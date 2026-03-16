Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Вольфрам по темпам роста цен превзошёл медь и золото
С начала 2025 года стоимость этого металла возросла на 557%. Рост цен ускорился с началом эскалации на Ближнем Востоке

Вольфрам – металл, который используется при производстве полупроводников и оружия, становится предметом геополитической напряжённости. Причины в ограничениях на экспорт, введённых Китаем, и возросшем спросе со стороны оборонной промышленности. В результате всё это привело к рекордно высоким ценам на металл, сообщает Bloomberg.

Кусок вольфрамовой руды из шахты компании Saxony Minerals and Exploration, Германия. Фото:  Picture Alliance / Getty Images

Согласно данным европейского эталонного индекса APT от Fastmarkets, стоимость вольфрама, сверхплотного материала, являющегося ключевым компонентом бурового оборудования и бронебойного оружия, c начала текущего года уже выросла более чем в два раза. В настоящее время стоимость одной метрической тонны вольфрама составляет 2250 долларов. Цена на металл выросла на 557% с февраля 2025 года, с того момента, как Китай из-за торговых споров с США ввёл некоторые виды вольфрамовой продукции в список товаров, подлежащих экспортному контролю.

За последние недели рост цен на вольфрам ускорился, поскольку потребители исчерпывают свои запасы, а геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке усилила спрос на продукцию военного назначения.

Как отметил Джордж Хеппел, вице-президент по исследованиям сырьевых товаров в BMO Capital Markets, за более чем десять лет ему не довелось наблюдать на рынке редких металлов такого напряжения, какое сложилось на рынке вольфрама. Возможно, нечто похожее наблюдалось на рынке лития в 2021 году. Однако в ситуации с литием наблюдался огромный портфель проектов, которые могли быть введены в эксплуатацию.

Китай занимает доминирующее положение в мировом производстве вольфрама. С тех пор как Пекин ввёл экспортные ограничения, потребители борются за альтернативные источники поставок. Согласно данным исследовательской и консалтинговой компании Project Blue из Лондона, специализирующейся на критически важных минералах и цепочках поставок в сфере энергетического перехода, поставки из Китая продукции из вольфрама, на которую распространяются ограничения, в 2025 году сократились примерно на 40%.

Несмотря на свою стратегическую важность, вольфрам остается нишевым товаром рынка. Согласно оценкам Project Blue, его стоимость в этом году составляет около 16 миллиардов долларов, что составляет около 5% рынка меди в нынешних ценах. Он также гораздо менее прозрачен и неликвиден, поскольку не торгуется на крупных биржах. Тем не менее, рост стоимости вольфрама за последний год значительно превзошёл рост таких сырьевых товаров, как золото и нефть.

Как отметила Жанин Ле Ру, аналитик из Project Blue, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке является одним из факторов, способствовавших недавнему резкому росту цен. По её словам, потребление вольфрама в военной сфере, включая использование в вертолётах, боевых самолётах и боеприпасах, в этом году увеличится на 12%. Сплавы вольфрама широко используются в компонентах ракет и боеприпасах для авиационных пушек, поскольку их плотность позволяет снарядам сохранять импульс и пробивать броню. Они также используются в артиллерийских снарядах, гранатах и бронетехнике.

#новости #китай #ближний восток #золото #редкоземельные металлы #медь #вольфрам
Источник: bloomberg.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Сейчас обсуждают

Shad
20:14
накой она нужна, когда есть Sound Blaster AE-7 с соотношением сигнал/шум 127 дБ?
Creative выпустила звуковую карту Sound Blaster Audigy FX Pro для интерфейса PCIe
Dentarg
19:41
Заблокировать Steam! Ради безопасности граждан конечно же.
ФБР расследует внедрение вредоносного ПО в видеоигры Steam
serascer
19:27
Кхм... а как вы скажете одной фразой русского языка, что изъяли коров в городе Пенза, а также в населенных пунктах находящихся в Сибири и на Алтае? Именно так и говорится: в Пензе, Сибири и на Алтае. ...
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
serascer
19:24
А как по вашему премьер должен решить проблему бедности? Денег раздать? Прямая дорога к дикой инфляции! Налоги снизить? Прямая дорога к снижению доходов из-за снижения зарплат. Ну какие еще варианты е...
СК проверяет массовое изъятие и убой коров в Пензе, Сибири и на Алтае под предлогом инфекции
Констанция
19:22
ChatGPT теперь хавчик жрёт? Ну всё теперь еда сильно подорожает и станет дефицитом.
ChatGPT получил возможность заказывать еду и такси через интеграцию со сторонними приложениями
linux4ever
19:19
везде побрито?
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Undervolt
19:17
Клиент со справкой, иди галоперидола прими
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
Любое Имя
19:09
В греции вообще то гашли,автор ,что куришь?
В Израиле нашли снаряд для пращи возрастом 2000 лет с саркастической надписью
Никита Абсалямов
19:08
Лечитесь...
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Radeon RX Vega64 8GB HBM2 Liquid Cooled 2048bit
deema35
19:06
Интересно чем занимаются люди на картинке. Они точно не стоят в очереди в центр занятости, видно что он их не интересует. Наверно они ждут автобус.
Власти Великобритании выделят более $1 млрд на решение проблемы с безработицей среди молодёжи
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter