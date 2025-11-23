Оружие направленной энергии будет установлено на эскадренных миноносцах класса "Дарлинг" (Type 45).

Компания MBDA UK выиграла контракт на поставку Королевскому флоту Великобритании лазерной системы DragonFire, предназначенной для борьбы с дронами. Стоимость сделки составляет 316 миллионов фунтов стерлингов (414 миллионов долларов США). Первое оружие прямого энергетического воздействия будет установлено на эсминце к 2027 году. Об этом сообщает Defense News.

Система DragonFire поражает воздушную цель во время испытаний в январе 2024 года. Фото: Министерство обороны Великобритании

В заявлении министерства обороны Великобритании говорится, что система DragonFire успешно сбила высокоскоростной беспилотник в ходе недавних испытаний, проходивших на полигоне Гебридских островов в Шотландии. В военном ведомстве подчеркнули, что DragonFire станет первым в мире мощным лазером, принятым на вооружение европейской страной.

В связи с тем, что относительно недорогие беспилотники стали повсеместно использоваться на современном поле боя, начались поиски экономически эффективных средств противодействия. В министерстве обороны Великобритании заявили, что стоимость одного "выстрела" новой лазерной системы составляет всего 10 фунтов стерлингов, в то время как стоимость традиционных зенитных ракет исчисляется сотнями тысяч.

"Этот мощный лазер выведет наш Королевский флот на передний край инноваций в НАТО, предоставляя передовые возможности для защиты Великобритании и наших союзников в эту новую эпоху угроз", – министр оборонной готовности и промышленности Люк Поллард.

Согласно данным военного ведомства Великобритании, MBDA UK работает над DragonFire совместно с фирмами QinetiQ и Leonardo. При этом система будет принята на вооружении на пять лет раньше запланированного графика. В министерстве обороны отмечают высокую точность системы. Она способна поразить монету в один фунт стерлингов на дистанции один километр.

В компании MBDA UK уверены, что нынешняя программа позволит Великобритании оставаться лидером в области оружия направленной энергии.

Система DragonFire впервые уничтожила воздушную цель мощным лазерным "выстрелом" в ходе испытаний ещё в январе 2024 года. А во время последних испытательных средств она перехватывала беспилотники, летящие со скоростью до 650 км/ч.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что программа оружия направленной энергии получила дополнительное финансирование в размере одного миллиарда фунтов стерлингов на период работы нынешнего парламента страны.

Defense News сообщает, что компания MBDA начнет поставлять новые системы Королевскому флоту с 2027 года, и к этому времени DragonFire будет установлен на эсминце Королевского флота Type 45 (класс Darling).

Ранее фирма совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall передала ВМС Германии демонстрационный образец лазерного оружия, предназначенный для установки на корабле. В настоящее время MBDA совместно с итальянской компанией Leonardo ведёт разработку лёгкого лазерного оружия для военно-морских подразделений.