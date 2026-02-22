Прогноз связан с уверенным ростом продаж подписок на программное обеспечение искусственного интеллекта.

Американская компания OpenAI, специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта (ИИ), прогнозирует быстрый рост своей выручки в течение ближайших нескольких лет, которая к 2030 году должна превысить 280 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Фото: VCG/Visual China Group/ТАСС

Прогноз выручки связан с уверенным ростом продаж подписок на программное обеспечение ИИ для потребителей и предприятий. Кроме того, компания недавно запустила тестирование рекламы для определенного круга пользователей, что потенциально сможет создать для OpenAI новый источник дохода.

Сара Фрайер, финансовый директор компании, недавно сделала заявление, что годовая выручка OpenAI по итогам 2025 года составила 20 миллиардов долларов. А годом ранее выручка составляла 6 миллиардов.

Bloomberg отмечает, что OpenAI, как и другие компании, пытается убедить своих клиентов (компании и частных пользователей) больше платить за услуги в сфере искусственного интеллекта, чтобы компенсировать затраты на микросхемы, центры обработки данных и специалистов, необходимых для создания её продуктов.

Ранее OpenAI заявляла о намерении в ближайшие годы инвестировать более 1,4 триллиона долларов на инфраструктуру искусственного интеллекта. По данным агентства Bloomberg, ссылающегося на анонимный источник, теперь компания обещает инвесторам потратить около 600 миллиардов долларов.

OpenAI близка к завершению первого этапа нового раунда финансирования, который, вероятно, принесет более 100 миллиардов долларов инвестиций. С учётом итогового финансирования общая стоимость компании может составить более 850 миллиардов долларов.