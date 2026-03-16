Аппарат с ядерным двигателем будет запущен к Титану в 2028 году.

Американские ученые приступили к этапу сборки и тестирования зонда Dragonfly ("Стрекоза"), который будет отправлен к спутнику Сатурна Титану. Об этом сообщает Space24.

Визуализация зонда Dragonfly. Изображение: NASA

После сборки вертолет пройдет тщательные испытания в чистых помещениях и диспетчерских пунктах Лаборатории прикладной физики им. Джона Хопкинса (APL) в Лореле, штат Мэриленд. Отмечено, что разработку этого зонда осуществляет Космическое агентство США (NASA) в сотрудничестве с правительством, академическими кругами и промышленностью. Космический аппарат имеет размеры с автомобиль и работает на ядерном топливе.

Этапу сборки предшествовала серьёзная работа, в том числе над "мозгом" космического аппарата Dragonfly. Интегрированный электронный модуль (ИЭМ) представляет собой единый компактный и энергоэффективный корпус, в котором размещена ключевая авионика аппарата, включая системы управления и обработки данных, наведения и навигации, а также связи.

NASA завершило критический анализ проекта в 2025 году. Тогда же были утверждены окончательные проекты и план миссии. Согласно замыслу, запуск аппарата Dragonfly в космос должен состояться в 2028 году при помощи тяжёлой ракеты-носителя Falcon Heavy компании SpaceX.

Dragonfly предствляет собой беспилотный аппарат массой почти 900 килограммов и длиной около четырёх метров. Он оснащён восьмью винтами, установленными в соосно в четырёх группах. Диаметр каждого винта – 1,35 метра. За одни сутки на Титане (16 земных суток) зонд сможет совершать вылеты на сотни километров.

Энергия для работы будет генерироваться многоцелевым радиоизотопным термоэлектрическим генератором (MMRTG). Аналогичное решение использовалось в миссии марсохода Curiosity.

"Мы потратили годы на проектирование и доработку этого невероятного вертолета на экранах компьютеров и в лаборатории, и теперь мы можем объединить все эти элементы и превратить Dragonfly в реальную летательную систему", – отметила Аннет Долбоу, менеджер по интеграции и тестированию Dragonfly в APL.

Space24 отмечает, что Титан является одним из самых интересных объектов в Солнечной системе для научных исследований и поиска мест, где могла бы зародиться жизнь. Для жизни необходима вода. На поверхности Титана есть реки метана и этана, но под корой находится океан воды.