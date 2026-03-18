Компания станет основным поставщиком высокоскоростной памяти HBM4.

Южнокорейская компания Samsung Electronics договорилась с американским производителем микросхем и электроники Advanced Micro Devices (AMD) о поставках и сотрудничестве в разработке технологий памяти и вычислительных систем следующего поколения для искусственного интеллекта. Об этом сообщает Bloomberg.

Чон Ён Хён и Лиза Су. Фото: Samsung Electronics

В совместном заявлении двух компаний говорится,что согласно предварительному соглашению, Samsung станет основным поставщиком высокоскоростной памяти следующего поколения HBM4 для ускорителей AMD MI455X, используемых в корпоративных центрах обработки данных.

Договор подписали генеральный директор AMD Лиза Су и со-генеральный директор Samsung Чон Ён Хён в городе Пхёнтек, к югу от Сеула (в компании традиционно два гендиректора, каждый из которых отвечает за своё направление). Компания Samsung также будет поставлять микросхемы памяти DDR5 для системы AMD Helios на базе MI455X и нового центрального процессора Venice.

Обе компании также договорились о возможности партнёрства в литейном производстве.

Как отмечает Bloomberg, компания AMD традиционно считается ближайшим конкурентом корпорации NVIDIA в разработке и запуске программного обеспечения для систем искусственного интеллекта. За последние годы AMD удалось создать новый многомиллиардный бизнес в области ИИ, тем самым увеличив выручку и прибыль. Инвесторы ожидают от компании более чётких признаков того, что она сможет получить большую долю в заказах на многие миллиарды, которые в основном достаются NVIDIA.

Агентство отмечает, что производитель чипов из Южной Кореи уже является ключевым поставщиком 12-слойной оперативной памяти HBM3E, которая используется в паре с ускорителями AMD MI350X и MI355X.