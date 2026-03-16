С начала 2025 года стоимость этого металла возросла на 557%. Рост цен ускорился с началом эскалации на Ближнем Востоке

Вольфрам – металл, который используется при производстве полупроводников и оружия, становится предметом геополитической напряжённости. Причины в ограничениях на экспорт, введённых Китаем, и возросшем спросе со стороны оборонной промышленности. В результате всё это привело к рекордно высоким ценам на металл, сообщает Bloomberg.

Кусок вольфрамовой руды из шахты компании Saxony Minerals and Exploration, Германия. Фото: Picture Alliance / Getty Images

Согласно данным европейского эталонного индекса APT от Fastmarkets, стоимость вольфрама, сверхплотного материала, являющегося ключевым компонентом бурового оборудования и бронебойного оружия, c начала текущего года уже выросла более чем в два раза. В настоящее время стоимость одной метрической тонны вольфрама составляет 2250 долларов. Цена на металл выросла на 557% с февраля 2025 года, с того момента, как Китай из-за торговых споров с США ввёл некоторые виды вольфрамовой продукции в список товаров, подлежащих экспортному контролю.

За последние недели рост цен на вольфрам ускорился, поскольку потребители исчерпывают свои запасы, а геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке усилила спрос на продукцию военного назначения.

Как отметил Джордж Хеппел, вице-президент по исследованиям сырьевых товаров в BMO Capital Markets, за более чем десять лет ему не довелось наблюдать на рынке редких металлов такого напряжения, какое сложилось на рынке вольфрама. Возможно, нечто похожее наблюдалось на рынке лития в 2021 году. Однако в ситуации с литием наблюдался огромный портфель проектов, которые могли быть введены в эксплуатацию.

Китай занимает доминирующее положение в мировом производстве вольфрама. С тех пор как Пекин ввёл экспортные ограничения, потребители борются за альтернативные источники поставок. Согласно данным исследовательской и консалтинговой компании Project Blue из Лондона, специализирующейся на критически важных минералах и цепочках поставок в сфере энергетического перехода, поставки из Китая продукции из вольфрама, на которую распространяются ограничения, в 2025 году сократились примерно на 40%.

Несмотря на свою стратегическую важность, вольфрам остается нишевым товаром рынка. Согласно оценкам Project Blue, его стоимость в этом году составляет около 16 миллиардов долларов, что составляет около 5% рынка меди в нынешних ценах. Он также гораздо менее прозрачен и неликвиден, поскольку не торгуется на крупных биржах. Тем не менее, рост стоимости вольфрама за последний год значительно превзошёл рост таких сырьевых товаров, как золото и нефть.

Как отметила Жанин Ле Ру, аналитик из Project Blue, нынешняя эскалация на Ближнем Востоке является одним из факторов, способствовавших недавнему резкому росту цен. По её словам, потребление вольфрама в военной сфере, включая использование в вертолётах, боевых самолётах и боеприпасах, в этом году увеличится на 12%. Сплавы вольфрама широко используются в компонентах ракет и боеприпасах для авиационных пушек, поскольку их плотность позволяет снарядам сохранять импульс и пробивать броню. Они также используются в артиллерийских снарядах, гранатах и бронетехнике.