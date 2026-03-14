Более тесное сотрудничество позволит немецкому бренду сократить сроки разработки новых моделей и снизить инженерные затраты в Китае.

Автомобильный концерн Mercedes-Benz Group AG провел предварительные переговоры об углублении сотрудничества с китайской компанией Geely в рамках усилий по активизации разработки автомобилей на своём крупнейшем рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Завод Mercedes-Benz в провинции Фуцзянь, Китай. Фото: Mercedes-Benz

Заявлено, что в ходе конфиденциальных обсуждений на начальном этапе основное внимание уделяется возможному сотрудничеству в разработке моделей, которые появятся после нынешнего поколения электромобилей марки Mercedes. Более тесное сотрудничество с Geely может помочь немецкому производитель сократить сроки разработки новых моделей и снизить инженерные затраты в Китае, где местные автомобильные бренды стремительно развиваются как по скорости, так и "по цене".

Представитель немецкого концерна заявил, что компания постоянно рассматривает способы ускорения, улучшения и повышения эффективности исследований и разработок как в Китае, так и во всем мире. Представитель Geelу комментировать ситуацию отказался.

Bloomberg отмечает, что переговоры отражают более широкую тенденцию в автопроме Европы, когда давно признанные производители обращаются к китайским партнёрам для сохранения собственной конкурентноспособности. Например, компания Stellantis изучает возможности заключения соглашений с производителями авто из Китая для своих европейских операций, поскольку владелец марки Fiat сосредотачивает усилия на рынках Северной и Южной Америки. Volkswagen "объединился" с Xpeng, в том числе посредством совместного использования платформ, чтобы повысить свою конкурентоспособность в Китае.

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, в заявлении представителя компании Mersedes говорится о том, что между Mercedes-Benz и Geely "нет никаких переговоров" о совместном использовании платформ. Однако, по словам источников агентства, любые шаги по углублению сотрудничества с Geely являются деликатным вопросом, и переговоры могут не привести к заключению формального соглашения.

Главным производственным партнёром Mercedes в Китае является государственная компания Beijing Automotive Group (BAIC). Эта компания и миллиардер Ли Шуфу, основатель Jeely, являются крупнейшими акционерами концерна. По словам источников, Mercedes регулярно ведет переговоры с высшим руководством Geely.

Отмечено, что две компании уже сотрудничают в рамках совместного предприятия Smart, которое "переквалифицировалось" в полностью "электрический" бренд. Mercedes отвечает за дизайн, а Geely – за проектирование и производство.