crazycat21
Bloomberg: Mercedes ведёт переговоры с китайской компанией Geely для углубления сотрудничества
Более тесное сотрудничество позволит немецкому бренду сократить сроки разработки новых моделей и снизить инженерные затраты в Китае.

Автомобильный концерн Mercedes-Benz Group AG провел предварительные переговоры об углублении сотрудничества с китайской компанией Geely в рамках усилий по активизации разработки автомобилей на своём крупнейшем рынке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Завод Mercedes-Benz в провинции Фуцзянь, Китай. Фото: Mercedes-Benz

Может быть интересно

Заявлено, что в ходе конфиденциальных обсуждений на начальном этапе основное внимание уделяется возможному сотрудничеству в разработке моделей, которые появятся после нынешнего поколения электромобилей марки Mercedes. Более тесное сотрудничество с Geely может помочь немецкому производитель сократить сроки разработки новых моделей и снизить инженерные затраты в Китае, где местные автомобильные бренды стремительно развиваются как по скорости, так и "по цене".

Представитель немецкого концерна заявил, что компания постоянно рассматривает способы ускорения, улучшения и повышения эффективности исследований и разработок как в Китае, так и во всем мире. Представитель Geelу комментировать ситуацию отказался.

Bloomberg отмечает, что переговоры отражают более широкую тенденцию в автопроме Европы, когда давно признанные производители обращаются к китайским партнёрам для сохранения собственной конкурентноспособности. Например, компания Stellantis изучает возможности заключения соглашений с производителями авто из Китая для своих европейских операций, поскольку владелец марки Fiat сосредотачивает усилия на рынках Северной и Южной Америки. Volkswagen "объединился" с Xpeng, в том числе посредством совместного использования платформ, чтобы повысить свою конкурентоспособность в Китае.

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, в заявлении представителя компании Mersedes говорится о том, что между Mercedes-Benz и Geely "нет никаких переговоров" о совместном использовании платформ. Однако, по словам источников агентства, любые шаги по углублению сотрудничества с Geely являются деликатным вопросом, и переговоры могут не привести к заключению формального соглашения.

Главным производственным партнёром Mercedes в Китае является государственная компания Beijing Automotive Group (BAIC). Эта компания и миллиардер Ли Шуфу, основатель Jeely, являются крупнейшими акционерами концерна. По словам источников, Mercedes регулярно ведет переговоры с высшим руководством Geely.

Отмечено, что две компании уже сотрудничают в рамках совместного предприятия Smart, которое "переквалифицировалось" в полностью "электрический" бренд. Mercedes отвечает за дизайн, а Geely – за проектирование и производство.

#новости #китай #автомобили #электромобили #автопром #автомобильная промышленность #mersedes #gelly
Источник: bloomberg.com
Популярные новости

У берегов Норвегии обнаружили каменную ловушку для китов возрастом около 1000 лет
+
Huawei представила складной мобильный роутер Wi-Fi X — аккумулятор 12000 мАч и скорость 5,3 Гбит/с
1
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
13
RX 9070 XT и RTX 5070 Ti сравнили на ПК с Ryzen 9 9950X3D в нескольких играх с разрешением 4K
+
В России построили первый вертикальный резервуар из композитных материалов для хранения нефти
+
Археологи нашли в Германии пистолет 1390 года – старейший из найденных в Европе
+
Xbox следующего поколения будет поддерживать новый набор технологий AMD FSR Diamond и новый DirectX
+
«Герои Меча и Магии III» стали самой продаваемой ретро-игрой на просторах сервиса GOG
1
CNBC: Amazon провела экстренное совещание из-за сбоев торговой площадки по вине ИИ
1
Видеокарта Lisuan Extreme LX 7G106: конкурент Nvidia и AMD с 12 ГБ GDDR6 и энергопотреблением 225 Вт
1
Первый энергоблок Курской АЭС-2 с новейшим реактором ВВЭР-ТОИ вышел на режим полной мощности
+
OMYLAB: Бизнесу придется тратить сотни тысяч и миллионы на ребрендинг из-за закона о русском языке
10
Valve отреагировала на иск с требованием убрать лутбоксы из Counter-Strike и Dota 2
1
NJ Tech сравнили RX 6650 XT 8 ГБ и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в современных играх
+
Биткоин подскочил до 71,5 тыс. долларов, вызвав ликвидации шортов на 186 млн долларов
2
В Китае создали углеродное волокно в 10 раз прочнее обычной конструкционной стали
2
Changan представила гибридную платформу с расходом 2,98 л/100 км с планами продаж 750000 авто в год
+
УАЗ тестирует новую коробку «автомат» для «Патриота» и «Пикапа»
+
Бюджетная портативная консоль GameMT EX8 выпущена по всему миру в нескольких цветовых вариантах
+
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
1

Популярные статьи

Проверяем, можно ли собрать актуальный игровой ПК всего за 42000 рублей в марте 2026 года
9
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
6
Будущим консолям Xbox быть — Microsoft официально подтвердила разработку нового устройства
2

Сейчас обсуждают

Николай Вн
23:52
500 гигов это уже ничего в наше время, на неделю не хватит.
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Konni
23:06
16. Ограничение ответственности. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЛУЧАЕВ, КОГДА ЭТО НЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОМ ИЛИ НЕ СОГЛАСОВАНО В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ, ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ ИЛИ ЛЮБАЯ ДРУГА...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Konni
23:05
"хвалёная GNU GPL очень даже позволяет наказывать разработчиков на законодательном уровне через пункты 15-17." Нука, давай, Чимбал, расскажи как меня, разработчика ПО по лицензии GNU GPL можно наказат...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
Dentarg
22:59
Тогда он напрямую начинает визжать. Пираты-патриоты)
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
deema35
22:37
Кто делает эти новости? Магазин который надеется что к нему побегут другие люди в надежде что и им повезет.
Счастливчик купил набор DDR5 32 ГБ с Ryzen 5 7600X и матплатой B850 за $87 из-за ошибки магазина
Дмитрий Малинин
22:19
Да длсс даже по картинка видно что намного лучше!
Эксперт сравнил качество изображения AMD FSR 4.1 с FSR 4 и Nvidia DLSS 4.5
Ni9999
22:11
Они бу еще с RIVA TNT сравнили, наркоманы чёртовы
Nvidia сообщает о 10 000-кратном превосходстве современных видеокарт над Pascal в трассировке пути
mozghru
22:01
Ну учитывая,что модули памяти ломаются более чем редко. Траблы с гарантией- реальное свинство.
Магазин отказался заменить модули ОЗУ по гарантии из-за возросших цен на DDR5
Игорь Виком
21:50
я в Сербии у нас всё открывается, может через впн?
«Удачи, веселья, не сдохни»: это уже и не фантастика (обзор фильма)
Сергей Анатолич
21:35
Вообще то СМС это и есть пейдженговая связь, её просто встраивают в свои тарифы мобильные операторы. Поэтому, например после замены сим карты, связь и интернет работает практически сразу, а смс начина...
Москвичи стали чаще покупать рации, пейджеры и карты на фоне проблем со связью
