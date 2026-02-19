Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
ОАК: Пассажирский самолёт Ил-114-300 в ходе испытаний справился с якутскими морозами
Самолёт поднялся в воздух после выхолаживания. Кроме того, была продемонстрирована возможность эксплуатации с заснеженной грунтовой взлётно-посадочной полосы.

Объёдинённая авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) сообщила в своём телеграм-канале, что новый турбовинтовой региональный самолёт Ил-114-300 завершил программу испытаний в условиях экстремально низких температур. Испытания проводились в Республике Саха (Якутия).

Турбовинтовой региональный пассажирский самолёт Ил-114-300. Фото: ОАК

Может быть интересно

Согласно представленной информации, в ходе наземных испытаний было произведено выхолаживание самолёта во время продолжительного нахождения борта на стоянке при отрицательных температурах до -45 градусов по шкале Цельсия. После выхолаживания самолёта специалисты компании "Ил" (структурное подразделение ОАК) осуществили проверку корректности работы систем самолёта, оборудования пассажирской кабины и внешнего светотехнического оборудования.

Кроме того, в условиях низких температур были произведены запуски двигателей ТВ7-117СТ-01, выпускаемых Объединённой авиастроительной корпорацией (ОДК, структурное подразделение Ростеха), была осуществлена проверка работы шасси, систем противообледенения и кондиционирования воздуха, также была проверены работоспособность входных дверей и аварийных выходов самолёта.

Помимо наземных испытаний, Ил-114-300 выполнил серию испытательных полётов из аэропорта города Якутск. В ходе этих полётов была произведена оценка работы системы управления самолётом, воздушного винта и системы флюгирования лопастей. Также оценивалось функционирование бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО), средств радиосвязи и аппаратуры речевого оповещения после длительного простоя борта на земле при экстремальных отрицательных температурах.

Согласно информации ОАК, после завершения серии  испытаний в условиях низких температур специалисты компании "Ил" провели презентацию самолёта для местных авиакомпаний и авиационных властей.  Также Ил-114-300 выполнил демонстрационный полёт из аэропорта Якутска, совершив посадку на заснеженную грунтовую взлётно-посадочную полосу в аэропорту "Маган". Соответственно, затем последовал и взлёт с этой же ВПП. Аэропорт "Маган" расположен в двенадцати километрах от Якутска и используется местными авиалиниями, а также в качестве запасного для международного аэропорта столицы республики [прим.].

Согласно информации, ранее опубликованной госкорпорацией Ростех, основная сертификационная программа Ил-114-300 была пройдена ещё в 2025 году, а в ходе продолжающихся испытаний проводится подтверждение возможности эксплуатации самолёта в условиях экстремально низких температур, естественного обледенения, то есть в условиях крайнего Севера. Кроме того, проводится демонстрация тех режимов, которые ещё не оценивались авиационными властями.

Новый Ил-114-300 сможет преступить к пассажирским авиаперевозкам на региональных авиалиниях уже летом текущего года. Машина предназначена для замены довольно возрастных самолётов Ан-24 советской постройки и самолётов аналогичного класса зарубежного производства.

#новости #авиация #самолеты #ростех #оак #ил-114-300 #авиаперевозки
Источник: t.me
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
1
GTA IV с трассировкой пути протестировали на RTX 5070 с Core i9-14900K и RTX 3050 с Ryzen 5 3600
4
Физики создали нарушающий третий закон Ньютона левитирующий «кристалл времени»
+
В даркнете вырос спрос на взлом аккаунтов в мессенджере Max
+
Учёные из США объяснили происхождение гравитационной аномалии под Антарктидой
2
Индия планирует привлечь $200 млрд для развития ИИ-инфраструктуры
+
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
9
Капитализация Amazon за девять дней потеряла $450 млрд после объявления об инвестициях в ИИ
+
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
1
Врач-педиатр рассказала, с какого возраста детский организм начинает хорошо усваивать блины
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA анонсировал чипы, «которых мир еще никогда не видел»
+
В США мужчина прожил 48 часов без легких — первый случай в истории медицины
5
Опрос Rambler рассказал о планах россиян в случае полной изоляции Рунета
19
Представлена игровая консоль GameMT Pocket Super Knob 5000 на базе чипа MediaTek Helio G85
+
Энтузиаст запустил Cyberpunk 2077 на Android-смартфоне и добился показателя 40-50 fps
+
Роскомнадзор опроверг ограничение сервисов Windows и воздержался от комментариев по Linux
8
AMD Ryzen 7 9850X3D впервые показал сбои в работе меньше чем через три недели после релиза
2
Apple разрабатывает ИИ-кулон размером с AirTag
+
Ряд пользователей Windows 11 продолжает жаловаться на проблемы с fps после установки KB5077181
2
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
10

Популярные статьи

7 лучших материнских плат AM4 и LGA 1700 для оптимальных игровых сборок на ОЗУ DDR4 в 2026 году
7
Топ-5 игр эпохи PlayStation 3, на фоне которых современная индустрия выглядит блекло
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon R7 240 2Gb DDR3
12
PlayStation 6 против Xbox Magnus — будущее игровой индустрии наступило
1
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
10

Сейчас обсуждают

lighteon
23:33
С Catalyst 9.11 Legacy (не обычный 9.11) - та же картина, что и на X800 - запуск есть, но интерфейс не отображается корректно...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
abdulla
23:30
а зачем они?
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Андрей Касянчук
23:24
Самое главное забыли сказать... В условиях санкционного давления в России научились создавать плоские контакты для электротехники; вторыми в мире после США 19-го века. 🤣
Россия второй в мире наладила выпуск инструментального магазина для крупных шлифовальных станков
lighteon
23:12
Это вроде амбициями называется (:
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Михаил Зотов
22:46
Прими таблетки, братан и руки выпрчми. Раз у тебя все под сотку долбится. У меня 3600х на паре 4070. Киберпанк с тяжёлыми модами отлично все тащит. И да , игры кроме кривости, говно оптимизации , Нек...
Ryzen 5 3600 проверили в современных ААА-играх в связке с 16 ГБ DDR4-3200 и Radeon RX 9060 XT
Remarc
22:02
опять 4/8 не сделают
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
Djereli
21:55
Тебе уже сказали "не балаболить"
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Chimbal Penetrator
21:53
Опять этот сбежавший из "Трех кукушек" с новым шизофреническим опусом.А еще нет весны.Хотя она у него нон-стоп. >>Так что я принялся искать другие версии драйверов для видеокарты Radeon и столкнулся с...
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
ledocol
21:10
ДУрачёк насмотрелся мистера робота....
Незадачливый сотрудник решил уничтожить данные на SSD при помощи дрели и потерпел неудачу
Bernigan
20:58
В инете всё есть, оттуда и взял, вот прямое доказательство фризов, также есть сотни отзывов на карты амд это подтверждающих, DLSS тоже давно протестирован как и ФСР, и NVENC тоже, балабольство это у т...
Геймеры отказываются от видеокарт Radeon RX 9000, вынуждая продавцов снижать цены
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter