Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Великобритания оснастит свои корабли лазерами для борьбы с дронами
Оружие направленной энергии будет установлено на эскадренных миноносцах класса "Дарлинг" (Type 45).

Компания MBDA UK выиграла контракт на поставку Королевскому флоту Великобритании лазерной системы DragonFire, предназначенной для борьбы с дронами. Стоимость сделки составляет 316 миллионов фунтов стерлингов (414 миллионов долларов США). Первое оружие прямого энергетического воздействия будет установлено на эсминце к 2027 году. Об этом сообщает Defense News.

Система DragonFire поражает воздушную цель во время испытаний в январе 2024 года. Фото: Министерство обороны Великобритании

В заявлении министерства обороны Великобритании говорится, что система DragonFire успешно сбила высокоскоростной беспилотник в ходе недавних испытаний, проходивших на полигоне Гебридских островов в Шотландии. В военном ведомстве подчеркнули, что DragonFire станет первым в мире мощным лазером, принятым на вооружение европейской страной.

В связи с тем, что относительно недорогие беспилотники стали повсеместно использоваться на современном поле боя, начались поиски экономически эффективных средств противодействия. В министерстве обороны Великобритании заявили, что стоимость одного "выстрела" новой лазерной системы составляет всего 10 фунтов стерлингов, в то время как стоимость традиционных зенитных ракет исчисляется сотнями тысяч.

"Этот мощный лазер выведет наш Королевский флот на передний край инноваций в НАТО, предоставляя передовые возможности для защиты Великобритании и наших союзников в эту новую эпоху угроз", – министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард.

Согласно данным военного ведомства Великобритании, MBDA UK работает над DragonFire совместно с фирмами QinetiQ и Leonardo. При этом система будет принята на вооружении на пять лет раньше запланированного графика. В министерстве обороны отмечают высокую точность системы. Она способна поразить монету в один фунт стерлингов на дистанции один километр.

В компании MBDA UK уверены, что нынешняя программа позволит Великобритании оставаться лидером в области оружия направленной энергии.

Система DragonFire впервые уничтожила воздушную цель мощным лазерным "выстрелом" в ходе испытаний ещё в январе 2024 года. А во время последних испытательных средств она перехватывала беспилотники, летящие со скоростью до 650 км/ч.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что программа оружия направленной энергии получила дополнительное финансирование в размере одного миллиарда фунтов стерлингов на период работы нынешнего парламента страны.

Defense News сообщает, что компания MBDA начнет поставлять новые системы Королевскому флоту с 2027 года, и к этому времени DragonFire будет установлен на эсминце Королевского флота Type 45 (класс Darling).

Ранее фирма совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall передала ВМС Германии демонстрационный образец лазерного оружия, предназначенный для установки на корабле. В настоящее время MBDA совместно с итальянской компанией Leonardo ведёт разработку лёгкого лазерного оружия для военно-морских подразделений.

#новости #оружие #великобритания #беспилотники #дроны #флот #корабли #лазерное оружие #mbda #dragonfire
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Казахстан приостановил участие в Договоре об обычных вооружённых силах в Европе
+
Геймеры сообщают о заметном увеличении fps в ряде игр после установки свежего патча Nvidia
4
Генетики идентифицировали ранее неизвестную жившую 8500 лет назад популяцию людей
+
Reuters: Проект США по разработке ПРО «Золотой купол» сталкивается с трудностями
+
Нетронутый за 1700 лет римский саркофаг с множеством древних артефактов найден в центре Будапешта
+
Bloomberg: Эсминец ВМС США преградил путь российскому танкеру в Венесуэлу
3
Новый гендиректор Intel считает, что компания потеряла лидерство в сфере ИИ из-за бюрократии
+
Профессор Гарварда Леб обнаружил новую аномалию межзвездного объекта 3I/ATLAS
1
Подрядчики Пентагона нечаянно высадились в Мексике и объявили местный пляж территорией США
+
Китайский беспилотник манипулировал системой АЗН и выдал себя за британский истребитель Typhoon
+
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
9
Внеочередной драйвер GeForce Game Ready 581.94 улучшает производительность до 50% в некоторых играх
9
Китай показал на Dubai Airshow первый автономный беспилотник для охоты на подлодки
+
НАТО отрабатывает нанесение ударов по восточному флангу в рамках учений Neptune Strike
1
Импортозамещённый МС-21 совершил пока лишь 7,8% сертификационных полётов
2
Владельцы ряда моделей RTX 5090 успешно подняли лимит мощности до 800 Вт благодаря BIOS от ASUS
5
Парламент Польши призвал перенести российское посольство подальше от Министерства обороны
3
MWM: Китай испытывает новую гиперзвуковую ракету DF-27, предназначенную для борьбы с авианосцами США
+
В сети появились изображения и тесты процессора Core Ultra 300 Panther Lake
+
Великобритания готова потратить $130 млн на развёртывание войск на территории Украины
5

Популярные статьи

Сегодня исполняется 20 лет Xbox 360 — ностальгия, факты и то, что забыли рассказать
2
Логика, а не магия: как работает предсказатель переходов процессора
2
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
1

Сейчас обсуждают

Марк Марк
20:43
2,5 не хватит полуголых баб фотать на пляже?
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
Roditch
20:42
RX7600 (со сниженным лимитом мощности) вызывала вопросы с актуальностью Steam Machines в разрешении 1440p/2160p, а вот RX7400 с вызывает сомнения актуальности в AAA-проектах даже в 1080p.
Почему Valve не будет субсидировать Steam Machines и какие перспективы у такого решения
Andri Klin
20:40
Будем честны - пиндосы никогда не были сильны в танках. Шерманы хоть вспомните, и сравните с Т-34. У них был ровно один плюс - они были гораздо удобнее для экипажа. Да и немцы в ВОВ только с 42 года с...
Новый Abrams перенимает ключевые решения российского танка Т-90М «Прорыв»
[IRanPast]
20:38
12. Гарантирующие государства будут представлять собой специальную группу европейских и готовых присоединиться неевропейских стран. Украина вправе самостоятельно решать вопросы присутствия, вооружения...
Мерц: Прекращение конфликта на Украине невозможно без участия Европы
[IRanPast]
20:38
Европа выдвинула свои требования к нам 🤣 1. Прекращение войны и договорённости, гарантирующие недопущение её повторения, для установления постоянной основы устойчивого мира и безопасности. 2. Обе с...
Мерц: Прекращение конфликта на Украине невозможно без участия Европы
Fanboys Penetrator
20:29
Фельдшерок-поджилой геймерок это Новосибирский нарк он всегда хню несёт ужвххахаха
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Fanboys Penetrator
20:26
Ухахахахах пожилая наркоманка все трётся в комментах думая что никто не видит рхпхпхп.ты сама фотки кидала маня своего стола с системником и с травой.может ещё на тебя нарыть нарк новосибский ухахахах...
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
NuclearMissionJam
20:17
Я в 2013 году играл на Linux без стима. Игры брал в Desura и HB. Были еще магазины небольшие и японские сайты с инди-играми для разных платформ, в том числе старья. Тогда многие разработчики пропаганд...
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
ФельдшеR
20:03
Пусть тренируются. Вангуют - дроноводы будут.
Неизвестные дроны нарушили работу аэропорта в Нидерландах
ФельдшеR
19:51
Прикольно тебе, вот тут есть чему позавидовать!)
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter