Самолёт поднялся в воздух после выхолаживания. Кроме того, была продемонстрирована возможность эксплуатации с заснеженной грунтовой взлётно-посадочной полосы.

Объёдинённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) сообщила в своём телеграм-канале, что новый турбовинтовой региональный самолёт Ил-114-300 завершил программу испытаний в условиях экстремально низких температур. Испытания проводились в Республике Саха (Якутия).

Турбовинтовой региональный пассажирский самолёт Ил-114-300. Фото: ОАК



Согласно представленной информации, в ходе наземных испытаний было произведено выхолаживание самолёта во время продолжительного нахождения борта на стоянке при отрицательных температурах до -45 градусов по шкале Цельсия. После выхолаживания самолёта специалисты компании "Ил" (структурное подразделение ОАК) осуществили проверку корректности работы систем самолёта, оборудования пассажирской кабины и внешнего светотехнического оборудования.

Кроме того, в условиях низких температур были произведены запуски двигателей ТВ7-117СТ-01, выпускаемых Объединённой авиастроительной корпорацией (ОДК, структурное подразделение Ростеха), была осуществлена проверка работы шасси, систем противообледенения и кондиционирования воздуха, также была проверены работоспособность входных дверей и аварийных выходов самолёта.

Помимо наземных испытаний, Ил-114-300 выполнил серию испытательных полётов из аэропорта города Якутск. В ходе этих полётов была произведена оценка работы системы управления самолётом, воздушного винта и системы флюгирования лопастей. Также оценивалось функционирование бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), средств радиосвязи и аппаратуры речевого оповещения после длительного простоя борта на земле при экстремальных отрицательных температурах.

Согласно информации ОАК, после завершения серии испытаний в условиях низких температур специалисты компании "Ил" провели презентацию самолёта для местных авиакомпаний и авиационных властей. Также Ил-114-300 выполнил демонстрационный полёт из аэропорта Якутска, совершив посадку на заснеженную грунтовую взлётно-посадочную полосу в аэропорту "Маган". Соответственно, затем последовал и взлёт с этой же ВПП. Аэропорт "Маган" расположен в двенадцати километрах от Якутска и используется местными авиалиниями, а также в качестве запасного для международного аэропорта столицы республики [прим.].

Согласно информации, ранее опубликованной госкорпорацией Ростех, основная сертификационная программа Ил-114-300 была пройдена ещё в 2025 году, а в ходе продолжающихся испытаний проводится подтверждение возможности эксплуатации самолёта в условиях экстремально низких температур, естественного обледенения, то есть в условиях крайнего Севера. Кроме того, проводится демонстрация тех режимов, которые ещё не оценивались авиационными властями.

Новый Ил-114-300 сможет преступить к пассажирским авиаперевозкам на региональных авиалиниях уже летом текущего года. Машина предназначена для замены довольно возрастных самолётов Ан-24 советской постройки и самолётов аналогичного класса зарубежного производства.