Elder Scrolls VI трудится уже большая часть студии Bethesda
2
Bethesda выступила в защиту DLSS 5 в ответ на шквал критики от геймеров
1
OUKITEL представила защищённые смартфоны серии WP61 с рацией, тепловизором и спутниковой связью
+
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
2
«Росатом» завершил опытно-промышленную эксплуатацию толерантного ядерного топлива
+
Продажи Resident Evil Requiem перевалили за 6 миллионов копий
+
Некоторые пользователи негативно оценили презентацию технологии Nvidia DLSS 5
+
В 35 световых годах от Земли обнаружен новый тип планеты покрытой океаном магмы температурой 1900°C
1

Популярные статьи

DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
25
Обзор американской кинофантастики 50-60-х годов
1
Ремонтирую, модифицирую и разгоняю видеокарту GeForce 8600 GT из коробки с нерабочими видеокартами
5
Обзор беспроводного комплекта MSI Forge K200 Wireless Combo
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
18:36
Энвидия и так монополист уже давно.
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Михаил Сидоров
18:23
Я писал в контексте статьи. А так да согласен.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Никита Абсалямов
18:04
Добрался я тут до этого барахла... вот так оно работает в данный момент... сразу видно гениальность инженеров HP и продуманность... жаль мне ИТ-компанию, деньги которой вы почти 30 лет тратили в пусту...
Тестирование видеокарты HP nVidia GeForce RTX 3060 Ti 8Gb GDDR6 «Слёзки майнеров»
Garthar
16:55
Самокритично да. Для тех кто не разобрался - скорость у этих 2х волн одинаковая и вышли они одновременно. Но на одном участке пути скорость гамма лучей чуть меньше, при этом длинна этого участка и на ...
Столкновение чёрных дыр произвело вспышку, которую астрофизика считала невозможной
Слёзы Штеуда
16:52
И главное за флуд не банят
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
OgoGoLog
16:51
Долго ты будешь свои сообщения однотипные спамить? Выйди на улицу - траву потрогай или что ты там обычно трогаешь, когда оверах не сидишь.
DLSS 5.0 от NVIDIA — инновации есть, но для геймеров они не принесут ощутимой пользы
Артур Смирнов
16:16
Эх, а раньше в играх была поддержка этих карточек. Фищически правильный звук, в принципе физика объектов.. эх всё проеб..ли. теперь только сгенерированные картонные миры с лучами..
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
swr5
16:09
В ад они дверь открыли.
NVIDIA подтвердила открывающую дорогу к массовым модам для игр интеграцию DLSS 5 в Streamline
OgoGoLog
15:45
Сейчас бы им подробно отвечать на все выкрики хейтеров, особенно хейтеров из конкурирующего Телеграма.
Эксперты по безопасности Max опровергли информацию о взломе мессенджера
Johan_WTF
15:42
А зря, если-бы купил то был-бы новый контент, а читать почему тебе жалко купить новые железки не интересно.
Почти купил новый игровой ПК, но передумал в последний момент — рассказываю о причинах
